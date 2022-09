Conférence citoyenne sur la fin de vie : et s’il était surtout urgent de ne pas oublier les soins palliatifs

Une infirmière tient la main d'un patient au service de soins palliatifs de l'hôpital d'Argenteuil.

Atlantico : Emmanuel Macron souhaite lancer une convention citoyenne sur le sujet et faire voter une loi en 2023 sur cette question, selon des informations de France Info. Qu’est-ce que vous inspire une telle annonce et l’idée d’une telle convention citoyenne sur la fin de vie ?

Ségolène Perruchio : Le gouvernement travaille sur l’annonce d’une convention citoyenne sur la fin de vie, selon des informations de France Info. Emmanuel Macron aurait aussi indiqué, lors d’une cérémonie, qu’il était favorable à faire évoluer la loi en vue d’une légalisation de l’euthanasie. Je me pose la question de la sincérité de la démarche. L’idée de la convention citoyenne avait déjà été évoquée par le passé. L’idée est de faire un débat apaise autour de ce sujet qui est très complexe. Si on annonce d’emblée le résultat en même temps que l’on annonce la consultation, c’est vrai que l’on se pose la question du bien-fondé de la démarche.

Un certain nombre de politiques veulent passer au-delà de la convention et faire évoluer les choses au-delà de ça.

Nous, les acteurs des soins palliatifs, nous demandons à ce que le gouvernement soit garant de ce débat un peu vif qui permet d’appréhender la complexité des choses. Il faut vraiment des garanties de la part de l’exécutif et que cela soit fait de manière honnête et sincère.

En tant qu’acteurs et médecins de soins palliatifs, nous avons besoin que la réalité des soignants soit aussi prise en compte si la loi devait évoluer sur la légalisation de l’euthanasie ou d’une autre forme de mort provoqué. Il faut que l’ensemble des acteurs soient autour de la table.

Nous accompagnons au quotidien ces patients, nous avons donc une expertise à partager.

Est-ce que vous craignez que d’une certaine manière le débat s’il se réouvre oublie la question des soins palliatifs et considère cela comme un acquis alors que nous en avions déjà parlé il y a quelques mois sur l’état actuel des soins palliatifs qui par certains aspects n’est malheureusement pas aussi glorieux que l’on pourrait espérer ?

Le véritable scandale en France ce n’est pas que l’on n’ait pas le droit de choisir le moment où l’on va mourir. Le vrai scandale c’est qu’il y a encore deux tiers des patients qui nécessitent des soins palliatifs et qui ne peuvent pas y accéder. Il s’agit d’une urgence absolue pour notre pays.

La grande majorité des acteurs de soins palliatifs ne participeraient pas, si on leur demandait de mettre en œuvre des euthanasies. Si le législateur, parce qu’il y a un débat public, veut aller vers une forme de mort provoquée, il faut qu’il réfléchisse à autre chose qu’une mort donnée par les soignants. Cela romprait le contrat qui lie tout soignant à son patient, qui est un contrat de non-abandon.

L’article de France Info cite le cas de Yaël Braun-Pivet qui aurait fait un lobbying actif sur la question de l’euthanasie. Est-ce que vous en soins palliatifs vous avez eu le sentiment que la question de l’euthanasie était de plus en plus dans les débats et qu’il y avait une forme de lobbying ?

A certains moments, cette question ressort de manière plus importante au cœur des débats et au sein de la société. Des personnes ont fait le choix de défendre des convictions.

Nous sommes complètement ouverts au débat. Mais la question est de savoir si nous pouvons avoir un débat apaisé. La question de la fin de vie n’est pas vraiment un sujet de plateau de télévision. Cela ne devrait pas être un marqueur politique. Ce sont des sujets trop graves.

Est-ce que vous avez eu le sentiment que sur les cinq dernières années (le dernier quinquennat d’Emmanuel Macron) il y a eu dans votre branche des soins palliatifs des choses qui ont été faites véritablement ? Est-ce qu’il y a une véritable prise en compte de ces problématiques ?

