Peter Hefele est directeur politique au Martens Centre for European Studies. Ses principaux domaines d'expertise sont la politique économique, la coopération internationale au développement et la politique énergétique/climatique. Il est également spécialiste des développements politiques, économiques et sociaux en Asie et en Chine.

Atlantico : Une enquête du Washington Post a mis au jour une tentative du Kremlin de créer une coalition anti-guerre qui lui soit favorable. Que savons-nous de ces tentatives ? Est-ce surprenant ?

Peter Hefele : Eh bien, ce n'est pas surprenant de commencer par ce simple message. Ces mécanismes sont bien connus et ne sont pas nouveaux ; ils n'ont pas commencé avec l'agression russe contre l'Ukraine. Nous observons ces mécanismes depuis 20 ans. Peu après la fin de la guerre froide, nous avons également assisté à des actions similaires de la part de la Chine. J'ai personnellement vécu en Chine et j'ai observé de près leurs activités. Même s'ils abordent différents sujets à leur manière, les mécanismes sous-jacents sont assez similaires.

Prenons le cas de l'Allemagne, qui est l'un des principaux exemples. Les services de renseignement nous en informent depuis de nombreuses années. Cependant, la décision politique a été de fermer les yeux et de ne pas mettre en péril les relations germano-russes. Nous pensions que cette relation était cruciale, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques. Néanmoins, la vérité était connue de nombreuses personnes.

A notre connaissance, y a-t-il beaucoup de partis et d'ONG qui sont soupçonnés ou dont il est prouvé qu'ils s'ingèrent dans les affaires de la Russie ?

Nous avons le Parti de gauche, dont une partie importante des membres a toujours été étroitement liée à la Russie. Cette affiliation remonte, dans une certaine mesure, à l'expérience de l'Allemagne de l'Est, où l'on percevait une relation spéciale entre l'Allemagne et la Russie, sans tenir compte de l'existence des pays intermédiaires. Ce lien historique remonte au 19e siècle. Une situation similaire existe en France, où certains croient en une relation spéciale. Du côté droit de l'échiquier politique, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est principalement associée à des sentiments pro-russes, bien que pour des raisons différentes. Certaines factions du parti ont de forts sentiments anti-occidentaux et considèrent la Russie comme un allié naturel. La Russie est perçue comme un défenseur des valeurs traditionnelles et chrétiennes, et M. Poutine joue habilement sur ce discours. Ce discours trouve un écho important auprès d'une grande partie des partisans de l'AfD, mais pas de tous. Il convient de noter que depuis 1990, l'Allemagne a accueilli 2,5 millions de rapatriés d'origine allemande, qui ont grandi en Russie et dont l'allemand n'est plus la première langue. Leur migration vers l'Allemagne après la chute de l'Union soviétique a maintenu un lien fort avec la Russie et les idéaux sociétaux traditionnels. L'AfD reconnaît l'importance de cet électorat et joue stratégiquement la carte russe pour l'attirer. Il convient également de noter que nombre de ses partisans consomment des médias russes, même après l'interdiction de RT (Russia Today). Si l'influence chinoise diffère sur ce point, car peu de personnes en Allemagne parlent le chinois, ce qui nécessite une traduction, la langue russe permet une communication directe avec un nombre important de personnes germanophones qui parlent également le russe.

L'Allemagne n'est pas le seul pays visé par la Russie. Y a-t-il des pays qui sont particulièrement visés par la Russie ? Si oui, pour quelles raisons ?

L'Autriche, pays voisin, entretient traditionnellement des liens étroits avec la Russie depuis les années 1950. Elle s'est positionnée comme négociateur entre l'Est et l'Ouest et est très impliquée dans les activités économiques. L'influence russe a imprégné le système politique et économique de tous les partis et ne s'est pas limitée à un seul d'entre eux. Les relations économiques ont joué un rôle important et même aujourd'hui, si vous observez la position de l'Autriche sur le conflit ukrainien, vous pouvez encore voir de fortes sympathies pour la Russie, en particulier au sein du parti de droite, le FPÖ. Cette résonance a une longue histoire et la Russie n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts à cet égard.

En revanche, des pays comme la Bulgarie et la Hongrie ont une influence russe significative. En Bulgarie, la culture et la langue slaves partagées contribuent à diviser la population, qui compte de puissants partis pro-russes. Quant à la Hongrie, si la population en général a une expérience historique négative de la Russie, c'est l'élite politique qui s'engage activement dans cette relation et en tire des avantages. Cette situation constitue un défi pour une action unifiée au sein de l'Europe, car le but du jeu est de créer des divisions sur des questions cruciales, ce qui rend difficile pour l'Europe de réagir de manière cohérente.

