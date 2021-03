Covid-19 : Petits scénarios noirs des mois (années ?) qui nous séparent de la fin de la pandémie

Claude-Alexandre Gustave : Malgré les critiques lancées à l’encontre des épidémiologistes et modélisateurs depuis le début de l’année, les alertes au sujet du variant britannique B.1.1.7 étaient bien justifiées. On constate depuis plusieurs semaines que, là où il devient dominant, l’évolution épidémique se dégrade rapidement avec des taux d’incidences très élevés (souvent largement supérieurs au seuil d’alerte maximale de 250 cas dépistés pour 100000 habitants sur 7 jours). Pour envisager la suite de l’épidémie il est donc pertinent de s’appuyer sur les modélisations. En ce début de semaine, une modélisation établie à l’attention des députés a été diffusée dans les médias. Sur cette modélisation, on peut voir l’évolution épidémique attendue en l’absence de confinement :

A partir de cette base de réflexion nous pouvons donc nous attendre, et devrions donc nous préparer, à une forte dégradation de la situation sanitaire pour encore de nombreuses semaines. Si l’on compare les tendances attendues et les données effectivement observées, on peut noter que l’épidémie suit la tendance à la dégradation annoncée. Les données obtenues sur les 7 derniers jours (semaine du 15 au 22/03) révèlent une moyenne de 31466 cas dépistés par jour avec un taux de positivité qui ne cesse de croître (ce qui indique que cette hausse n’est pas le résultat d’une simple intensification du dépistage). A cela s’ajoute la situation critique que les services de réanimation connaissent depuis plusieurs semaines. Les entrées en réanimation accélèrent à l’échelon national, avec une saturation supérieure ou égale à celle observée au pic de la 2ème vague dans certaines régions (Hauts-de-France, Île-de-France, PACA). L’accélération épidémique observée annonce que la situation des réanimations va encore plus se dégrader pendant au moins 2 à 3 semaines. Au-delà, il faut s’interroger sur l’efficacité des mesures instaurées dernièrement au regard de « l’ennemi » auquel nous faisons face, c’est-à-dire le variant britannique B.1.1.7, 50 à 70% plus transmissible et 64% plus létal que les souches en circulation depuis 1 an.

Premièrement, le couvre-feu passe de 18 à 19h ; il est donc allégé. En un sens, cela pourrait libérer 7h de lest sur la semaine pour diminuer la densité dans les lieux publiques. Ce bénéfice sera certainement minime voire nul, sans oublier que le couvre-feu plus étendu n’a eu aucun effet contre le variant B.1.1.7 jusqu’ici. Deuxièmement, il est désormais possible de sortir sans limite de temps jusqu'à 10km de son domicile. Les déplacements interrégionaux sont également interdits sauf pour motifs impérieux. On peut cependant s’interroger sur l’effectivité de telles mesures. Est-il possible de contrôler ces déplacements ? Pendant plusieurs semaines, on nous a expliqué que cela était impossible pour l'Île-de-France qui est un "hub" socio-économique majeur. De plus, la stratégie "zeroCOVID" a été rejetée par les autorités notamment au motif qu’il était justement impossible de contrôler les déplacements en France. Il est donc difficile de croire que cela serait désormais possible. A ce sujet, dès l’annonce de ces nouvelles mesures, on a pu assister à un record d’embouteillages routiers (>400km) en Île-de-France, en direction de la Province. Un bon point relatif à ces départs vers la Province : ce seront autant de COVID sévères potentielles qui seront prises en charge dans d’autres départements, et donc autant d’entrées en réanimation en moins pour l’Île-de-France. Troisièmement, des demi-jauges dans les lycées. N’était-ce pas déjà le cas depuis la rentrée 2020 ? Pas de changement pour les écoles et collèges. Et toujours pas de dépistage généralisé hebdomadaire, ni gestion stricte de l'aération, et même autorisation des activités sportives scolaires en intérieur (ce qui va s’associer à de fréquentes contaminations par aérosols). Pour rappel, selon les chiffres annoncés par le Ministre de l’Education lui-même, le taux d'incidence chez les enfants d'Île-de-France est de 500 cas pour 100000 par semaine, c'est-à-dire supérieur à celui observé chez les adultes ! La France ne déploie pourtant pas de dépistage généralisé dans les établissements scolaires et reste sur de simples échantillonnages de petite envergure sur certains établissements, ponctuellement. Au contraire, le Royaume-Uni ou l’Autriche, rouvrent leurs écoles mais avec des dépistages hebdomadaires pour tous les élèves et enseignants. Enfin, des mesures concernant les commerces et entreprises. Initialement de nombreux « petits » commerces étaient censés fermer, puis jour après jour les exceptions s’accumulent et devraient probablement conduire rapidement à la réouverture de presque tous les commerces concernés. Cependant, toujours pas d’obligation de jauges strictes, toujours pas de gestion de l’aération. Quant au télétravail, il reste une simple recommandation à laquelle de moins en moins d’entreprises adhèrent. Le Conseil Scientifique notait d’ailleurs que >50% des contaminations en entreprise seraient issues d'employés symptomatiques venus malgré tout à leur poste !

