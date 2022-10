Comment repenser l'assurance face aux inondations, incendies de forêt et autres catastrophes

L'ouragan Katrina avait frappé la Louisiane en 2005.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Lorsque l'ouragan Katrina a frappé la Louisiane le 29 août 2005, des vagues d'eau de mer dépassant de plus de 6 mètres le niveau normal des marées ont franchi les digues entourant la Nouvelle-Orléans. En quelques heures, les digues ont commencé à céder, inondant 80 % de la ville. Plus de 1 800 personnes dans plusieurs États sont mortes dans la tempête ou ses suites, et des milliers de maisons et d'entreprises ont été détruites. Les pertes économiques se sont élevées à plus de 100 milliards de dollars en dollars de 2020, et les experts estiment que les assurances privées n'ont couvert que 40 à 55 milliards de dollars de dommages.

Carolyn Kousky, alors doctorante en politique publique à l'université de Harvard, s'est alarmée de la lenteur et de l'inégalité de la reprise après Katrina. Les défaillances des programmes publics d'aide aux sinistrés et des assurances avaient contribué non seulement à une tragédie humaine, mais aussi à la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire. M. Kousky a décidé d'étudier comment les gens se remettent des inondations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes - et comment une mauvaise couverture d'assurance peut exacerber les inégalités existantes.

Au cours des 17 années qui se sont écoulées depuis l'ouragan Katrina, le changement climatique a rendu les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus coûteux, comme le montrent les récentes inondations, vagues de chaleur et incendies de forêt qui ont battu des records. M. Kousky, aujourd'hui vice-président associé chargé de l'économie et de la politique au Fonds de défense de l'environnement, suit de près la manière dont les communautés et les assureurs réagissent à cet assaut. L'auteur de l'ouvrage à paraître Understanding Disaster Insurance : New Tools for a More Resilient Future, Kousky, a écrit dans l'Annual Review of Resource Economics 2019 à propos de la manière dont l'assurance peut être cruciale pour la récupération après une catastrophe naturelle, et comment de nouveaux modèles d'assurance pourraient rendre les communautés et les écosystèmes plus résilients.

En quoi l'assurance catastrophe est-elle différente des autres types d'assurance, comme l'assurance automobile ? Pourquoi est-elle si chère ?

Le concept original de l'assurance était la mise en commun des risques. Un groupe de personnes mettait de l'argent dans un pot. Chaque année, un malheur peut arriver à quelques personnes. Ils peuvent alors prendre l'argent et cotiser à nouveau lorsqu'ils vont bien. Ce système est formalisé par les compagnies d'assurance, où la contribution est la prime et où la réclamation est ce que les gens reçoivent lorsqu'ils subissent une perte.

Ce type d'assurance fonctionne très bien lorsque les risques arrivent aux individus de manière aléatoire. Lorsque vous avez un accident de voiture, par exemple, cela ne signifie pas que tous vos voisins ont eu un accident de voiture. Le nombre d'accidents chaque année est plus ou moins stable si l'on considère l'ensemble du pays. Cela signifie que les assureurs ont une très bonne idée de ce que seront leurs pertes au cours de l'année à venir et qu'ils peuvent fixer des primes en conséquence.

En revanche, lors d'une grande catastrophe, comme un ouragan, un incendie de forêt ou une inondation extrême, des communautés entières sont touchées en même temps, et durement. Cela signifie que les pertes auxquelles une compagnie d'assurance contre les catastrophes est confrontée ne sont pas stables d'une année sur l'autre, comme c'est le cas pour l'assurance automobile - elles sont très élevées. Il y a des années où il n'y a pas de pertes du tout, et puis il y a une perte énorme.

Afin de couvrir ces pertes énormes, les assureurs ont des réserves, l'équivalent d'un compte d'épargne pour un ménage. Ils achètent également leur propre type d'assurance, appelé réassurance, et utilisent d'autres outils financiers pour éviter la faillite. Mais rien de tout cela n'est gratuit. Cela signifie que la prime - le prix - de l'assurance contre les catastrophes est plus élevée que pour des risques plus idiosyncrasiques. Parfois, le coût est si élevé que l'assurance ne peut être proposée à un prix rentable pour l'entreprise et abordable pour les ménages. Il y a alors une rupture du marché.

