« Démocratiser l'espace » ne se résume pas à ajouter de nouveaux acteurs : cela soulève également des questions relatives à la durabilité et à la souveraineté

De plus en plus de pays et d’acteurs non étatiques investissent le domaine spatial, annonçant une apparente démocratisation de l’accès à l’espace. Mais cette ouverture soulève des questions complexes sur la souveraineté des nouveaux venus et sur les inégalités persistantes entre puissances spatiales.