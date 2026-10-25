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Le président français Emmanuel Macron passe en revue une garde d'honneur militaire avec le président chinois Xi Jinping lors d'une cérémonie de bienvenue au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 6 novembre 2019.
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PEUR DU DESORDRE

25 octobre 2026

Mais comment fait vraiment la Chine pour garantir un tel niveau de sécurité… et de contestations canalisées ?

Alors que la France débat de sécurité, d’insécurité et d’émeutes, la Chine fait souvent figure de modèle d’ordre. Il serait dû, selon les uns, à une surveillance technologique omniprésente et, selon les autres, à une culture confucéenne de l’harmonie. Marc Julienne, directeur du Centre Asie de l’Ifri, démonte ces clichés. Il décrit un pouvoir obsédé par le risque de soulèvement, un appareil sécuritaire militarisé sous Xi Jinping et une corruption systémique.

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MOTS-CLES

sécurité intérieure Chine , Parti communiste chinois , Xi Jinping , surveillance de masse , police armée du peuple , weiwen , ouighours , Xinjiang , confucianisme , crédit social , corruption en Chine , sécurité , Chine , pékin , autorité , peur , désordre

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Marc Julienne

Marc Julienne est directeur du Centre Asie de l'Ifri. Ses travaux portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine. Il est docteur en science politique et relations internationales de l'Inalco, et enseigne les relations internationales en Asie du Nord-Est dans le Master Relations internationales de l'Inalco.