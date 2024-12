Evolution

Comment un crâne d'éléphant préhistorique géant a permis de démêler un mystère de l'évolution

Il y a 400 000 ans, les premiers hommes d'Europe, d'Asie et d'Afrique vivaient aux côtés d'éléphants géants à défenses droites, bien plus grands que leurs cousins d'aujourd'hui. Leur évolution a longtemps été un mystère pour les paléontologues, mais un crâne extraordinaire, énorme et presque complet nous aide à découvrir un épisode obscur de l'histoire de l'évolution de ces mégaherbivores préhistoriques.