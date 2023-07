Comment j'ai appris à ne plus avoir peur des poupées : le retour à Barbie d'une philosophe féministe

"La féminité blonde hyperbolique de Barbie en est venue à représenter tout ce qui n'allait pas dans les normes de beauté patriarcales", selon l'auteure.

En tant que mère essayant d'élever une fille libérée des stéréotypes sexistes de ma propre enfance, je l'ai tenue à l'écart des poupées Barbie.

Je me suis sentie obligée d'éloigner ma fille, aujourd'hui âgée de 11 ans, de ce produit phare de Mattel pour les mêmes raisons que j'ai essayé d'éviter la frivolité superficielle de toutes ces princesses Disney qui attendent d'être sauvées.

Il est vrai que, dans les années 1980, j'avais moi-même passé de nombreux après-midi avec ces poupées aux proportions anatomiques impossibles : j'avais coincé ces longs membres grêles dans des tenues impossibles à enfiler, je les avais scindées sur des matelas fabriqués à partir des serviettes hygiéniques de ma mère et j'avais mis en scène des drames domestiques épiques. Mais à l'adolescence, dans les années 1990, j'ai découvert le féminisme.

Plus tard, je suis devenue professeur de philosophie féministe et auteur d'un livre sur le féminisme destiné au grand public. La féminité blonde hyperbolique de Barbie en est venue à représenter tout ce qui n'allait pas dans les normes de beauté patriarcales.

Mon point de vue a commencé à changer lorsque des bribes de la bande-annonce du film "Barbie" ont commencé à s'insinuer dans mes fils d'information en ligne. Des bouffées de nostalgie se sont mêlées à la prise de conscience que Barbie semble se réinventer une fois de plus.

La féminité rétrograde de Barbie

Je pense que Barbie a longtemps fonctionné comme un proxy sur lequel sont projetées les aspirations culturelles et les angoisses concernant la féminité.

Le jouet est apparu pour la première fois sur le marché en 1959. Pour les générations précédentes, Barbie, première poupée à encourager les filles à aspirer à autre chose que la maternité, aurait pu représenter l'ambition non dissimulée de la femme indépendante et carriériste. Mais lorsque ma génération s'est mise à jouer avec elle, elle n'avait plus rien de progressiste depuis longtemps.

À la place, il y avait l'implacable blancheur de son idéal de beauté. L'indifférence à l'égard des classes sociales de sa maison de rêve. Ses protestations sur le fait que "le cours de maths est difficile", faisant passer le message que les STIM sont pour les garçons et que les filles devraient se préoccuper davantage d'être jolies que d'être intelligentes, ou heureuses, ou ambitieuses, ou intéressantes.

Tout cela faisait de Barbie une souffre-douleur extrêmement pratique pour les frustrations légitimes concernant les attentes injustes imposées aux femmes par une société patriarcale. Comme beaucoup de féministes, j'en suis venue à penser que pour être prise au sérieux en tant que femme, il fallait rejeter à peu près tout ce que Barbie représentait.

Mon ambivalence à l'égard de la féminité conventionnelle, dont Barbie était l'apothéose, est devenue un élément central de mon identité. Bien sûr, j'aurais pu me sentir nue si j'avais quitté la maison sans me maquiller et sans porter des vêtements inconfortables et contraignants. Mais je me sentais constamment coupable du temps et de l'énergie que je consacrais à des activités aussi frivoles, et je veillais à en cacher le plus possible à ma fille qui grandissait.

Si je me laissais aller à des superficialités en totale contradiction avec mes engagements idéologiques, je devais au moins l'empêcher d'intérioriser la conviction qu'elle devait faire de même.

Aucune de mes filles ne devait voir son estime de soi liée à la conviction qu'elle devait être sexuellement attirante pour les hommes. Donc : pas de Barbie.

La féminophobie

Puis le battage médiatique autour du film a fait revenir dans ma conscience ces pieds en plastique parfaitement cambrés, et je me suis retrouvée à reconsidérer mon aversion de longue date pour l'interprétation de la féminité par Barbie. Pourquoi, me suis-je demandé, a-t-elle fait naître en moi une telle énergie de méchante fille ?

La femmephobie désigne l'aversion ou l'hostilité à l'égard de personnes ou de qualités stéréotypées comme étant féminines. Elle s'inscrit dans un contexte culturel où la féminité est systématiquement moins valorisée que la masculinité et où les traits associés à la masculinité - rationalité et indépendance - sont considérés comme normaux ou idéaux pour tout le monde.

