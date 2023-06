Combien de violences faudra-t-il pour sauver la planète ?

Quatre personnes placées en détention provisoire pour l'agression du maire Jean-Luc Moudenc pendant la Fête de la musique.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ça s’est passé devant la mairie de Toulouse. Le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc, était entouré de quatre élus. C’était à l’occasion de la fête de la musique. En face d’eux, un groupe d’une centaine d’individus tous habillés de noir et cagoulés.

Ils se sont attaqués avec une extrême violence à l’édile et à ses adjoints. Insultes, coups, jets de projectiles. La composition du groupe ne faisait aucun doute : des écologistes radicalisés et hystériques, des antifas, des militants de gauche.

Moudenc et les siens ont dû être exfiltrés par la police. Et c’est ça qu’on appelle lutter pour le climat ? La planète est polluée. Mais le plus grand pollueur est la Chine. Mais Pékin, c’est loin, alors que Toulouse, c’est tout près En réalité, ces écologistes n’en ont rien à foutre de la planète. Ce qu’ils veulent, c’est casser et détruire. Les révolutionnaires verts qui veulent abattre le capitalisme !

Ils se vivent comme des combattants contre le CO2. En réalité, ce sont eux qui par leur présence polluent la planète. Comme nous les savons adeptes du tri sélectif, nous tenons à leur disposition des poubelles. Là, et rien que là, est leur place !