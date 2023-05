Dans la tête des Russes : cette culture de la complicité qui explique le soutien persistant au régime, malgré la répression

Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou, lors d'une apparition en public à Moscou.

Sasha de Vogel est politologue et post-doctorante au Jordan Center for the Advanced Study of Russia au sein de l’Université de New York et auprès du Weatherhead Center for International Affairs de l'Université de Harvard.

Atlantico : Un an après le début de la guerre, dans quelle mesure le soutien à la guerre est-il toujours élevé chez les Russes ?

Sasha de Vogel : Il est difficile d'estimer le véritable niveau de soutien à la guerre, car mener des enquêtes sur ce sujet est difficile et les personnes interrogées pourraient ne pas être honnêtes étant donné les risques d'exprimer des opinions contre la guerre. Pourtant, la plupart des experts pensent que la majorité des Russes soutiennent activement ou passivement l’opération militaire spéciale. Ce soutien actif correspond au fait que la majorité des Russes croient aux objectifs déclarés de la Russie de protéger les russophones en Ukraine, de défendre la Russie contre l'Occident et l'OTAN, etc. Les partisans passifs n'ont pas ces perspectives idéologiques, et peuvent même souhaiter que la guerre n'ait pas commencé, mais ils s'y résignent et acceptent la décision de Poutine.

Quelles sont les raisons profondes de ce soutien persistant ?

Pour ceux qui pensent que les actions de la Russie en Ukraine sont justifiées, leurs convictions reflètent en partie les messages officiels de l'État auxquels ils ont été exposés pendant des années. Les médias étatiques et alignés sur l'État, les discours de Poutine et, plus généralement, la propagande ont longtemps représenté et dépeint l'Occident comme une menace sérieuse ou existentielle pour la Russie. Ces récits permettent de justifier l'invasion comme un mouvement défensif nécessaire. La nostalgie soviétique et le sentiment d'avoir droit à l'Ukraine en tant qu'ancienne colonie peuvent également entrer en jeu.

Les partisans passifs sont susceptibles d'ignorer ces mêmes récits nationalistes. En fait, ils pourraient préférer ignorer complètement la politique, y compris la guerre. Cette perspective est courante en Russie, où une longue histoire de gouvernement non démocratique, de corruption et de problèmes de capacité de l'État, entre autres facteurs, a créé le sentiment qu'il n'est tout simplement pas possible pour les gens ordinaires d'influer sur la politique. Sans croire en leur propre efficacité politique, certaines personnes se désengagent tout simplement de la politique. Ce désengagement peut être associé à la conviction que Poutine fait essentiellement de bons choix et fait ce qui est bon pour le pays. Tout cela peut aboutir à une acceptation de la guerre, même en l'absence de soutien.

Il existe également des preuves que l'isolement croissant de la Russie à la suite de la guerre a produit un sentiment d'objectif collectif - une sorte de rassemblement autour de l'effet drapeau, que l'anthropologue Jeremy Morris a appelé "consolidation défensive", qui a produit un sentiment de patriotisme même sans soutien actif à la guerre.

Comment le régime de Poutine « impose-t-il » le soutien de la population ?

On peut dire que le régime de Poutine est maintenant plus soucieux de cultiver un soutien passif et un désengagement politique qu'un enthousiasme actif pour la guerre. Il semble y avoir une croyance maintenant que toute émotion forte parmi le public peut être dangereuse. Cela inclut un soutien passionné à la guerre, en particulier compte tenu des mauvaises performances de la Russie sur le champ de bataille. C'est pourquoi Poutine apparaît principalement devant des foules de participants triés sur le volet et a réduit les festivités militaires traditionnelles le jour de la Victoire, le 9 Mai.

Bien sûr, l'année dernière a également vu une augmentation notable de la répression. La persécution des politiciens et militants de l'opposition, des ONG et des médias indépendants s'est considérablement intensifiée. Avant l'année dernière, le régime visait principalement la répression contre les militants et les organisations qui avaient la capacité de fédérer les foules et de contester le pouvoir. Aujourd'hui, avec ces militants en détention ou contraints d'immigrer et les organisations démantelées, le régime exerce une pression croissante sur les citoyens. Ils l'ont largement fait en utilisant de nouvelles lois qui interdisent la critique de la guerre, de l'armée et d'autres organes du gouvernement. Sans surprise, il y a également eu une augmentation de la propagande. Les écoles sont devenues un site important pour cet endoctrinement idéologique : des enfants dès l'âge de sept ans reçoivent désormais des cours approuvés par le Kremlin sur la guerre.

