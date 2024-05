Croissance, prix, emploi : les entreprises font le job alors que la classe politique plonge dans le désordre

Tout se passe aujourd’hui comme si le bruit que fait l'Assemblée nationale, et la délinquance urbaine conjugués aux menaces géopolitiques et terroristes, tout se passe comme si cet environnement anxiogène occultait complètement la résilience de l’économie française. Quand on observe les derniers chiffres de la croissance, ceux de l'inflation et de l'emploi, on s’aperçoit que les entreprises françaises font le job, pendant que la classe politique s’enferme dans le désordre et la violence. Alors la situation n’est pas euphorique, mais elle est bien meilleure que ce que l'on croit et même que ce qu’en disent la plupart des médias. Quand on écoute les réseaux sociaux, le monde des affaires se désole, quand on regarde nos voisins européens, il se console.

A priori, le premier trimestre de l'année s’est terminé avec un moral dans les chaussettes, d’abord parce que les prévisions étaient quasiment catastrophiques, une activité à l'arrêt avec des prix des produits de consommation courante qui continuaient de flamber. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, était devenu la cible de toutes les critiques y compris en provenance de son propre camp. Tout le monde s’y était mis, les syndicats, les agriculteurs, les économistes keynésiens qui réclamaient des mesures de relance et du pouvoir d’achat, tout en pestant contre le déficit budgétaire et l'endettement, ce qui est paradoxal parce qu'un militant keynésien ne peut pas se plaindre d’un déficit s’il est cohérent. Quant aux rares économistes libéraux qui restaient sur le marché, ils avaient beau réclamer des réformes de structures pour alléger le poids de l'État, ils n’étaient guère entendus dans la classe politique. À droite comme à gauche, les discours et les programmes s’étaient abonnés plus souvent à la démagogie qu’au pragmatisme. La Bourse de Paris avait beau battre tous les jours ses records historiques avec un CAC 40 à plus de 8000, cela n’intéressait personne. Pas même les cadres dirigeants de ce pays qui attendaient la confirmation de ce découragement, la preuve officielle du délabrement qui devait être administrée par les agences de notation élevées au rang de sages intouchables et donc respectées.

Le week-end dernier, les deux agences attendues ont déjoué tous les pronostics puisqu’elles ont maintenu le statu quo et qu’elles n’ont pas infligé l'humiliation que finalement beaucoup espéraient, histoire d’ajouter quelques difficultés au ministre de l‘économie.