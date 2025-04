En plein essor

De plus en plus d'adultes s'adonnent à la gymnastique - et en retirent des bénéfices

La gymnastique a longtemps été considérée comme le domaine des enfants et des adolescents, les jeunes athlètes faisant des pirouettes et des culbutes dans des enchaînements pleins d'énergie avant de prendre leur retraite à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Mais ces dernières années, une évolution surprenante est apparue : de plus en plus d'adultes s'adonnent à ce sport. Que ce soit pour se mettre en forme ou pour s'amuser, la gymnastique n'est plus réservée aux jeunes.