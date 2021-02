Covid-19 : Nice ou l’illustration de la faillite répétée des autorités sanitaires françaises

Atlantico : Ce lundi 22 février, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions concernant les Alpes-Maritimes pour stopper la propagation de l'épidémie : un confinement le week-end. Ce confinement a-t-il un quelconque intérêt ? Que doit-on faire pour qu'il en ait un ?

Claude-Alexandre Gustave : Il est difficile de trouver un sens à cette mesure. On se focalise sur des éléments de langage mais il est plus important de réfléchir à la pertinence épidémiologique des annonces. Les mots « confinement » et « localisé » ont été prononcés, et cela suffit à donner l'impression qu'on a agi avec efficacité et pertinence. Mais la décision annoncée soulève probablement plus de questions qu’elle n’en résout !

Quelle serait la finalité d'un confinement local, certes, mais limité au weekend et sans dépistage massif ? Une telle mesure ne changera rien aux lieux de contamination : entreprises, commerces, transports... Avec encore une densification des activités, non seulement avant 18h, mais désormais avant le vendredi soir ! La population va donc continuer à se contaminer massivement la semaine entre 6h et 18h, avec des interactions sociales encore plus concentrées sur un créneau encore plus restreint ; pour ensuite se confiner le weekend uniquement, et ainsi propager les contaminations dans des foyers familiaux regroupés ! Un confinement n’a d’efficacité que s’il est continu, de façon à empêcher que les contaminations ne se perpétuent. Un confinement partiel, limité à 2 jours sur 5, avec une activité normale la semaine, ne fait que condenser la diffusion virale au sein des foyers familiaux durant la phase de confinement du weekend avant d’aller initier de nouvelles chaînes de contamination hors du foyer familial la semaine suivante. On peut aussi s’interroger sur l’absence de restriction des déplacement hors/vers le département concerné. Cela laisse d’une part la possibilité à des vacanciers/voyageurs de venir se contaminer dans ce foyer épidémique très actif, puis repartir dans leur département d’origine et propager les contaminations. D’autre part, cela pourrait aussi inciter les habitants des zones confinées à quitter le littoral le vendredi pour se rendre dans l’arrière-pays niçois ou dans les hauteurs du département, pour revenir le dimanche soir. Il est donc légitime de craindre qu’une telle mesure puisse au contraire accroître encore la tension épidémique si elle n'est pas complétée par des restrictions fortes sur les jauges dans les commerces, entreprises, télétravail généralisé, renforcement des mesures barrières dans les transports, port du masque effectif, respect de la distance physique >2 mètres en extérieur, lutte contre les aérosols avec gestion de l’aération des lieux clos…

Autre question à se poser pour trouver du sens à ce confinement partiel, l’objectif ! Quand on annonce un confinement (quel que soit son format), il faut déjà avoir un point de sortie fixé pour anticiper la reprise afin d'éviter de revenir au point de départ et de se remettre dans les conditions qui conduiraient à nouveau à une crise ! « Point de sortie fixé » ne veut pas dire annoncer une date, ce serait absurde. Décréter un confinement partiel/local de 15 jours est du pur arbitraire car "dans 15 jour" ne correspond à aucun objectif épidémiologique. Cela traduit une navigation à vue, et non pas une gouvernance. Quel est l’objectif du confinement partiel annoncé ? Difficile de répondre puisqu’aucun objectif n’a été annoncé. Ceci n’aide pas non plus à obtenir l’adhésion de la population qui est maintenue dans l’absence de perspective. Cherche-t-on à réduire l’activité épidémique ? Jusqu'à quel niveau ? L’objectif est-il seulement de faire redescendre l'incidence sous le seuil d'alerte maximale (250 cas dépistés / 100000 habitants / 7 jours) ? Dans ce cas, quelle est la perspective ? Lever cette mesure une fois le seuil de 250 franchi, pour que l’épidémie reflambe quelques semaines plus tard, puis reconfiner... ? Dans ce cas, il est à craindre une perte rapide d’acceptation par la population. Un tel "stop & go" localisé à haute fréquence risquant de rapidement devenir inopérant suite à la perte d'adhésion de la part des citoyens. L'objectif est-il alors de lutter contre les nouveaux variants ? Dans ce cas une telle mesure serait absurde puisqu'elle ne vise pas à stopper la circulation virale, et ne peut donc pas s'opposer à l'invasion par le variant hyper-transmissible B.1.1.7 ou encore par le variant B.1.351 en échappement immunitaire ! Et dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir appliquée dans le Dunkerquois qui connaît également une crise sanitaire majeure liée au variant B.1.1.7 !? Idem en Moselle où c'est le variant B.1.351 qui sévit et qui met en plus en péril l'efficacité des vaccins !!! L’objectif est-il alors seulement de faire baisser la « pression » dans les services de réanimation locaux ? Là encore, jusqu’à quel seuil ? Et un tel objectif serait totalement inopérant pour offrir un contrôle épidémique à partir d’un des indicateurs les plus tardifs. Maintenir l’occupation des réanimations sous un seuil donné, laisse le virus en circulation active dans la population. Ainsi, au moindre relâchement, la dynamique de diffusion virale repart à la hausse et nous conduit à une crise bis repetita. Il faut également garder en tête des cinétiques incompressibles liées à la chronologie de la COVID :

Le délai entre contamination et apparition des symptômes est de 2 à 14 jours (moyenne de 5 à 7 jours) ;

Le délai entre l’apparition des symptômes et le test de dépistage est 2 à 3 jours ;

Le délai entre le test et l’obtention du résultat est de 1 à 2 jours ;

Le délai entre l’obtention du résultat et son intégration dans les données officielles est de 1 jour.

Ainsi, entre une contamination et sa perception dans les données officielles, il s’écoule un délai incompressible de 6 à 20 jours ! Les taux d’incidence qui guident la prise de décision actuelle dans les Alpes-Maritimes, reflètent les contaminations survenues il y a 6 à 20 jours. L’état épidémique actuel sera perçu pareillement dans 6 à 20 jours. Son impact sur les hôpitaux et services de réanimation se fera sentir encore plus tard (les hospitalisations survenant plutôt entre J9 et J10 par rapport à l’apparition des symptômes). Il est donc quasiment mathématiquement impossible de voir la situation hospitalière s’améliorer d’ici 2 weekends. Un tel objectif « hospitalo-centré » est donc d’emblée voué à l’échec. En l’état, il m’est donc difficile de trouver un quelconque sens ou intérêt à un tel confinement localisé et partiel, en pleine phase épidémique très active.

Est-ce une nouvelle occasion manquée de mettre en place une stratégie Zéro Covid à base de réponse localisée, rapide mais ferme ?