Canicule et bactéries

Climatisation : ce qu’il faut savoir sur les risques de légionellose

Alors que la France suffoque sous un dôme de chaleur et que les 40 °C deviennent la norme estivale, la climatisation suscite toujours des réticences, notamment en raison des craintes liées à la légionellose ou à un affaiblissement immunitaire supposé. Pourtant, la réalité sanitaire est sans appel : les canicules tuent entre 1 000 et 7 000 personnes par an dans l’Hexagone, principalement parmi les personnes âgées et vulnérables. Bien conçue et correctement entretenue, la climatisation réduit drastiquement ces décès. Quant au risque de légionellose, il reste très faible dans les systèmes modernes fermés et bien contrôlés. Pour Jérôme Barriere, médecin et expert en santé publique, il ne s’agit plus d’un débat idéologique : c’est une question de prévention vitale, en particulier dans les hôpitaux, crèches ou EHPAD.