Congrès du RN : l’évolution idéologique du parti est perçue comme une forme de taqiya par les cadres et les militants

Marine Le Pen et les cadres du Rassemblement National, dont Louis Aliot et Jordan Bardella, lors du congrès du parti à Perpignan, le 3 et 4 juillet 2021.

Marine Le Pen et le Rassemblement National pour l’avenir politique du mouvement ? Des décisions au sein du parti ou des étapes importantes sur le plan politique peuvent-elles être prises à l’occasion de ce congrès ce week-end ou dans les mois qui viennent ?

Arnaud Stéphan : Ce congrès est devenu purement statutaire en raison de la déconvenue des régionales. Il est compliqué de festoyer autour de rien et c’est la raison pour laquelle ce Congrès a changé de nature. Il permet de modifier les statuts afin de préparer le retrait de la présidence du RN de Marine Le Pen avant l’élection présidentielle et de faire de ce cas particulier un élément courant dans la gestion du parti. Ensuite c’est le renouvellement des instances du parti. Cela permet de se débarrasser de certains et de pousser d’autres. De par les statuts du RN, hérité de ceux du FN, la présidente à un quota conséquent de personnes qu’elle peut coopter, une sorte d’assurance stabilité. Enfin le congrès est un évènement qui permet d’afficher le rassemblement, l’union et de mettre en scène le changement de séquence. A Perpignan on va pudiquement passer à autre chose. C’est normal et c’est assez attendu. Ce congrès permet à Marine Le Pen de rebondir sur une séquence qu’elle maîtrise car elle en est le sujet : sa candidature à la Présidentielle. Il n’y aura pas l’effet de sacre après une, ou deux régions gagnées, il va y avoir le renouvellement des vœux de fidélité de barons. C’est un hasard mais cela tombe exactement à la date anniversaire du sacre de Hugues Capet, le 3 juillet 987.

Malgré les critiques de son père ou de l’extérieur, Marine Le Pen pourra-t-elle conserver son ancrage et sa ligne ?

Les critiques de Jean-Marie Le Pen n’ont plus les effets dévastateurs d’il y a quelques années. Marine Le Pen est présidente de cette formation depuis dix ans maintenant. Beaucoup de militants et de cadres sont aujourd’hui plus marinistes qu’autre chose. Pour ceux qui ont fait tourner le FN puis le RN depuis des dizaines d’années, il en est autrement mais Marine Le Pen les a quasiment tous marginalisés dans l’appareil. La présidente du RN n’a pas une grande culture politique et s’appuie sur quelques idées fortes, un solide pragmatisme et quelques fulgurances, cela lui permet de faire évoluer sa ligne. Il y a eu depuis 2017 de vrais changements sur l’Euro et l’Europe mais je pense sincèrement que tous les cadres et militants pensent que c’est une forme de Taqiya. Une évolution qui achète la paix sur les plateaux et rassure une partie de la droite qui se veut « raisonnable » sur le sujet. Il y a parfois beaucoup d’opportunisme sur les thèmes défendus par le RN et sa présidente. En évacuant Florian Philippot, elle est sortie justement de cette pensée de système qui ramenait toutes les solutions à la souveraineté et au Frexit, stade ultime du projet phillipotien. Marine Le Pen a bien compris ou elle a été sensibilisée sur le fait que cette logique avait de grandes limites et de sérieux dangers. Donc oui elle conservera sa ligne car elle n’en a pas réellement. Sur l’ancrage, beaucoup ont oublié de dire qu’elle avait été réélue conseillère départementale en binôme avec le Maire d’Hénin-Beaumont. Elle a une vraie terre d’élection où elle est très populaire.

Indépendamment de Marine Le Pen, où en est le Rassemblement National en termes de potentiel électoral ou de ligne politique ?

La ligne politique c’est Marine Le Pen qui la fixe, le produit d’appel du RN c’est Marine Le Pen, le potentiel électoral c’est d’abord celui de la présidentielle avec Marine Le Pen.

