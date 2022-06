Découvrons ensemble les “poubelles sensuelles” !

Des “poubelles sensuelles” ont été installées à Malmö.

Elles sont chaudes et on n’en connaît pas de frigides.

Il fut un temps - il y a de cela plusieurs années - quand les Suédoises passaient pour des filles faciles. Depuis, les Françaises les ont rattrapées. Et même - d'après certains connaisseurs - dépassées.



Mais la Suède ne s'avoue pas battue. Elle a innové en installant à Malmö des “poubelles sensuelles”. Elles sont ouvertes à tout un chacun. Elles ne minaudent pas, ne font pas de chichis quand on les convoitent.



Mais, et c’est dommage, elles restent uniformément semblables. Vous aimez les blondes ? Vous préférez les brunes ? Pas de chance. Toutes les poubelles sont grises mais elles émettent des bruits évocateurs.



A peine sont-elles ouvertes qu’on entend des gémissements délicieux : “aah…”, “encore..”, “oui, fais-moi ça…”, “reviens vite…”. Ainsi les “poubelles sensuelles” peuvent connaître plusieurs dizaines d’orgasmes par jour !



Mais, messieurs, ne rêvez pas car les charmantes poubelles suédoises se referment très vite. Pas question de fellations. Car alors “allo maman bobo” !



Nous vous déconseillons d'aller à Malmö car elles s' expriment en suédois. Pour les entendre en français, il faudra attendre encore un peu. Mais comme la connerie n'a pas de frontières, elles ne tarderont pas à être installées chez nous.



On peut espérer qu’elles gémiront avec la voix enregistrée de Sandrine Rousseau. Nous sommes sûrs que Yannick Jadot va se précipiter sur cette délicieuse offrande.

