MECONNAISSANCE COUPABLE

Crise sociale : l’effarante ignorance des Français sur notre système de retraite

Les Français estiment en moyenne qu’il y a 6,4 cotisants pour un retraité. En réalité, ils sont à peine 1,7, contre 4 dans les années 1960. Un quart des sondés pensent même que leurs cotisations sont placées pour financer leur propre pension, alors que la France fonctionne par répartition depuis 1944. Comment débattre sereinement d’une réforme quand les règles les plus élémentaires du système restent à ce point méconnues ?