Marasme

Christian Saint-Etienne : « La France se noie dans les demi-mesures inefficaces et dans l’inculture économique de ses élites »

En 45 ans, les Français ont élu toutes celles et tous ceux qui ont pu tenir les promesses les plus délirantes et ils sont donc tout à fait responsables de ce qu’il advient aujourd’hui. À leur décharge, on peut tout de même souligner qu’ils ne sont pas aidés : ils sont fâchés avec les chiffres et les sujets stratégiques, en plus de devoir composer avec des syndicats qui, sans arrêt, avancent des idées simplistes.