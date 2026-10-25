PEUR DU DESORDRE

Mais comment fait vraiment la Chine pour garantir un tel niveau de sécurité… et de contestations canalisées ?

Alors que la France débat de sécurité, d’insécurité et d’émeutes, la Chine fait souvent figure de modèle d’ordre. Il serait dû, selon les uns, à une surveillance technologique omniprésente et, selon les autres, à une culture confucéenne de l’harmonie. Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l’Ifri, démonte ces clichés. Il décrit un pouvoir obsédé par le risque de soulèvement, un appareil sécuritaire militarisé sous Xi Jinping et une corruption systémique.