Que se passe-t-il lorsque le marché de l'assurance privée s'effondre ?

L'offre d'assurance se tarit - il devient plus difficile de s'assurer dans certaines régions. En fait, un grand nombre de catastrophes ne sont plus couvertes par les compagnies d'assurance privées. Au lieu de cela, le gouvernement a mis en place des programmes pour vendre des assurances contre les catastrophes aux consommateurs qui ne peuvent plus les acheter dans le secteur privé. Aux États-Unis, le gouvernement fédéral fournit une assurance contre les inondations depuis plus de 50 ans car, très tôt, les inondations fluviales majeures ont amené le secteur privé à se retirer de la couverture des inondations. Nous avons des programmes d'assurance au niveau des États pour les ouragans le long du golfe du Mexique et dans le sud-est, ainsi qu'un programme d'État qui prend de plus en plus en charge les incendies de forêt en Californie. Nous avons également un programme d'État pour les tremblements de terre en Californie.

Comment ces options d'assurance du secteur public se comparent-elles aux assurances privées ?

Cela varie. Souvent, les options d'assurance publique sont plus chères ou plus limitées. Pour un ménage, cela signifie qu'il doit payer plus pour ne pas avoir une couverture aussi bonne ou aussi large que celle qu'il aurait pu acheter auprès d'une compagnie privée. Mais elles sont toutes gérées un peu différemment et varient dans la façon dont elles fixent le prix des polices.

Prenons l'exemple du National Flood Insurance Program. Dans ce programme, la tarification n'avait pas été modernisée depuis des décennies. Certaines personnes payaient trop peu et d'autres trop cher. Mais récemment, le programme fédéral d'assurance contre les inondations a commencé à faire en sorte que le prix de l'assurance reflète plus fidèlement le risque d'un ménage. Désormais, si vos prix sont plus élevés que ceux de quelqu'un d'autre, c'est presque certainement parce que votre risque d'inondation est plus élevé. Cela a entraîné une baisse des tarifs pour certaines personnes, mais d'autres voient les coûts augmenter.

Pour certains, comme ceux qui vivent dans des zones à haut risque d'inondation due à la pluie, cela peut être une surprise, car les cartes d'inondation du gouvernement n'incluent généralement pas les inondations dues à des pluies extrêmes. De toute façon, les gens n'aiment pas souscrire une assurance contre les catastrophes, et si celle-ci est coûteuse, ils ne le feront pas.

Sommes-nous dans une crise de l'assurance catastrophe ?

Il y a des signes évidents de tension. Nous en sommes à un point où nous devons réfléchir attentivement à nos assurances, tant dans le secteur privé que public. Cela soulève des questions difficiles sur la part de risque et de coût que nous voulons que les contribuables assument par le biais de programmes d'assurance à faible coût ou d'aide en cas de catastrophe, plutôt que de faire supporter ces coûts aux personnes qui choisissent de vivre dans des endroits à risque. Certaines personnes, cependant, sont piégées dans des zones à risque et n'ont pas les moyens de s'offrir une zone plus sûre. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucune aide supplémentaire pour couvrir les coûts d'assurance contre les catastrophes pour les personnes à faibles revenus.

Certains pays, comme l'Espagne, la France et la Nouvelle-Zélande, ont adopté une approche qui rend obligatoire la couverture de toutes les catastrophes naturelles par l'assurance des biens, comme votre assurance habitation. Ensuite, le gouvernement fournit une réassurance ou un filet de sécurité pour s'assurer que cette exigence ne mette pas une compagnie en faillite. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est qu'il décharge les ménages d'une grande partie de la charge. Actuellement, aux États-Unis, les compagnies d'assurance privées choisissent d'exclure toute une série de risques. Vous achetez donc une police d'assurance et vous pensez protéger votre maison contre les mauvaises choses qui pourraient lui arriver. Mais vous découvrez ensuite que votre police ne couvre pas ce que vous pensiez.