Qu'en est-il des pays moins évidents comme la France ou l'Italie ?

Comme je l'ai mentionné précédemment, il existe déjà une base sur laquelle construire ; le récit et l'idéologie sont déjà en place. Les forces que vous avez décrites ont rencontré des difficultés après l'attaque russe, mais elles conservent une certaine influence. Le financement direct est devenu plus difficile en raison d'un contrôle plus strict des circuits financiers. Des leçons ont été tirées des expériences passées et la prudence est de mise lorsqu'il s'agit de recevoir des fonds directs. Toutefois, il existe de nombreuses possibilités d'acheminer de l'argent par l'intermédiaire de pays tiers et de diverses opérations. Il s'agit simplement d'une question technique que la Russie a perfectionnée, en particulier en période de sanctions, car elle sait quels tiers jouent un rôle crucial en tant qu'intermédiaires dans les échanges économiques et le blanchiment d'argent.

De nombreux pays ont une base idéologique qui peut être exploitée, tandis que certains intérêts sont purement économiques, bien qu'ils aient un impact moindre sur les décisions politiques. Ces acteurs ont eu plus d'influence dans le passé, même avant la situation en Crimée, mais l'ambiance a changé depuis lors, et il s'agit maintenant principalement d'acteurs politiques et d'ONG.

En ce qui concerne l'Italie, nous sommes surpris que Meloni maintienne une approche strictement pro-atlantique et pro-européenne, en soutenant pleinement les contre-mesures occidentales et en offrant son soutien à l'Ukraine. Actuellement, rien n'indique que des forces tentent d'influencer de manière significative la politique italienne. En ce qui concerne les personnes que vous avez mentionnées, je ne peux pas fournir de détails spécifiques car je ne sais pas si elles ont reçu un financement direct. Toutefois, dans les deux cas, il est possible qu'un contexte idéologique soit en jeu. Malheureusement, je ne dispose pas d'autres informations, à l'exception du cas allemand de la fondation que j'ai mentionnée précédemment, où les enquêtes du Parlement indiquent que Gazprom, par exemple, a investi une somme d'argent significative dans leurs opérations.

Des ONG spécifiques sont-elles impliquées ?

Nous avons observé certains groupes de réflexion connus pour être très pro-russes, et il est raisonnable de supposer qu'ils reçoivent un soutien financier. Toutefois, ces institutions sont aujourd'hui mieux connues. Il en va de même pour l'influence chinoise, à laquelle nous avons également été confrontés par le passé. Ces institutions sont désormais bien connues et tout le monde fait preuve de prudence lorsqu'il s'agit de s'engager avec elles. C'est devenu trop évident, et nous, en tant que groupe de réflexion affilié à un parti politique, sommes extrêmement prudents dans nos collaborations, en menant des enquêtes approfondies au préalable. Nous ne prendrions jamais le risque de nous impliquer sans une analyse minutieuse des parties concernées.

En raison de la guerre en cours, de nombreux formats de dialogue entre l'Europe et la Russie ont déjà été annulés. De nombreuses plates-formes de dialogue ont pris fin et je ne prévois pas leur rétablissement dans un avenir proche. C'est en effet regrettable, mais de quels sujets pouvons-nous discuter en ce moment alors que la guerre se poursuit ?

Quelle est, selon vous, l'influence de la Russie à Bruxelles à l'heure actuelle ?

L'influence au sein du Parlement lui-même n'est pas aussi importante, car il y a toujours eu des règles strictes et un contrôle en place, malgré l'impression actuelle que les règles et la surveillance manquaient. Il ne faut pas oublier que les partis politiques et les institutions comme la nôtre, financés par le Parlement, font l'objet d'un examen minutieux. Par conséquent, ce type d'influence n'est pas la principale préoccupation.

Le problème principal réside dans les nombreuses autres ONG qui reçoivent également des fonds publics de l'UE et des États nationaux et qui font l'objet d'une observation moindre. Il s'agit d'un problème général qui nous oblige à faire preuve d'une plus grande prudence lorsqu'il s'agit de déterminer qui nous finançons et quels intérêts politiques peuvent être en jeu. Le Parlement européen travaille actuellement à l'élaboration d'un rapport sur ce sujet, car des sommes considérables sont en jeu chaque année et il est possible que nous n'ayons pas examiné de manière approfondie les objectifs politiques qui se cachent derrière certains cas. Il est relativement facile de créer des ONG et, bien qu'elles soient tenues de s'enregistrer, les informations qu'elles fournissent peuvent ne pas faire l'objet d'une analyse rigoureuse par des tiers. Cette question dépasse le cadre de la Russie ou de la Chine ; elle concerne la manière dont nous finançons et réglementons les ONG qui reçoivent des fonds publics.

