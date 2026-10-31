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Une femme en conversation avec un robot chaman doté d'intelligence artificielle, exposé dans une machine à prédire l'avenir dans une boutique à thème chamanique de Séoul. (Image d'illustration)
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MAG

31 octobre 2026

De plus en plus de gens communiquent avec leurs proches disparus avec l’IA et voilà ce à quoi ils s’exposent

Grâce à l’intelligence artificielle générative, des services proposent désormais de faire « revivre » un proche disparu sous la forme d’un avatar conversationnel, nourri de ses messages, de sa voix et de ses photographies. Alors que la Toussaint invite à se souvenir des défunts, Benoit Grunemwald et Clément Barré croisent leurs regards, technique et juridique pour l’un, spirituel pour l’autre, sur ces « deadbots » qui promettent une présence mais pourraient compromettre le deuil.

Photo of Benoît Grunemwald
Photo of Clément Barré
Photo of Pascal Neveu
Benoît Grunemwald Go to Benoît Grunemwald page , Clément Barré Go to Clément Barré pageetPascal Neveu Go to Pascal Neveu page

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Big Tech , religion , deuil , perte , Toussaint , Faire parler les morts , deadbot , CNIL , AI Act , psychologie , foi

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Benoît Grunemwald image
Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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Clément Barré

L’Abbé Clément Barré est prêtre du diocèse de Bordeaux.

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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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