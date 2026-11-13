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On évalue que près de la moitié des démences (soit 45 %) pourraient être évitées avec un mode de vie adéquat.
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FACTEURS DE RISQUES MODIFIABLES

13 novembre 2026

Comment l’exercice physique permet de lutter contre la démence

On dépense des milliards de dollars à rechercher la molécule qui soignera la maladie d’Alzheimer. Mais l’adoption de certaines habitudes de vie pourrait, entre-temps, réduire significativement le risque d’en développer les symptômes, jusqu'à près de la moitié des cas, souligne le Dr Louis Bherer.

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MOTS-CLES

maladie d'Alzheimer , recherche médicale , sport , activité physique , démence , vieillissement

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Louis Bherer

Le Dr Bherer est un neuropsychologue spécialisé dans la prévention du déclin cognitif associé au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires ; il est par ailleurs un expert international des effets de l’exercice physique, de l’entraînement cognitif et de l’axe cœur-cerveau. Il a dirigé de nombreux essais cliniques portant sur des interventions liées au mode de vie, combinant exercice physique et entraînement cognitif, afin d’améliorer la santé cérébrale et la mobilité au cours du vieillissement.