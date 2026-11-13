Le Dr Bherer est un neuropsychologue spécialisé dans la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires ; il est par ailleurs un expert international des effets de l’exercice physique, de l’entraînement cognitif et de l’axe cœur-cerveau. Il a dirigé de nombreux essais cliniques portant sur des interventions liées au mode de vie, combinant exercice physique et entraînement cognitif, afin d’améliorer la santé cérébrale et la mobilité au cours du vieillissement.