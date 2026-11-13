FACTEURS DE RISQUES MODIFIABLES
13 novembre 2026
Comment l’exercice physique permet de lutter contre la démence
On dépense des milliards de dollars à rechercher la molécule qui soignera la maladie d’Alzheimer. Mais l’adoption de certaines habitudes de vie pourrait, entre-temps, réduire significativement le risque d’en développer les symptômes, jusqu'à près de la moitié des cas, souligne le Dr Louis Bherer.
5 min de lecture
MOTS-CLESmaladie d'Alzheimer , recherche médicale , sport , activité physique , démence , vieillissement
THEMATIQUESSanté
Le Dr Bherer est un neuropsychologue spécialisé dans la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires ; il est par ailleurs un expert international des effets de l’exercice physique, de l’entraînement cognitif et de l’axe cœur-cerveau. Il a dirigé de nombreux essais cliniques portant sur des interventions liées au mode de vie, combinant exercice physique et entraînement cognitif, afin d’améliorer la santé cérébrale et la mobilité au cours du vieillissement.
Le Dr Bherer est un neuropsychologue spécialisé dans la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires ; il est par ailleurs un expert international des effets de l’exercice physique, de l’entraînement cognitif et de l’axe cœur-cerveau. Il a dirigé de nombreux essais cliniques portant sur des interventions liées au mode de vie, combinant exercice physique et entraînement cognitif, afin d’améliorer la santé cérébrale et la mobilité au cours du vieillissement.