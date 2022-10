Déportation de masse ? L’armée ukrainienne libère des territoires en ruines et dépeuplés

Atlantico : Les autorités de Kherson ont demandé et reçu l'aide de la Russie pour évacuer la population de la ville. Qu'est-ce que cela signifie ?

Anton Barbashin : Essentiellement, cela signifie que les autorités russes reconnaissent que Kherson sera très probablement envahie par les troupes ukrainiennes, ou qu'elles se trouveront à proximité immédiate de la ville très rapidement. Ce serait une très mauvaise image si les Ukrainiens prenaient d'assaut la ville avec des pertes humaines et autres. Donc, ils veulent évacuer autant de personnes que possible pour les attirer hors des feux. Mais cela signifie essentiellement que la Russie pense qu'elle ne peut pas tenir la ligne.

Savons-nous où cette population pourrait aller si elle est effectivement évacuée ?

Elle pourrait se diriger dans n’importe quelle destination en Russie. Ils l'ont déjà fait auparavant avec les gens de Lugansk et de Donetsk. Il n'y a pas un endroit précis. Ce sera probablement un peu chaotique ici et là. Certains d'entre eux sont logés dans de très mauvaises conditions. Le budget russe n'a pas beaucoup d'argent à proposer pour les postes de dépenses.

Le New York Times a récemment cité un soldat ukrainien expliquant que "l'armée ukrainienne libère des terres mais sans personne dessus". Les territoires sont-ils effectivement vides ? Où est la population ?

La Russie déplace beaucoup de personnes de ces territoires. Elle cible particulièrement les enfants, qu'elle emmène en Russie pour, disons le mot, les rééduquer. Mais beaucoup d'Ukrainiens fuient aussi par leurs propres moyens. Certains essaient de retourner en Ukraine ou dans un pays tiers depuis les territoires russes.

Nous constatons que la jeune population des territoires est emmenée de force en Russie pour y être rééduquée en tant que Russe. Vladimir Poutine et le gouvernement nient que les habitants de ces régions soient ukrainiens et les considèrent comme leur peuple. Ils leur enseignent donc l'histoire, la littérature et la langue russes et les nourrissent probablement du récit russe.

Dans une déclaration à la presse en juillet, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mentionné l'idée d'une "déportation massive" en cours en Ukraine. Avons-nous des preuves ?

Je ne parlerais pas nécessairement de déportation massive, mais de nombreux Ukrainiens ont été déplacés vers la Russie et hors de la zone de guerre. Les rapports sur les déportations massives n'ont pas été vérifiés. Mais ce n'est pas comme s'ils étaient mis dans des trains et expédiés vers des destinations étrangères comme Staline l'a fait avant et pendant la guerre. On leur conseille surtout de quitter la zone de guerre. Peut-être que certains sont forcés de partir, mais je ne pense pas qu'une déportation massive soit le terme approprié.

Donc, il n'y a pas de grand projet de la part de la Russie ?

Ce n'est pas clair quel est le plan ici. Mais là encore, nous devrions prendre ce qui se passe avec beaucoup de précautions. Si vous êtes forcé de déménager à cause de la guerre, ce n'est pas exactement du libre arbitre. Peut-être que c'est juridiquement suffisant pour le qualifier de déportation massive, mais je ne suis pas avocat. Mais ce n'est pas exactement comparable à ce qui s'est passé sous Staline ou pour les Tchétchènes.

Avons-nous une estimation de la population qui a pu être déplacée ?

C'est très difficile à dire pour l'instant. Mais 2 à 3 millions pourrait être une estimation assez basse.