Trop peu malheureusement. L’actuel plan de soins palliatifs a été annoncé en 2021 après trois ans de flou et d’absence de vision. Le dernier plan remontait à 2018.

Les axes de travail sont bons mais trop peu de choses ont été réalisées pour l’instant. Les moyens mis en place semblent tout à fait insuffisant pour mettre les soins palliatifs à la hauteur des enjeux.

Il y a la question des moyens et l’application des moyens qui est aussi une vraie problématique ?

En plus de ces problématiques, il y a la crise du monde soignant. Le moment est particulièrement mal choisi pour aller modifier la loi en vue de légaliser l’euthanasie (une mort donnée par les soignants) dans un monde soignant qui est gravement en crise, déstabilisé et en quête de sens. Je ne suis pas sûr que cela soit judicieux d’aller rajouter quelque chose qui déstabiliserait encore plus la vocation des soignants aujourd’hui. Personne n’est entré dans ce monde pour donner la mort aux autres, même par compassion.

Vous pensez que cela pourrait véritablement déstabiliser la fonction de soignant ?

Dans le monde des soins palliatifs, c’est une certitude. Nous avions fait une consultation auprès des acteurs du monde des soins palliatifs.

La Société française de soins palliatifs fédère plus de 10.000 acteurs de soins palliatifs et 6.000 bénévoles. Nous avions lancé une consultation à laquelle les gens avaient massivement répondu. Ils avaient exprimé qu’ils étaient tout à fait opposés à la légalisation de l’euthanasie. 40% anticipaient de démissionner de leur poste si on leur demandait de faire partir des gens. 30% utiliseraient leur clause de conscience. Il y a un refus massif d’être l’acteur de cela. Il y a la théorie et la réalité de celui qui va « donner » la mort.

Le monde des soins palliatifs en particulier et le monde des soignants de manière générale ne sont-ils pas liés à une vraie vocation, à un vrai soin est apporté aux patients ?

Les soins palliatifs ont véritablement émergé en France dans les années 1980. Les soins palliatifs se sont construits sur les pratiques contemporaines. A l’époque, des euthanasies étaient pratiquées sous l’appellation cocktail lytique. Cela était quasi communément admis. A cette période, le paternalisme médical était en vigueur.

Il y avait une forme d’acharnement et d’obstination déraisonnable terrible parce qu’il s’agissait de la toute-puissance de la médecine. Quand on ne pouvait plus rien faire, de temps en temps le choix du cocktail lytique intervenait. Tout cela sans demander l’avis du patient qui était un peu un pion.

Les soins palliatifs sont vraiment nés de ce double non acharnement non-abandon. Il faut admettre que la mort arrive mais on ne vous abandonnera pas. Cela fait partie de la constitution des soins palliatifs (ce non-acharnement et ce non-abandon). Il y a encore tellement de choses à faire sur ces enjeux. Le jour où l’on arrivera à ne plus avoir ni acharnement, ni abandon, la question de la mort provoquée sera quasi inexistante.

Si les soins palliatifs étaient à la hauteur de ce qu’ils devraient être, peut-être que la question de l’euthanasie se poserait beaucoup moins ?

Beaucoup moins effectivement. La question demeure sur l’objectif de la loi. Est-ce pour le bien de tous ou pour l’exception ? Cela pose une question sociétale. Quelle France voulons-nous ? Quelle philosophie de pays souhaitons-nous ? Voulons-nous d’un pays qui met en avant l’individualité et la décision individuelle ou la solidarité du pays et de la société envers chacun ?

Les acteurs des soins palliatifs sont donc prêts à participer à une convention citoyenne sur la fin de vie. Nous souhaitons des garanties pour un débat apaisé et que les solutions ne soient pas déjà choisies à l’avance.