Féminicide

Chahinez Daoud : une mort évitable

Chahinez Daoud était une Algérienne qui, en France, voulait vivre comme une Française. Elle y pensait peut-être déjà quand elle épousa Mounir Boutaa en 2015. Ce dernier, né et élevé en Algérie, avait épousé une Française et s’était disputé avec elle. Il épousa Chahinez en secondes noces, pensant qu’elle lui serait soumise et obéissante en tout.