Défense : voilà ce que la Suède et la Finlande peuvent apporter à l’Otan et c’est loin d’être négligeable

La première ministre suédoise, Magdalena Andersson, et le chef du parti modéré, Ulf Kristersson, lors d'une conférence de presse au sujet de l'adhésion à l'OTAN. Stockholm, le 16 mai 2022

Atlantico : Les parlements de la Suède et de la Finlande ont accepté de demander à rejoindre l'OTAN. Que peuvent-ils apporter à l'OTAN ?

Charly Salonius Pasternak : Je dirais qu'il y a trois grandes catégories. Premièrement, évidemment, les capacités militaires. Deuxièmement, les avantages de la géographie, la simple vertu de leur emplacement. Troisièmement, l'atout politique, plus large. Je doute cependant que l'adhésion puisse équilibrer l'OTAN.

En ce qui concerne la partie militaire, les militaires finlandais et suédois sont interopérables avec l'OTAN. L'armée finlandaise n'a pas acheté de matériel non interopérable depuis deux décennies. Il en va de même pour la Suède. Ils sont probablement plus interopérables que certains membres actuels. Après la guerre froide, ces pays, comme le reste de l'Europe, ont perdu leur intérêt pour l'armée. Mais l'accent est resté sur la Russie et la défense territoriale. Si les effectifs militaires étaient, sur le papier, de 750 000 personnes pendant la guerre froide, ils sont de 280 000 dans l'armée de campagne. Mais il y a toujours la conscription nationale en Finlande (et en Suède). Cela signifie qu'une partie de la population adulte est formée à l'armée (900 000 réservistes en Finlande). La Finlande possède les plus grandes forces d'artillerie d'Europe. Elle possède probablement l'un des équipements de contrôle aérien les plus robustes d'Europe, car elle a notamment pu acheter le meilleur missile aérien du marché, avant que les États-Unis ne le vendent à un quelconque membre de l'OTAN. Il y a beaucoup de choses militaires spécifiques que la Finlande peut faire et que certains autres membres de l'OTAN ne peuvent pas faire.

En 2014, l'OTAN a réalisé que la Russie pouvait attaquer, ce qui signifiait qu'il fallait redéfinir la manière de protéger les pays baltes et la Pologne. Quand ils ont commencé à faire cela, ils ont réalisé qu'ils avaient vraiment besoin de la Suède et de la Finlande, qui n'étaient pas membres. Avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, vous pouvez réorganiser votre défense pour offrir une meilleure protection à tous les membres.

Politiquement, cela revient à la question suivante : comment gérer la Russie ? La Finlande, en tant que voisin, doit avoir une certaine relation avec la Russie. Elle doit être gérée en permanence. La Suède et la Finlande pourraient toutes deux apporter leurs connaissances sur la manière de communiquer avec la Russie, y compris sur le plan militaire. Cela contribuera à repenser la dissuasion.

Dans quelle mesure la Suède et la Finlande ont-elles développé leur stratégie de défense face à la menace russe ? Sont-elles plus "spécialisées" ?

Tout à fait. Les membres de l'OTAN ont dû s'adapter à différents champs de bataille alors que la Finlande était tournée vers la Russie. Lorsque des soldats sont venus s'entraîner en Finlande, ils ont été détruits, au début, par les conscrits finlandais parce qu'ils étaient formés à la guerre à grande échelle, mécanisée, dans une zone où vous supposez que l'adversaire a la supériorité aérienne, ce qui est très différent. C'est également vrai pour la gestion des unités. La Finlande est le seul pays qui peut dire "nous avons passé la majeure partie de notre indépendance à essayer de trouver comment se battre contre la Russie, spécifiquement". Ils ont tiré des leçons. Certaines sont bonnes, d'autres moins, mais ils sont définitivement dans un état d'esprit différent. Les soldats français, britanniques, espagnols, etc. ont été formés, institutionnellement, pour des guerres différentes. Cela crée des hypothèses de combat différentes.

Nous avons tendance à considérer la Finlande et la Suède comme de petites puissances militaires, quelle est la réalité par rapport aux autres pays ?

L'armée de campagne de la Finlande est deux fois plus importante que celle du Royaume-Uni. La Finlande a 200 chars en état de marche. Beaucoup de pays de l'OTAN ne peuvent pas en dire autant. Ce sont de petits pays, certes, mais ils planifient leur défense sur le très long terme. L'armée finlandaise ne serait pas très bonne si elle était envoyée au Mali, mais elle a été conçue pour la Russie. Dans le scénario de participation à la défense collective contre la Russie, ils sont plus qu'importants.

Les deux sociétés sont impliquées dans une construction de société de " défense totale ", que peut-elle apporter à l'OTAN ?

La pensée de la défense totale a été abandonnée par la plupart des pays après la guerre froide. Pas en Finlande. L'un des arguments était que "à un moment donné dans le futur, la Russie sera à nouveau forte et nous devons être prêts", mais un système de défense totale est très coûteux à reconstruire s'il est détruit. Il existe de nombreuses façons de perdre de l'énergie (bombardement, accident, tempête, etc.). Sans énergie, vous devez trouver des alternatives aux solutions existantes. Cela nécessite une planification à long terme. Les grands distributeurs alimentaires sont concurrents, mais ils se rencontrent tous, plusieurs fois par an, pour s'assurer que leur plan pour nourrir tout le pays n'a pas besoin d'être mis à jour. La culture de la préparation est essentielle. En Finlande, beaucoup de gens ont des armes de chasse à la maison. La Finlande est vraiment un hérisson. La Russie ne peut rien faire pour attaquer la Finlande. On pourrait dire : pourquoi rejoindre l'OTAN si la Finlande se débrouille bien toute seule ? La réponse est la suivante : plus la dissuasion est forte, mieux c'est. Il ne s'agit pas de survivre à une guerre mais de ne pas la déclencher en premier lieu. La Finlande et la Suède savent qu'elles n'auront jamais de réponse nucléaire. Donc leur meilleur plan d'action est de rejoindre l'OTAN.