Christiane Taubira pourquoi êtes-vous fâchée avec la langue française ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Christiane Taubira vous vous définissez comme poète et femme de lettres. Quand vous déclamez vos vers on les entends mais, et c’est heureux, on ne sait pas comment ils ont été rédigés.

À l’oral vous êtes formidable mais à l’écrit nous sommes contraints de vous recaler. Car c’est avec tristesse et stupéfaction que nous avons découvert comment vous souhaitez promouvoir votre candidature. On peut y trouver des perles dignes de Lafabrique des Crétins.

Une déclaration de vous. « Les produits issus de l’agriculture biologiques doiv ent pouvoir bénéficier d’une TVA à 0% ». Voilà qui est bien. Continuons : « Nous ne pouvons pas laisser les fonctionnaires se faire maltraités cinq ans de plus » ! Et plus loin « contreverse » au lieu de "controverse". Certes cette campagne est en partie animée par « Les jeunes avec Taubira ». Ils sont jeunes mais leurs bourdes en disent long sur le niveau de l’Éducation Nationale. Et on est en droit de supposer que vous Christiane Taubira, avait pris le soin de revoir leurs copies.

Pour clore cet article, que nous espérons sans coquille, une phrase de vous : « Seule l’école est une promesse d’avenir ». Rigolo non !

Ps : J'allais oublier le pompon : « le peuple en à assez d’être tenu à l’écart méprisé et ignoré. »