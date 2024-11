Inquiétude

Dépendant à votre smartphone ? Voilà comment réussir votre désintoxication numérique

Plus de 70 % des adultes américains s'inquiètent des effets de la technologie sur leur santé mentale et leurs relations personnelles. Cette inquiétude est renforcée par les médias qui soulignent les habitudes malsaines des gens avec les médias sociaux et les téléphones.