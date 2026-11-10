MECONNAISSANCE COUPABLE
10 novembre 2026
Crise sociale : l’effarante ignorance des Français sur notre système de retraite
Les Français estiment en moyenne qu’il y a 6,4 cotisants pour un retraité. En réalité, ils sont à peine 1,7, contre 4 dans les années 1960. Un quart des sondés pensent même que leurs cotisations sont placées pour financer leur propre pension, alors que la France fonctionne par répartition depuis 1944. Comment débattre sereinement d’une réforme quand les règles les plus élémentaires du système restent à ce point méconnues ?
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Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023.