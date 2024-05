De simples mesures éducatives pour une agression au cutter perpétrée par un mineur : que fait la justice… ?

Alors que les insultes racistes fusaient, l’un des agresseurs a sorti un cutter au cri de « Par Allah je vais tous vous tuer » avant de tenter par trois fois de lacérer le visage d’un militant. Le drame a été évité de peu : la lame du cutter est restée bloquée dans son étui.

Après cette attaque, l’agresseur a déclaré « Je suis musulman et fier » et « Je suis un soldat du ciel ». Il convient de préciser que la totalité de la scène s’est déroulée sous les applaudissements des militants de l’UNEF. Un personnel de la sécurité de Lyon 2 a alors tenté d’intervenir avant d’être retenu par un collègue qui lui a dit « Il a un couteau, on n’y va pas, on va se faire tuer ». La police est finalement intervenue et a permis l’arrestation de cet homme.

La suite est consternante : la peine a été prononcée plus d’un an après les faits, par l’effet de cette stupidité qu’est la césure du procès des mineurs. Le jugement, qui vient seulement de nous être signifié, nous apprend que l’agresseur est un Marocain, déjà condamné par la justice, qui avait 17 ans et 11 mois au moment de l’attaque. Les qualifications retenues sont le port d’arme blanche, les insultes à caractère raciste et un recel de vol (lié à une autre affaire). Nulle trace de l’agression elle-même (qui constitue pourtant des violences volontaires), ni des menaces de mort à forte connotation islamiste. Le pire reste la condamnation elle-même : l’individu, bien que dangereux, multirécidiviste et étranger, n’est ni condamné à une peine de prison, ni expulsé du territoire. Il n’écope que d’une mesure éducative de 12 mois, qui consiste, selon les termes de la loi « en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale » et assortie ici d’une orientation vers une prise en charge sanitaire adaptée…

Il apparaît clairement que la justice n’est plus en mesure de traiter cette délinquance, sans doute parfois par un dogmatisme aveugle qui érige l’excuse au rang de culture, certainement aussi par manque de moyens. Il faut dire que nos institutions sont littéralement submergées et sont obligées de prioriser les affaires en s’intéressant d’abord à celles dans lesquelles le sang a déjà coulé au mépris de toutes celles qui en sont les préalables habituels.

Le constat d’échec est irréfutable et conduit à se demander combien sont-ils, dans les rues, ces jeunes gens munis de couteaux, qui haïssent les Français ?