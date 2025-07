Deuil

Comment aider une personne en deuil ? Voilà cinq stratégies validées par la recherche

Soulager la peine d’un ami, d’un parent ou d’un collègue en deuil passe moins par des mots héroïques que par cinq gestes simples et fondés sur la recherche : valider chaque expression du chagrin, nommer la perte sans fuir les larmes, oublier le mythe des « étapes », entretenir le lien – avec les vivants comme avec le disparu – et offrir des coups de main précis (repas, démarches, trajets, messages sans obligation de réponse). Être là, écouter sans juger et faire preuve d’une présence authentique restent la meilleure façon d’honorer l’amour et la perte.