Enfin, l'environnement médiatique en Russie est plus contraint que jamais. Les campagnes de désinformation russes utilisent depuis longtemps une stratégie que les analystes Christopher Paul et Miriam Matthews ont qualifiée de « lance à incendie du mensonge ». Cette stratégie repose sur la création d'une abondance de récits qui manquent de cohérence ou de base factuelle, pour épuiser et submerger le public. Les médias russes ont, par exemple, diffusé des images de fosses communes d'Ukrainiens, puis ont attribué ces crimes aux Ukrainiens, lorsque des soldats russes étaient responsables. Certains téléspectateurs croient à ces récits, mais d'autres renoncent tout simplement à identifier la vérité et adoptent une perspective que le conflit est trop difficile à comprendre personnellement pour eux.

Est-ce à dire que rien n'a changé dans l'opinion russe malgré la guerre ?

En septembre 2022, environ 300 000 hommes ont été appelés au service militaire, car la Russie n'avait tout simplement pas assez de soldats aptes sur les lignes de front. Ce processus, que le Kremlin a qualifié de «mobilisation partielle», ne visait qu'à affecter les réservistes militaires, mais dans la pratique, de nombreux hommes exemptés ou inaptes à servir ont reçu des convocations. Ce processus était extrêmement chaotique et effrayant, les hommes se cachant pour éviter d'être appelés.

La mobilisation partielle a fait comprendre la réalité de la guerre aux Russes qui avaient évité de s'y engager. Soudainement, chaque individu ou ses proches pouvaient être expédiés au front en un clin d'œil. La mobilisation a également révélé au public que l'armée russe était mal entraînée et mal équipée. Les hommes mobilisés ont reçu l'ordre d'apporter leurs propres sacs de couchage, de la nourriture et des produits d'hygiène féminine pour arrêter le saignement des blessures sur le champ de bataille. Lors d'appels téléphoniques chez eux, ils ont déclaré avoir été envoyés au front après seulement quelques jours d'entraînement, faisant craindre que les hommes mobilisés ne soient simplement utilisés comme de la chair à canon.

Cependant, l'indignation à propos des conditions de formation ou de mobilisation est différente de l'opposition morale à la guerre et n'implique pas un soutien envers les Ukrainiens. Ces problèmes peuvent être résolus pendant que les combats se poursuivent. En effet, la mobilisation s'est avérée si controversée que le régime y a mis fin plus tôt que prévu, et depuis l'automne, de nouveaux programmes de recrutement sont utilisés pour encourager les inscriptions volontaires.

Quelle partie de l'opinion publique russe résiste à la propagande et refuse la guerre ?

Il est impossible de dire combien de Russes sont contre la guerre, car depuis mars dernier, il est essentiellement illégal de le dire publiquement. Depuis lors, des milliers de Russes ont été accusés de violations de ces lois et d'autres actions anti-guerre comme des graffitis et la pose de fleurs sur des statues de personnages historiques ukrainiens. Certains Russes sont impliqués dans des réseaux clandestins d'assistance aux Ukrainiens, et il y a eu des dizaines de cas d'incendies criminels (en particulier de commissariats militaires) et de déraillements de trains résultant de sabotages, qui sont probablement l'œuvre de partisans. Il est possible, par exemple, que des partisans russes soient responsables des drones récemment abattus au-dessus du Kremlin. Il y a également eu des manifestations anti-guerre de Russes qui ont émigré.

Avec un soutien presque indéfectible à la guerre, cela signifie-t-il que le régime peut continuer à attaquer l'Ukraine sans avoir à craindre la réaction de sa population ?

Les dirigeants autoritaires, y compris Poutine, sont extrêmement préoccupés par l'opinion de la population. Presque toutes les stratégies de contrôle politique que j'ai décrites ici, de la propagande à la répression, jusqu'à la fin précoce de la mobilisation, sont conçues pour assurer un niveau de soutien de la population - ou du moins l'absence d'opposition. Historiquement, le régime de Poutine a été assez doué pour manipuler le public en utilisant ces stratégies et d'autres, et je ne vois aucune raison pour que cela ne continue pas. Cela dit, la prochaine élection présidentielle est prévue pour mars 2024, et la guerre pourrait très bien se poursuivre jusque-là. Ce sera un moment extrêmement sensible pour Poutine, et nous verrons probablement des efforts accrus de la part du régime pour empêcher que le moindre sentiment négatif à propos de la guerre puisse affecter les élections.