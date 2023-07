Des touristes se protègent du soleil à Madrid sous des températures très élevées, le 26 juin 2023.

Atlantico : À l'approche de l'été et des fortes chaleurs, nous avons tous été importunés par des marques de transpiration, souvent au niveau des aisselles. Certaines personnes semblent d'ailleurs être plus concernées que d'autres par ce phénomène de sudation excessive. Comment l'expliquer ?

Dr Bernard Cornette de Saint-Cyr : Chaque personne possède sa propre physiologie. Certaines personnes ont des glandes sudoripares plus développées et actives que d'autres, ce qui peut s'expliquer par des facteurs génétiques. La transpiration excessive n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme, tout comme avoir les yeux bleus ou une autre caractéristique physique. Il n'y a pas d'explication précise, mais il est possible que certaines personnes transpirent davantage en raison d'une hyperactivité des glandes sudoripares dans une région donnée, les aisselles par exemple. Heureusement, il existe des traitements qui peuvent améliorer cette situation.

Cette sudation excessive peut aussi se manifester par des effets peu enviables : odeur désagréable, vêtements mouillés et collants... Existe-t-il des moyens de réduire la sudation excessive lorsque le mercure s'envole ?

Tout à fait. Auparavant, on pratiquait une opération chirurgicale appelée sympathectomie thoracique, qui consistait à supprimer le nerf sympathique. Cependant, cette procédure invasive nécessitait une ouverture de la cage thoracique et présentait des risques importants. De nos jours, une solution simple et efficace consiste en l'injection de toxine botulique, également connue sous le nom de Botox, dans la région des aisselles. Cela permet de réduire la sécrétion de transpiration, bien que cela ne soit pas efficace à 100%. Le but est simplement d'atteindre un niveau de transpiration plus confortable. Il est important de noter que les effets de cette méthode ne sont pas permanents, et il est généralement recommandé de renouveler le traitement une fois par an, voire tous les 5 à 6 mois, si nécessaire.

Il existe également une autre option, moins invasive, qui consiste à utiliser un appareil appelé MiraDry. Il s'agit d'une machine de conception américaine dotée de pièces qui émettent de la chaleur à une profondeur calculée, visant à détruire partiellement les glandes sudoripares. Cette méthode peut offrir des résultats durables, bien que certains patients puissent nécessiter une retouche après quelques mois, voire deux séances. Si cette méthode n'est pas aussi efficace que le traitement au Botox, elle présente l'avantage d'une plus grande durabilité.

Pour autant, certains anti-transpirants ont une mauvaise réputation, notamment ceux qui contiennent de l'aluminium. Faut-il vraiment s'en méfier ?

En effet, certains anti-transpirants contenant de l'aluminium ont été critiqués et ont suscité des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne le risque de cancer du sein, principalement chez les femmes. Notons cependant que cette réputation n'a pas prouvée à 100%, il s'agit davantage d'une supposition basée sur différentes études. Par conséquent, il est conseillé de ne pas abuser de ces produits et de préférer les déodorants plutôt que les anti-transpirants, dans la mesure du possible.

Alors que la sudation excessive peut faire vivre un enfer à certains individus, existe-t-il d'autres moyens pour retrouver l'envie de sortir au plus fort de l'été ?

Ce phénomène physiologique naturel, qui permet d'éliminer les toxines du corps et de réguler la température en permettant l'évaporation de la sueur, peut être très gênant chez certaines personnes.

Il existe trois principales causes de transpiration excessive : l'effort physique, la chaleur et les émotions. Dans le cas des deux premières causes, elles sont souvent temporaires et peuvent être gérées en portant des vêtements appropriés et en veillant à leur propreté. Les émotions, notamment le stress, peuvent cependant être plus difficiles à contrôler. En effet, certains individus transpirent abondamment des mains, des pieds et des aisselles dès qu'ils ressentent un stress émotionnel. Cela peut être considéré comme une source d'embarras et de gêne, tant pour la personne concernée que pour les personnes avec lesquelles elle interagit.

Il existe plusieurs méthodes pour aider à gérer la transpiration excessive. Application de talc absorbant, de techniques de gestion du stress… Enfin, dans les cas les plus gênants, des traitements médicaux tels que les injections de toxine botulique ou les procédures comme MiraDry peuvent être envisagés. Comme toujours, il est recommandé de consulter un professionnel pour déterminer la meilleure approche en fonction de chaque situation individuelle.