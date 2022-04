"Dejima" de Stéphane Audeguy : Japon mon amour. Le passionnant portrait impressionniste, par petites touches, de ce pays si singulier

"Dejima" de Stéphane Audeguy a été publié aux éditions du Seuil.

"Dejima" de Stéphane Audeguy

Le Seuil

Parution le 7 janvier 2022

288 pages

18,50 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Le Japon a longtemps vécu replié sur lui-même avec l’obstination que sa culture millénaire ne soit pas pervertie par les étrangers. Mais face à une première mondialisation, à l’époque des grands explorateurs partis à la conquête du vaste monde, les chances de résister à une invasion qui était d’abord commerciale, étaient bien minces.



Alors ils firent sortir de l’eau une île dans la baie de Nagasaki, où les étrangers pourraient débarquer sans se mêler aux Japonais et commercer avec eux. Ils l’appelèrent Dejima. C’est le premier propos du livre.



Nous suivons également Mabel, une américaine, dans ses différents voyages au Japon, la Française Alice qui y reprend le cours de sa vie et une jeune japonaise perdue qui deviendra une tueuse en série.



Le destin du Japon croise ces trajectoires de femme, les recoupe et leur donne tout leur sens.



POINTS FORTS

Dejima est un livre érudit qui raconte l’histoire du Japon dans son rapport à l’autre, au monde extérieur dont il essaye tout d’abord de se protéger, puis de le tenir à distance, enfin de tenter de l’abattre.



En courts chapitres, Stéphane Audeguy nous livre un portrait impressionniste, par petites touches, de ce pays – aujourd’hui encore – si singulier.



Cette approche historique se double de plusieurs histoires romanesques : des destins de femme, dont certains ne sont que la métamorphose d’une même femme se réincarnant en différents personnages, à différentes époques, qui interfèrent, se superposent en un portrait kaléidoscopique.



Dejima est l’histoire d’une quête d’identité. Un pays qui cherche à combiner tradition et modernité et de femmes qui découvrent et poursuivent leur destin personnel pour sortir, elles aussi, de leur isolement.



On vit cette passionnante métamorphose tout au long de ce récit foisonnant en équilibre permanent entre l’analyse historique, économique et culturelle et les aventures humaines et romanesques.