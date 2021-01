Covid-19 : Petite radioscopie des connaissances sur les contaminations en extérieur

Les inquiétudes concernant le risque de transmission à l'extérieur semblent reprendre de la vigueur. Quel est le risque de transmission à l'extérieur et devrions-nous nous inquiéter davantage pour l'extérieur avec le nouveau variant plus transmissible ?

Le risque de transmission est complexe et multidimensionnel. Il dépend de nombreux facteurs : modèle de contact (durée, proximité, activité), facteurs individuels, environnement (par exemple, extérieur, intérieur), facteurs socio-économiques et mesures d'atténuation en place.

La transmission est facilitée par la proximité, le contact prolongé et la fréquence des contacts. Ainsi, plus le temps passé avec une personne infectée est long et plus le rassemblement est important, plus le risque est élevé.

Mais quelle est la probabilité d'attraper le virus à l'extérieur ? Les études de recherche des contacts suggèrent que le risque de transmission est 20 fois plus élevé dans les environnements intérieurs que dans les environnements extérieurs. Le risque n'est pas nul, mais nettement plus faible. (4/n)

Et nous savons que la majorité des transmissions (plus de 90 %) se font à l'intérieur. Le partage d'un même espace de sommeil, les contacts quotidiens fréquents, la participation à des activités de groupe comme les repas sont des activités à haut risque. Ainsi, le risque augmente avec une exposition plus longue et plus fréquente, la proximité, le nombre de contacts. (5/n)

Le petit nombre de cas où une transmission en extérieur a pu se produire était associé à des interactions étroites, particulièrement de longue durée, ou à des situations où des personnes se sont mélangées à l'intérieur à côté d’un environnement extérieur.

Par conséquent, le risque extérieur est négligeable, sauf s'il implique une interaction étroite ou si vous vous trouvez dans un environnement surpeuplé ou semi-extérieur. Par exemple, si vous marchez dans la rue sans contact ou si vous passez devant un jogger, le risque est très faible car la durée de l'interaction est brève.

Avec le nouveau variant, toutes les interactions sont plus risquées, mais le risque à l'extérieur reste relativement faible. Plus important encore, étant donné la très forte prévalence communautaire, vous êtes beaucoup plus susceptible de rencontrer une personne infectée aujourd'hui qu'il y a quelques mois.

Bien sûr, nous devons toujours faire preuve de respect envers les autres et leur espace personnel à l'extérieur, même si le risque est faible. Mais un thème récurrent sur les réseaux sociaux et dans les médias est de blâmer les gens qui passent du temps à l'extérieur, alors que c'est vraiment l'un des endroits les plus sûrs. (9/n)

Il y a quatre problèmes principaux à se concentrer sur les environnements à faible risque et à restreindre les interactions extérieures :

1- Ces messages sont assez nocifs car les gens ne savent pas où se situe le véritable risque. La majorité des transmissions continuent de se produire dans des environnements intérieurs.

2- Il y a un équilibre délicat entre la prévention des infections et l'augmentation de la fatigue de l'enfermement. Les gens n'ont pas une énergie illimitée, il faut donc leur demander d'être vigilants là où cela compte le plus, c'est-à-dire à l'intérieur, tout en leur donnant une pause à l'extérieur.

3- Nous devons supposer que tout le monde ne pourra pas éliminer complètement l'interaction sociale pendant des périodes prolongées, en particulier les personnes qui vivent seules, donc la restriction des activités de plein air aura probablement pour conséquence que certaines personnes se rassembleront à l'intérieur, où le risque est plus élevé.

4- Le fait de se concentrer sur les milieux à faible risque nous détourne de l'examen des facteurs structurels qui sont à l'origine de la majorité des transmissions. On observe des taux d'infection cumulés plus élevés chez les personnes qui travaillent dans des emplois publics mal rémunérés et qui vivent dans des foyers surpeuplés.

Je ne vois donc pas en quoi des mesures générales "plus sévères" seront utiles maintenant. Il est urgent de réagir de manière plus intelligente ; il faut rendre les lieux de travail plus sûrs, investir dans des mesures de soutien pour ceux qui sont touchés de manière disproportionnée, comme le logement, l'aide au revenu.

Par exemple, il existe un consensus international sur le fait que les personnes vivant dans des foyers surpeuplés ont un risque d'infection 2 à 3 fois plus élevé. Les logements situés dans des zones socio-économiquement défavorisées sont plus susceptibles d'être surpeuplés, ce qui augmente le risque de transmission.

Si l'on a beaucoup insisté sur les tests, on n'a pas assez insisté sur l'isolement. Une simple mesure, le soutien financier et social à l'isolement, pourrait faire une énorme différence.

Individuellement, nous devons passer le moins de temps possible dans des locaux surpeuplés et mal ventilés et porter un masque à l'intérieur et dans les transports. Passer du temps à l'extérieur. Ouvrir les fenêtres. Maintenir une distance, se laver les mains et avoir des interactions plus courtes.