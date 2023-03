Derrière le filtre viral TikTok qui rend leur tête d’adolescent aux adultes, une gigantesque collecte de données de reconnaissance faciale ?

Actuellement, en Europe, au Canada ou aux Etats-Unis, on demande aux fonctionnaires de bureau de retirer TikTok de leur téléphone pour une question de préservation et d’aspiration possible de données.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Un filtre viral sur TikTok rend aux adultes leur visage d’adolescent. Présente-t-il un danger au niveau de la collecte de données de reconnaissance faciale ?

Anthony Poncier : Des personnes vont clairement poser pour associer leur visage et qu’il soit étudié par l’intelligence artificielle. Celle-ci va permettre de poser le filtre, ce n’est un simple changement de couleur, et apporter un effet de rajeunissement. Il y a une étude du visage, donc oui, à partir de ce moment-là, les données sont récupérées. Cela dépend de la manière dont elles sont collectées, stockées et croisées, mais effectivement au niveau de la vie privée, la question de la reconnaissance faciale se pose. Il y a un problème.

Que sait-on de la politique de TikTok en matière de reconnaissance faciale ?

Il y a deux choses différentes : TikTok en Chine, au bon vouloir de l'État, et à l’étranger. Pour le moment, la question de la reconnaissance faciale ne s’est jamais posée directement. C’est plus au niveau de la conservation des données sur la vie privée. Pour TikTok, cela a posé problème car ça devait rester en Europe et finalement c’était accessible sur des serveurs en Chine. Ce n’était pas forcément crypté, les gens pouvaient y accéder. Actuellement, en Europe, au Canada ou aux Etats-Unis, on demande aux fonctionnaires de bureau de retirer TikTok de leur téléphone pour une question de préservation et d’aspiration possible de données. A ce moment-là, au niveau de la reconnaissance faciale ou autre, la question se pose vis-à-vis de l’application chinoise. Surtout la biométrie car elle permet d’identifier un individu de manière très forte. En Chine, tout ce qui se fait au niveau du contrôle social, avec des points en plus ou en moins, et avec la reconnaissance faciale des caméras présentes partout dans le pays, la question de la vie privée se pose effectivement.

Si les données venaient à être exploitées, quels seraient les risques pour les utilisateurs ?

Un individu qui rentrerait pour une quelconque raison en Chine pourrait être instantanément reconnu par les caméras de reconnaissance faciale du pays et avoir tout son séjour et trajet tracés par celles-ci. Toute disparition d’un côté anonyme tel qu’il soit. Donc, il est possible de suivre les déplacements.

En ce qui concerne les téléphones et le déverrouillage, cela dépend de la marque du smartphone. Le système Android est plus simple à pirater que celui des iPhone. Sur ces derniers, ça ne peut pas être une simple photo, il faut que le visage bouge. Les yeux doivent réellement regarder l’objectif, il y a un côté dynamique. Après, avec les DeepFake et une base de données de visages, il sera possible de l’utiliser pour déverrouiller les téléphones.

Est-ce la première fois qu’une application lance un filtre de ce genre ? Y-a-t-il déjà eu des dérives ?

Il y a déjà eu un filtre qui travaille le portrait et l’image. Il était présent dernièrement partout sur le web et donnait à la photo un côté science fiction ou médiéval. Et effectivement les chercheurs ont reconnu que malgré les beaux portraits, cela pose un véritable problème au niveau de la protection des données. Sans être sûr de la politique de confidentialité qui est liée derrière l’application, il y a une possibilité qu’elle soit utilisée à des fins au moins publicitaires. Toutes les petites applications qui travaillent le visage sont une immense base de récupération de données.

Avec tous ces risques, faut-il encadrer les filtres sur les réseaux sociaux ?

Le problème de ces applications, c’est qu’elles sont internationales. Les réglementations sont beaucoup plus dures à mettre en place que celles au niveau national. De plus, le rapport à la vie privée est assez fort en France et encore plus en Allemagne. Alors qu’en Chine, il l’est beaucoup moins. Les réglementations internationales sont difficiles à appliquer car toutes les cultures des pays n’ont pas la même attention sur ces questions. En Europe, la vie privée est quelque chose d’important et l’est beaucoup moins dans d’autres pays pour un côté culturel.