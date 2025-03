Enjeu redoutable

Déminage : ce redoutable défi qui attend l’Ukraine

Vingt-sept ans après la fin de la guerre des Balkans, on trouve encore, malgré les efforts de la coordination internationale, plus de 175 000 mines antipersonnel sur le sol de Bosnie-Herzégovine. Le territoire ukrainien est lui aussi couvert de ces engins mortifères et non-discriminants, qui explosent quand on marche dessus. La Russie, qui n’a pas signé le traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, continue à en répandre.