C’est à la fois la force et la faiblesse du RN. Il est extrêmement difficile d’exister, aujourd’hui au RN, ou en tout cas de développer une pensée propre et d’ébaucher les bases d’un programme en forme de modèle de société. On connait tous la plaisanterie chère aux militaires : « réfléchir c’est commencer à désobéir ».

Il y a une grande méfiance envers les intellectuels car il y a eu de grandes déceptions et ensuite car certains dans l’entourage de Marine Le Pen ne sont pas des académiciens et ont très peur de la comparaison.

C’est en vérité une grande faiblesse et Marine Le Pen devrait changer de vision là-dessus. Un parti à besoin d’avoir des gens qui phosphorent et pas seulement pour faire de la note et des éléments de langage. Il est important de pouvoir s’appuyer sur du scientifique mais aussi de l’innovation intellectuelle. Faire de la prospective, récolter de l’information, bâtir une vision de la société, définir le rapport de l’homme à toutes les complexités de la vie et de la société.

Le rapport de l’homme à la nature, au travail, à la transcendance, à la connaissance, à la science, à la technologie, au travail, à l’argent, à la consommation , à l’habitat… la politique c’est aussi de la philosophie politique et dans ce domaine en particulier le RN manque de fond. Le RN en vérité ne produit rien, ne crée pas grand-chose et surtout ne publie plus.

Il faut laisser les gens penser et faire le tri après. Il faut parfois quitter la seule vision utilitariste.

Louis Aliot a d’ailleurs une immense responsabilité, lui qui a étouffé le think tank du RN qui s’appelait Idées Nations… par faute d’idées et surtout de production. Le vide absolu. Pour un parti qui vise le pouvoir et qui veut irriguer le pays d’un retour de l’idée nationale à tous les niveaux, c'est extrêmement préoccupant.

Alors que Marine Le Pen semble affaiblie à l’issue du score du Rassemblement National aux régionales, les sondages sont néanmoins toujours favorables pour le RN pour 2022. Comment expliquer ce phénomène ?

Je poserai la question autrement : c’est quoi le plan B ? Il peut y avoir des candidatures d’opportunité, voire d’opportunisme mais derrière il faudra présenter 577 candidats aux législatives, et ça seul le RN peut le faire et à l’appareil militant nécessaire. Marine Le Pen bénéficie de deux choses extrêmement importantes : la notoriété et la légitimité.

Notoriété, tout le monde connaît Marine Le Pen et son nom est une sorte de programme : lutte contre l’immigration, sécurité, identité. Elle n’a pas besoin de réexpliquer qui elle est et sur quoi porte son projet.

Légitimité, elle a été candidate déjà deux fois et elle a déjà été qualifiée au second tour. Personne ne remet en cause, non plus, que ses thèmes ne sont pas de l’opportunisme et elle a fait du RN son parti, en effaçant un peu l’histoire du FN. Enfin, elle est cheffe de parti et son autorité est réelle.

Nous avons une élection dont tout le monde saisit les enjeux avec un casting plus ou moins connu, en tout cas identifié. C’est la grande bataille et ça les électeurs veulent y participer.

On verra très clairement que c’est un autre corps électoral qui se déplacera pour l’élection présidentielle et que les « vainqueurs » d’hier vont se retrouver avec un socle électoral beaucoup moins fort car énormément dilué.

Si le message sur les régionales est difficilement passé, cela l’a été chez la plus grande partie des organisations politiques. Le RN a été impacté de manière spectaculaire car il avait fait, lui-même, de cette élection une échéance décisive et la démonstration implacable de sa montée en puissance. La présidentielle, le RN et sa candidate vont pouvoir se mouvoir dans une zone de confort. Immigration, insécurité, islamisme, souveraineté, des thèmes plus faciles à dérouler que les transports, les lycées…

Là encore, il est question de légitimité. Sur l’environnement présidentiel et des thèmes nationaux, le RN est crédible… pas à l’échelon local. Une piste importante de réflexion et de travail pour Marine Le Pen et son parti.