Dernier paramètre critique : l’adhésion de la population aux mesures sanitaires et notamment au respect strict des mesures barrières. Ce dernier point semble être de plus en plus en défaut et pourrait réduire encore l’effet bénéfique à attendre des mesures actuelles. A ce sujet, le gouvernement préparerait une campagne de communication visant à clarifier les mesures sanitaires à appliquer, avec une distinction entre les comportement à suivre en espaces clos (sur le thème « dedans avec les miens »), et en extérieur (sur le thème « dehors en citoyen »), comportant les points suivants :

« Dedans avec les miens » :

Ne pas recevoir de personne étrangère à son foyer familial ; ne pas se rendre dans d’autres foyers familiaux ;

Aération régulière de son logement

Le télétravail doit être la norme (sauf incompatibilité avec le poste occupé)

Respecter le couvre-feux à partir de 19h (pas de sortie sauf urgence ou obligation professionnelle)

« Dehors en citoyen » :

Sorties autorisées jusqu’à 19h pour certains motifs (travailler, s’approvisionner, accompagner ses enfants à l’école, recevoir des soins, se promener ou promener son animal de compagnie)

Au-delà de 10km de son domicile, nécessité de présenter une attestation de déplacement ; les déplacements interdépartementaux étant limités aux motifs impérieux

Dans tous les cas : port du masque obligatoire, respecter une distance physique de 2m, pas de rassemblement de plus de 6 personnes, et ne pas boire/s’alimenter en présence d’autres personnes

Il s’agit donc de mesures reposant sur la responsabilité individuelle et le civisme, deux valeurs mises en échec depuis l’été 2020. Difficile de croire qu’elles seront plus prégnantes désormais, alors que la résignation et le rejet gagnent la population après un an de « vivre avec ». De plus, ces mesures ne ciblent toujours pas les points critiques que sont les transports publiques, les contaminations en entreprise, les établissement scolaires (enfin reconnus comme présentant un risque épidémiologique majeur après un an de déni au mépris des données internationales). On évoque l’état psychologique de la population, fortement impacté par un an de pandémie, pour expliquer qu’on ne recourt pas à un confinement malgré des niveaux de contamination très élevés, une saturation des services de réanimation, l’expansion d’un variant nettement plus transmissible et létal que les précédents, et une mortalité massive. On oublie que nous n’avons pas été confinés depuis le printemps 2020, et que l’état psychologique déplorable de la population est peut-être plus à rapprocher des affres d’une année de « vivre avec » gérée à coup de « stop & go », sans perspective ni lisibilité. Nous suivons donc une « 3ème voie », une sorte de « modèle suédois » à la française, basé sur l’immunité collective d’une part par la vaccination (lente), et surtout par l’accumulation de citoyens infectés qui seront partiellement immunisés. Cependant, cette approche ne garantit absolument pas une sortie de crise à court ou même moyen terme, elle s’associe à un taux de mortalité parmi les plus élevés du monde, elle entretient une circulation virale intense, et n’améliore en rien la situation psychologique de la population.

Quels seront les prochains moments clés de l'épidémie et pourquoi pourraient-ils nous faire basculer dans un scénario noir si de mauvaises décisions sont prises ?