Où la Russie exerce-t-elle le plus d'influence actuellement ?

Le débat politique sur l'avenir du soutien occidental se poursuit et, à l'approche des élections, cette question devient plus sensible. Il est intéressant de noter qu'en Allemagne de l'Est, par exemple, une partie importante de la population plaide en faveur d'un accord de paix, de la levée des sanctions et de l'amélioration des relations avec la Russie. Bien que je trouve cette position absurde dans les circonstances actuelles, il est important de reconnaître son existence. Les décisions prises lors des prochaines élections en Europe nous éclaireront sur l'orientation politique générale. Toutefois, il est peu probable que ces forces aient une influence significative capable d'apporter des changements importants. Il est essentiel de reconnaître que Poutine joue sur le long terme et que cette perspective est l'une des mesures qu'il emploie pour façonner l'opinion publique en Occident.

Comment se fait-il que des partis politiques centristes et des ONG se retrouvent influencés par la Russie ?

Certains réseaux et individus sont depuis longtemps impliqués dans les relations germano-russes et franco-russes. Ils se sont montrés réticents à reconnaître que les temps ont changé. On semble encore croire à l'existence d'une relation spéciale entre la France et la Russie, ainsi qu'entre l'Allemagne et la Russie. Dans le cas de l'Allemagne de l'Est, le rôle des États fédéraux est important et, même au sein des partis centristes, nombreux sont ceux qui plaident en faveur d'une relation spéciale avec la Russie. Ce point de vue reflète en partie les opinions de l'électorat, qui réagit au discours public et à ses propres préoccupations. Cette dynamique pourrait potentiellement profiter à des partis tels que l'AfD, parti de droite, lors des prochaines élections.

En faisons-nous assez pour empêcher l'influence de la Russie en Europe à tous les niveaux ?

Tout d'abord, au niveau européen, de nombreuses initiatives ont été prises pour lutter contre la désinformation et les tactiques d'influence, non seulement en ce qui concerne la Russie, mais aussi la Chine et d'autres acteurs extérieurs. Des réglementations sont en cours d'application, dont certaines sont déjà en place et d'autres sont à venir. Particulièrement à l'approche des élections, notre principale préoccupation est d'empêcher toute interférence dans le processus démocratique de base. C'est pourquoi nous prenons des mesures vigilantes jusqu'au 24 mai, date des élections européennes, et des actions similaires sont prises au niveau national pour se prémunir contre les ingérences étrangères.

Un autre aspect est la nécessité de lutter contre les faux récits dans la sphère publique. Cette réponse nécessite une participation plus large de la société plutôt que de s'appuyer uniquement sur la politique ou les réglementations, car nous tenons à notre société libre et devons trouver un juste équilibre entre le blocage de l'information et l'acceptation d'opinions différentes. Il est essentiel de trouver le bon équilibre pour maintenir une société ouverte. La société dans son ensemble doit apprendre à contrer efficacement ces récits trompeurs.

Il est important de reconnaître que ce problème ne se limite pas au niveau national ; il s'étend également au niveau local, qui est plus vulnérable. Nous avons observé des schémas similaires avec la Chine, et la Russie suit une approche similaire. Par exemple, en ciblant les communautés locales et en exerçant une pression économique, comme la manipulation des investissements. Par conséquent, la protection contre l'influence extérieure ne peut reposer uniquement sur un parapluie national ; elle nécessite la formation et l'information des individus à tous les niveaux du système politique.

Existe-t-il des exemples au niveau local ?

Il y a des mécanismes simples en jeu. Prenons le cas de Nord Stream 2, par exemple. Le projet a été achevé et est désormais pleinement opérationnel. Ce faisant, il a fourni des emplois à environ 3 000 personnes dans la région de la mer Baltique, dans le nord de l'Allemagne, où le projet gazier a été mis en œuvre et distribué. Aujourd'hui, la perte potentielle de Nord Stream 2 suscite des inquiétudes compréhensibles quant à l'impact économique sur cette région, qui n'est pas la plus forte sur le plan économique. Ces préoccupations et dilemmes sont des facteurs qui influencent la situation.

C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Si vous avez un petit village et que quelqu'un vous promet un grand projet d'investissement, c'est aussi un moyen d'influencer les populations.