Kylian Mbappé après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du monde.

La France ce dimanche a été fidèle à son image des 2 dernières années. Hésitante, apeurée pétrifiée, incapable d’oser, au bord de l’anémie et de la déroute, pour finalement nous offrir un spectacle qu’on aime, cette France, que les Anglais qualifie de belle façon : « la France des coqs, capable de chanter les pieds dans la M… ». Elle se rebelle, se réinvente, s’adapte et nous fait rêver, même si le rêve s’échoue si près de la plage. Ils se sont battus, et le fait qu’elle soit si multiculturelle, nous rappelle, que lorsqu’on choisit les meilleurs, ceux qui adhérent à des valeurs communes, on peut se permettre toutes les intégrations. Nous y avons cru jusqu’au bout, mais la coupe est allée à celui qui méritait cette consécration, le « Messie » de l’Argentine, dont le sourire est si communicatif qu’on aimerait être Argentin.

Les footballers français se sont réveillés. Et vous ?

Ici à Miami, nous arborions, à notre retour en voiture, le drapeau français au milieu d’une marée humaine d’hommes et femmes d’Amérique Latine, qui composent 80% de la population de Miami. A Paris, nous nous serions fait lyncher par la banlieue qui brûle tout à chaque match. Ici, des « désolés pour la France », « Bravo vous avez bien joué », et même un Argentin pour nous chanter, en Français, les premiers vers de la Marseillaise. Nos Latins à nous ont la victoire fière et polie, classe et sympathique. Cela fait rêver. Réveillons-nous !

Ce qui fait moins rêver, c’est cette affaire de possible corruption entre le Qatar et le Parlement Européen. Entre Ursula qui est progressivement rattrapée par les affaires qui avaient poussé Angela Merkel à s’en débarrasser, et désormais, le Parlement, nous évoluons dans une mare qui s’équilibre désormais entre malhonnêteté et incompétence, arrogance et nullité. Une Présidente qui fait honte à l’institution, mais que personne ne pense à arrêter. Un parlement qui se fait acheter. L’Europe fabrique son avenir comme on coupe la branche… Français, Européens, réveillez-vous !

À Lire Aussi

Mais qu’ont les Bleus et Didier Deschamps qu’a perdu le reste de l’équipe France ?

Ce qui fait moins rêver, ce sont les perspectives de croissance de 2023, la baisse de valorisation de nos start-up Européennes, l’intransigeance des banques sur le remboursement des PGE, qui sont sans pitié selon tous les sondages réalisés, c’est le retour de l’Urssaf comme premier demandeur de liquidation des entreprises (PME, TPE), et l’incapacité à juguler totalement l’inflation alimentaire, énergétique, faute de vouloir transiger et mettre fin au conflit Ukrainien et au contraire, de mettre du missile sur le feu, en vendant toujours plus d’armes pour toujours plus de dégâts et de guerre, en pure perte. Français, Européens, réveillez-vous !

Aux USA, l’essence est repassée dans certains Etats sous les 3$ le gallon, pendant que la France parvient toujours à maintenir un prix à la pompe que rien ne justifie à part l’envie de l’État de s’en mettre plein les poches en période de disette budgétaire. Au prix de l’essence en France, notre gallon reviendrait ici à près de 6$ ! Vous payez le double de ce que nous payons ici, Français, réveillez-vous !

Ce qui est moins drôle, c’est que la folie inflationniste, dont la mode a été lancée par Anne Hidalgo, le tonneau des danaïdes de la gestion locale, s’étend maintenant aux autres villes de France, qui plutôt que de réduire leur millefeuille administratif (commune de communes, métropoles...) et mieux gérer leurs villes, préfèrent augmenter les impôts. Français réveillez-vous !

Nous nationalisons EDF, ce qui est la pire des choses qui pouvait arriver à cette entreprise, et à toute entreprise en général, être gérée par des technocrates qui ne connaissent rien à l’entreprise. Nous n’avons toujours pas, à fin 2022, de plan numérique, ni de politique pour doper les capitaux propres des PME, faire des ETI, doper et payer notre recherche et la transformer en champions, faire revenir les maths dans notre enseignement, et résister au wokisme. « Nos » Imams à expulser sont toujours sur le territoire et la criminalité augmente. Français réveillez-vous !

À Lire Aussi

Les Bleus n’ont pas ramené la Coupe mais le panache y était. Les téléspectateurs et la publicité sont revenus

Je rêve d’une France de Footballers, qui au pied du mur, se mobilisent, se rêvent en champion, résiste à l’apathie, aux prophètes qui nous racontent que le Covid tuera ceux qui auront résisté à la vague de froid et nous rejouent la petite musique de la peur qui nous a pourtant conduit au désastre économique que nous connaissons à ce jour.

La Chine a décidé, enfin, qu’elle devrait vivre avec ce fléau, quitte à y perdre des vies humaines, renouant à sa culture Maoïste, terrible diront certains, réaliste dirons les autres. Les enfants en réa d’aujourd’hui, sont ceux dont nous avons tué les défenses immunitaires, en mettant la France sous cloche pendant le Covid version 2020/2021. Français, par pitié, rejouez-vous le match d’aujourd’hui, qui n’est pas une défaite, mais une leçon de vie, une magnifique métaphore de la résilience, et de la promesse d’une victoire future. Réveillez-vous ! Dites-vous que la seule victime de cette période festive, c’est la dinde et l’oie, alors cessez d’être les dindons d’une mauvaise farce. Joyeux Noël néanmoins !