MAG
31 octobre 2026
De plus en plus de gens communiquent avec leurs proches disparus avec l’IA et voilà ce à quoi ils s’exposent
Grâce à l’intelligence artificielle générative, des services proposent désormais de faire « revivre » un proche disparu sous la forme d’un avatar conversationnel, nourri de ses messages, de sa voix et de ses photographies. Alors que la Toussaint invite à se souvenir des défunts, Benoit Grunemwald et Clément Barré croisent leurs regards, technique et juridique pour l’un, spirituel pour l’autre, sur ces « deadbots » qui promettent une présence mais pourraient compromettre le deuil.
26 min de lecture
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
L’Abbé Clément Barré est prêtre du diocèse de Bordeaux.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
L’Abbé Clément Barré est prêtre du diocèse de Bordeaux.
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).