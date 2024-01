"Convoi pour Samarcande" de Gouzel Iakhina

La vieille locomotive s’ébroue, rugit, puis dans un souffle rauque, s’élance vers les steppes de l’Oural. Derrière le monstre d’acier, quelques wagons soviétiques hors d’âge, se tortillent dans un bruit d’ enfer. A l'intérieur du train, cinq cents jeunes orphelins dépenaillés, rachitiques, malades ou grabataires espèrent, sans trop y croire, échapper à la famine, qui dévaste le Tatarstan, pour trouver refuge dans la cité mythique de Tamerlan: Samarcande.

Le voyage ressemble à un chemin de croix : plus de quatre mille kilomètres dans les forêts de la Volga et les déserts d’ Asie centrale. Comment survivre? Comment trouver du bois et du charbon pour alimenter la chaudière, de la nourriture, de l’eau et du sel pour désinfecter les hardes des gamins dévorés par la vermine?

Travaux d’ Hercule confiés à Deiev, un officier de l’ Armée Rouge, idéaliste et bon, chargé de conduire le convoi et de sauver les enfants. Athée farouche, il fera de cette mission - quasi divine - le combat de sa vie. A ses côtés, une commissaire à l’enfance, Blanche, froide, coupante et cynique : il faut se débarrasser, dit-elle, au plus vite des malades les plus graves, qui n’ont aucune chance d’ arriver vivants. Entre ces deux êtres si dissemblables, entre ces deux âmes, un géant taciturne l’infirmier Boug, capable avec des bouts de ficelle, de soigner, d’apaiser les souffrances.

Pourtant à chaque arrêt, presque à chaque station, une sorte de petit miracle se produit : les fonctionnaires corrompus, les bandits cupides, les profiteurs sans foi ni loi, les bureaucrates zélés, tous sont touchés par le sort des enfants et acceptent de leur venir en aide. Dans la nuit de l’hiver russe, l’espoir, comme le dit une romance locale, ne meurt jamais.

Deiev, lui, est de plus en plus faible, décharné, consumé par un feu intérieur, il se bat contre ses propres démons, la mort qui rôde, le choléra qui grignote les corps.

Que cherche-t-il à expier? Pourquoi cet acharnement, qui le pousse à recueillir au fil des étapes, tous ces chiens sans colliers, ces petits humains délaissés ?

La rédemption est-elle possible ?