En revanche, les qualités associées à la féminité, telles que l'expression émotionnelle et l'interdépendance, sont considérées comme inférieures, inférieures aux normes ou déviantes. Mais ce n'est pas comme si les intérêts et les activités féminines étaient intrinsèquement plus frivoles que les intérêts et les activités masculines. Au contraire, c'est le fait même que quelque chose soit codé comme féminin qui fait que les gens le prennent moins au sérieux.

"La mode, plaisante l'auteur Ruth Whippman, est vaine et superficielle, tandis que le base-ball est essentiellement une branche de la philosophie. Et la féminité pétillante et provocante de Barbie est aussi peu sérieuse que possible.

L'auteure féministe transgenre Julia Serano affirme qu'une grande partie de la discrimination à laquelle sont confrontées les femmes transgenres a moins à voir avec le fait qu'elles sont transgenres qu'avec le fait qu'elles sont prêtes à afficher effrontément leur féminité.

En d'autres termes, le problème n'est pas tant que les femmes transgenres transgressent les normes de genre conventionnelles que qu'elles choisissent l'équipe perdante.

"Le fait que nous nous identifions et vivons en tant que femmes, bien que nous soyons nées hommes et que nous ayons hérité de privilèges masculins, écrit-elle, défie ceux qui, dans notre société, souhaitent glorifier la masculinité.

La visibilité actuelle des femmes transgenres a joué un rôle important dans l'avancement de la conversation culturelle sur la respectabilité de la féminité. Certains critiques anti-trans accusent la féminité sans complexe des femmes trans d'ancrer des stéréotypes rétrogrades. Leur femmephobie semble les empêcher de réaliser que les objets de leur mépris pourraient célébrer la féminité, et non la dénigrer.

Barbie est-elle féministe ?

Mattel Films hésite à qualifier le film "Barbie" de "féministe" - ce qui n'est pas surprenant, étant donné que cette étiquette parfois controversée s'accorde mal avec les motivations de profit des entreprises.

Mais le choix de Greta Gerwig pour écrire et réaliser le film suggère une volonté d'explorer le monde de Barbie à travers un prisme politique : Les solides références féministes de Gerwig incluent le film "Lady Bird" de 2017 et l'adaptation de "Little Women" de 2019. Et la présence dans "Barbie" de l'icône lesbienne Kate McKinnon et du mannequin et acteur transgenre Hari Nef est un clin d'œil évident à la communauté LGBTQ+.

La philosophe féministe Judith Butler affirme que le genre n'est pas un fait métaphysique profondément enraciné ; c'est quelque chose que les gens mettent en scène à travers leurs manières, leurs vêtements et leur comportement. Judith Butler estime que tout le monde pourrait prendre exemple sur les drag queens, qui comprennent qu'il n'y a rien de fondamental derrière la fumée et les miroirs, qu'il n'y a rien à voir avec le genre au-delà de ce que le public pense du spectacle. Pour reprendre les mots de RuPaul, peut-être la plus célèbre des drag queens : "On naît nu, et le reste n'est que travestissement".

Je pense que la "Barbie" de Gerwig a compris ce message. La féminité hyperbolique de Margot Robbie dans son interprétation de la poupée emblématique me semble plus proche du camp queer que de quelque chose qui serait censé être pris comme un modèle sincère.

Barbie dans l'air du temps

"Barbie" semble prête à exploiter le moment culturel actuel, où les réactions conservatrices anti-féministes alimentent le retour en arrière de générations de progrès féministes. Parallèlement, les personnes LGBTQ+ sont confrontées à des niveaux de visibilité et de violence sans précédent. Le monde est en train de vivre de nouvelles conversations culturelles sur le genre et la sexualité.

Depuis que je me suis révélée homosexuelle il y a plusieurs années, j'ai vu ma relation avec ma propre féminité se détendre considérablement. Grâce en grande partie aux idées de féministes comme Serano et Butler, je reconnais de plus en plus que les représentations de la féminité peuvent avoir d'autres objectifs que celui de séduire un homme.

Je ne prétendrai pas m'être complètement libérée de mes décennies de féminophobie intériorisée. Mais lorsque "Barbie" arrivera dans mon cinéma local, vous pouvez croire que ma fille et moi serons les premières à faire la queue.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.