Trop souvent, les consommateurs vont reconstruire et se disent : "Attendez, je n'ai pas assez d'argent pour reconstruire, et je pensais que j'avais pris soin de ça." Ce n'est pas bien. Mais leur demander de lire des tas de petits caractères juridiques est irréaliste. Nous devrions faciliter la tâche des ménages.

Le changement climatique a vraiment mis le système à rude épreuve. Les risques que le secteur privé avait l'habitude de couvrir parce qu'ils n'étaient pas si graves se sont aggravés. Les incendies de forêt en sont un bon exemple. Pendant très longtemps, les incendies de forêt faisaient partie de votre police d'assurance habitation et étaient couverts par le marché privé. Mais l'augmentation rapide du risque d'incendie de forêt signifie que le secteur privé a commencé à se retirer dans les zones à haut risque. Les incendies de forêt de 2017 et 2018 ont entraîné des pertes incroyablement élevées, ce qui a vraiment réveillé le secteur. Nous avons vu des dynamiques similaires se dérouler au fil du temps le long de la côte du golfe du Mexique et du Sud-Est à cause des ouragans. De très grandes compagnies d'assurance habitation ont largement quitté l'État de Floride, et vous voyez des assureurs quitter la côte du Golfe en permanence. Plusieurs viennent de faire faillite avec l'ouragan Ida en Louisiane.

Les programmes du secteur public ne sont pas non plus à l'abri du stress climatique. Ils vont donc devoir augmenter les prix ou limiter la couverture pour maintenir leur propre solvabilité. Ou bien, nous devrons décider, en tant que société, de subventionner ce risque - ou d'investir radicalement dans la réduction des risques. Il n'y a aucun moyen de contourner le problème fondamental de l'augmentation du risque.

Investir radicalement dans la réduction des risques - qu'entendez-vous par là ?

Ce qu'il faut vraiment faire, c'est arrêter d'émettre du carbone. Mais cela mis à part, nous savons ce que nous devons faire en termes d'adaptation. Nous savons comment mieux construire. Nous savons comment améliorer le zonage afin de ne pas faire courir de tels risques aux personnes et aux capitaux. Par exemple, des chercheurs de l'Insurance Institute for Business and Home Safety ont élaboré des normes de construction pour les incendies de forêt et les ouragans qui pourraient sauver des bâtiments. Et pourtant, nous manquons souvent de volonté pour construire plus solidement ou pour limiter le développement.

Nous devons également mieux informer les gens que le risque et le coût de la vie vont augmenter dans certains endroits. Une grande partie de cette communication devrait se concentrer sur le processus d'achat d'une maison, car c'est un point de décision où il est vraiment important que vous compreniez les risques auxquels vous êtes confrontés lorsque vous vous engagez financièrement à long terme dans un endroit. On peut y parvenir en améliorant les lois sur la divulgation des risques au niveau des États, mais il faut aussi améliorer les données gratuites et publiques sur ces risques.

Par exemple, je fais partie du conseil consultatif de la First Street Foundation, qui s'efforce de fournir des informations sur les catastrophes liées au climat pour chaque maison du pays, et sur l'évolution de ces risques avec le changement climatique. Elles sont désormais intégrées à certains sites web immobiliers afin d'aider les acheteurs potentiels à mieux comprendre les risques liés à l'endroit où ils pourraient déménager.

Vous avez écrit sur le potentiel de l'utilisation de l'assurance pour protéger et restaurer les écosystèmes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de la manière dont cela pourrait fonctionner ?

