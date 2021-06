Comme à La Samaritaine (qui rouvre ses portes) on trouve de tout chez Les Républicains…

Xavier Bertrand soutient les candidats PCF aux élections départementales dans le Nord.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La marchandise multiple et variée s’étale sur les rayons. Elle est vendue à prix cassés. Il y a du Barnier sur le rayon de gauche. Du Retailleau sur la gondole de droite. A la droite de cette gondole du Laurent Wauquiez.

En promotion du Xavier Bertrand et du Valérie Pécresse vendus en un seul lot. L’offre est grande et les clients ne savent plus où donner de la tête. On dit qu’abondance de biens ne nuit jamais.

Certes mais le client est désorienté. De toute façon, il n’a pas les moyens de tout acheter. Et en plus il trouve que les produits proposés ne le satisfont pas. L’offre en effet dépasse de loin la demande. De surcroît, il y a tromperie sur la marchandise. Elle est de deuxième main, d’occasion et a déjà servi. Et c’est pourquoi elle est vendue pour si peu cher. Elle sera encore meilleur marché au moment des soldes.

Jean-Pierre Raffarin, qui vaut parfois mieux que ses raffarinades, a tout dit, et bien dit, sur la question : « le problème de Macron c’est son parti, le problème des Républicains, c’est leur leader ». De Raffarin à Astérix, il n’y a qu’un pas que nous allons aisément franchir : « il n’est pas frais mon poisson ? ». Non il n’est pas frais.

Concernant le poisson, Xavier Bertrand est allé à la pêche au gros. Et voilà ce qu’il a ramené dans ses filets : « il vaut mieux être avec les communistes qu’avec les Identitaires », a-t-il lancé, lors d’un débat à Sébastien Chenu. A la rentrée, La Samaritaine se délocalisera à la Courneuve pour la Fête de l’Huma…