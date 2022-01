Ciao État stratège ? Depuis 50 ans, l’innovation scientifique est plutôt venue de petites équipes autonomes que de grandes structures

Des scientifiques travaillent dans un laboratoire.

Selon une nouvelle étude de l'Université de Tsukuba au Japon, la façon dont des sujets importants émergent en science et en médecine a profondément changé au cours des dernières décennies. Il est important de conserver de petits groupes de recherche pour générer et nourrir des sujets émergents, qui stimulent l'innovation dans la recherche.

Atlantico : Dans une étude récemment publiée dans Scientometrics ("Dynamique des chercheurs dans la génération de sujets émergents en sciences de la vie et en médecine") pour le compte de l’Université de Tsukuba, vous avez découvert, en analysant les données des publications scientifiques, que les petits groupes indépendants étaient plus susceptibles de contribuer à l'innovation scientifique que les grands groupes. Comment quantifiez-vous cela et, surtout, comment expliquez-vous ce phénomène ?

Ryosuke Ohniwa : Nous avons compté le nombre d'auteurs sur les articles contenant des mots-clés émergents, qui sont les éléments des sujets émergents. Ensuite, nous avons constaté que le nombre d'auteurs qui ont déclaré des mots-clés émergents et des mots-clés émergents très efficaces (qui comprennent les mots-clés de recherche de la classe du prix Nobel) est supérieur au nombre d'auteurs qui n'ont déclaré aucun mot-clé émergent dans les années 1980. Cette tendance est devenue plus évidente depuis la fin des années 1990.

L'une des hypothèses à l'origine de ce phénomène est le changement de style de recherche dans les sciences de la vie et la médecine. Le développement de la biotechnologie, comme l'identification et la manipulation des gènes et des protéines, a émergé à la fin des années 70, et les analyses à grande échelle, comme les projets de génome et de protéome, à la fin des années 1990 (nous avons signalé cette transition de tendance dans nos articles publiés en 2010 et 2019 sur Scientometrics. Si ces innovations technologiques ont favorisé le développement de ces domaines de recherche, elles ont nécessité davantage de ressources humaines et de budget. Par conséquent, le nombre d'auteurs a augmenté en général. Ici, le point important de mon article est que, même dans le cadre de cette tendance, les sujets émergents, y compris ceux de la classe des prix Nobel, ont été signalés par des groupes relativement plus petits par rapport aux groupes qui n'ont pas signalé de sujets émergents. Cela pourrait suggérer que les chercheurs qui n'ont pas suivi la mode peuvent créer l'innovation scientifique.

Avez-vous des hypothèses pour expliquer le changement dans la façon dont les nouvelles idées ont émergé après les années 1990 ?

Nous avons signalé le changement de style de recherche dans notre article publié en 2010. Le processus de développement des sciences de la vie et de la médecine peut être séparé en deux étapes distinctes au cours du dernier demi-siècle, à savoir l'étape progressive et l'étape de réévaluation. L'étape progressive fait état de divers sujets nouvellement identifiés, tels que de nouveaux gènes et de nouveaux processus biologiques. Au cours de la phase de réévaluation, les chercheurs se sont recentrés sur d'anciens sujets connus depuis longtemps mais non résolus scientifiquement, et ont appliqué des technologies nouvellement développées (mentionnées ci-dessus) pour résoudre ces problèmes. Ce changement pourrait avoir une incidence sur l'évolution.

Quels sont, selon vous, les rôles des petites et des grandes équipes de recherche aujourd'hui ? Sont-elles complémentaires ?

C'est une bonne question, à laquelle je réfléchis encore. Mon idée actuelle sur le rôle des petits et des grands groupes est la suivante : le petit groupe est chargé de cultiver les nouvelles idées et les innovations, et le grand groupe de développer les idées et les innovations émergentes existantes. Mon article est le résultat d'analyses d'articles scientifiques, ce qui signifie que le résultat représente principalement des activités de recherche fondamentale. Si nous analysons la tendance de la R&D (recherche et développement) appliquée et de la mise en œuvre, nous pourrions avoir une vision différente.

Quelles leçons devons-nous tirer de votre étude sur la manière de mener des recherches scientifiques ? Est-elle cohérente avec les stratégies actuelles de développement de la recherche encouragées par les Etats ?

Dans le dernier article (Sientometrics, 2022), nous avons également signalé que les fruits de la recherche passée de certains chercheurs sont importants pour produire des sujets émergents normaux par ces mêmes chercheurs, mais qu'ils n'ont pas permis de produire des sujets de la classe du Nobel. Aujourd'hui, dans les pays développés, y compris les États-Unis et l'Europe, le poids des subventions de recherche dans le domaine des sciences de la vie et de la médecine s'oriente chaque année davantage vers la R&D appliquée et la mise en œuvre que vers la recherche fondamentale. En outre, les chercheurs ayant obtenu de grands résultats par le passé obtiennent plus facilement des subventions. Si cela signifie que les activités de recherche fondamentale de ces domaines de recherche sont arrivées à maturité, le risque est grand de ne pas obtenir de nouvelles découvertes fondamentales innovantes. La leçon à tirer des résultats de notre étude est que, pour favoriser l'émergence de nouvelles grandes découvertes, les gouvernements doivent soutenir davantage les petits groupes et les chercheurs qui n'ont pas obtenu de grands résultats. Maintenant, nous analysons l'efficacité des subventions pour produire des sujets émergents.