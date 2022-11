« Délaisser les prières, c’est un péché plus grave que tuer une centaine de personnes »

L'imam Ismail.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On ne va pas vous faire languir. Il s’agit de l’imam Ismail de Marseille. Il est également directeur d’un institut religieux et préside aux destinées d’une association nommée « les musulmans ». Sa foi est brûlante. Et il connaît la valeur de la prière. La délaisser est pour lui un péché d’une absolue gravité. L’imam Ismail est un homme pieux. Il n’appelle certes pas à tuer des centaines de personnes mais il demeure que pour lui, c’est moins grave que de délaisser la prière.

Sur son compte Twitter, ils sont légion à l’applaudir : « merci mon frère », « qu’Allah soit avec toi ». L’imam voit large : « tuer des centaines de personnes ». Une seule n’aurait pas suffi ? Notons qu’il y a des cas de cumuls : il y en qui ne délaissent pas la prière et qui tuent !