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De plus en plus de gens communiquent avec leurs proches disparus avec l’IA et voilà ce à quoi ils s’exposent

Grâce à l’intelligence artificielle générative, des services proposent désormais de faire « revivre » un proche disparu sous la forme d’un avatar conversationnel, nourri de ses messages, de sa voix et de ses photographies. Alors que la Toussaint invite à se souvenir des défunts, Benoit Grunemwald et Clément Barré croisent leurs regards, technique et juridique pour l’un, spirituel pour l’autre, sur ces « deadbots » qui promettent une présence mais pourraient compromettre le deuil.