L'assurance peut aider de plusieurs façons. Tout d'abord, les assureurs sont de très gros détenteurs de capitaux. Ils doivent détenir tous ces fonds afin de payer les sinistres, et on les a poussés, comme d'autres grands investisseurs, à trier leurs investissements et à ne pas les placer dans les combustibles fossiles ou d'autres secteurs à forte intensité de carbone. Certaines compagnies d'assurance ont commencé à le faire. Mais elles pourraient aussi examiner leurs investissements en fonction d'autres impacts environnementaux et même investir activement pour promouvoir la conservation et la restauration.

Elles peuvent également choisir de ne pas proposer d'assurance du tout aux entreprises qui contribuent à la perte de biodiversité ou à d'autres impacts environnementaux néfastes. Ou de n'offrir l'assurance que si elles améliorent leurs pratiques. Il existe ensuite d'autres nouveaux outils et types d'assurance qui peuvent aider les entreprises de restauration, les fiducies foncières ou d'autres acteurs à répondre à leurs besoins spécifiques. Enfin, il y a aussi le cas de l'assurance d'un actif naturel - un récif corallien - comme on assure une propriété. Ainsi, après qu'un ouragan l'ait endommagé, l'assurance a payé pour que des plongeurs puissent aller aider à réparer le récif.

Nous pouvons également utiliser l'assurance pour prévenir les catastrophes, au lieu de nous contenter de réagir après coup. À quoi cela ressemble-t-il ?

L'assurance a toujours consisté à payer les gens pour les choses qu'ils ont perdues. Mais récemment, des programmes ont été mis en place pour renverser cette idée et dire : et si nous pouvions l'utiliser pour payer les gens afin qu'ils ne subissent pas de perte ?

Le programme d'assurance du bétail du Kenya, qui vise en fait à prévenir les pertes, en est un exemple. Au Kenya, les sécheresses sévères peuvent entraîner la mort du bétail des éleveurs, ce qui les plonge dans une pauvreté encore plus grande. En général, l'assurance les indemnise pour le bétail mort après coup. Mais ce programme propose plutôt de payer les gens à l'avance, lorsque la sécheresse commence, pour qu'ils achètent des aliments supplémentaires afin que leur bétail ne meure pas. La prime pour certaines personnes est payée par le gouvernement, car il s'agit de populations très pauvres. Et le programme est couplé à un autre programme du secteur public qui met à disposition des aliments pour animaux. C'est une bonne chose, car le mécanisme de financement est directement lié à un plan visant à faire en sorte que la catastrophe ne cause pas autant de dégâts.

Le programme kenyan est un exemple de ce que l'on appelle l'assurance paramétrique, qui verse un montant prédéterminé lorsqu'un risque atteint un certain seuil. Au Kenya, ce seuil est la sécheresse. Dans les régions sujettes aux ouragans, il peut s'agir de la vitesse du vent, et dans les régions sujettes aux inondations, du moment où l'eau atteint une certaine hauteur. Ce modèle d'assurance n'exige pas qu'un expert se rende chez vous pour évaluer les dommages en personne, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le coût pour la compagnie d'assurance. Cela permet également d'éviter les litiges interminables sur ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Dans certains cas, l'argent est déposé automatiquement sur votre compte bancaire.

L'assurance paramétrique peut ouvrir toutes sortes de nouveaux modèles, comme ce programme au Kenya. Un autre bon exemple est la micro-assurance, qui a été proposée dans le monde entier et qui commence maintenant à l'être à Porto Rico. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de souscrire une assurance qui leur rembourserait toutes leurs pertes après une catastrophe, mais ils pourraient se permettre de souscrire une police qui distribuerait automatiquement un certain montant - disons 6 000 dollars - pour couvrir les besoins immédiats. L'assurance paramétrique ne remplace pas l'assurance habitation. Mais elle pourrait aider un plus grand nombre de personnes à prévoir les catastrophes et à se rétablir plus rapidement après qu'elles se soient produites.

Planifier à l'avance - quel concept !

Il est surprenant de constater à quel point nous sommes incapables, en tant qu'individus et en tant que société, de planifier à l'avance. Pourtant, la planification peut faire toute la différence, et l'assurance peut aider à donner aux gens le coup de pouce nécessaire pour le faire.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.