Cette ère politique explosive dans laquelle s’enfonce l’Allemagne

Olaf Scholz, chancelier allemand.

A la chancellerie allemande, à Berlin, les collaborateurs d'Olaf Scholz doivent être désespérés lorsqu'ils regardent les derniers sondages. Les taux d'approbation du parti social-démocrate (SPD) de Scholz et de son gouvernement de coalition de gauche sont terriblement mauvais et reflètent le parcours accidenté de l'Ampelkoalition ("coalition des feux de circulation"). Le SPD est tombé à son plus bas niveau, à savoir 13 %, selon le dernier sondage du Forschungsgruppe Wahlen (le groupe de recherche sur les élections de la chaîne publique ZDF) publié le 12 janvier. Les Verts sont à 14%, mais le parti libéral FDP a chuté à 4%, en dessous du seuil de 5%, ce qui pourrait mettre en danger la présence du parti au Bundestag lors des prochaines élections fédérales à l'automne 2025. Jusqu'à quatre électeurs sur cinq ont perdu confiance dans le gouvernement Scholz.

Au total, les trois partis au pouvoir n'ont guère plus de 30 % de soutien de la part des électeurs. Les vents contraires pour le gouvernement sont énormes. Parmi les luttes et les différends internes, le gouvernement a fait preuve d'un niveau d'incompétence, d'ignorance et d'arrogance à l'égard des préoccupations des électeurs qui est vraiment stupéfiant. La semaine dernière, il a dû faire face à des agriculteurs en colère qui ont bloqué des routes dans tout le pays et protesté contre la réduction des subventions et l'augmentation des impôts. L'ensemble de l'électorat est en proie à un mécontentement radical généralisé, principalement alimenté par la récession économique, la flambée des prix de l'énergie, les politiques "vertes" controversées et coûteuses et, surtout, l'incapacité du gouvernement à contenir l'immigration de masse incontrôlable des demandeurs d'asile. L'Allemagne est, comme en 2015-16, l'épicentre de la nouvelle crise migratoire européenne.

Le principal bénéficiaire du mécontentement des électeurs est le parti de droite Alternative pour l'Allemagne (AfD). L'AfD est remarquablement en hausse et a dépassé largement les 20 % de soutien électoral (22 % selon Forschungsgruppe Wahlen, et même 24 % dans un récent sondage YouGov). Par conséquent, il est désormais le deuxième parti politique le plus important dans les sondages nationaux. Le numéro un a toujours été l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et son parti frère bavarois, l'Union chrétienne-sociale (CSU). Ensemble, la CDU et la CSU atteignent 31 %. Alors que la CDU, sous la houlette de son leader Friedrich Merz, tente timidement de prendre ses distances avec l'héritage de la chancelière Angela Merkel, qui a accueilli une immigration massive, l'AfD réclame des mesures sévères pour mettre fin à l'afflux d'immigrants.

Cette semaine, un rapport sur une réunion au cours de laquelle des idées de "remigration" ou de "rapatriement" d'un grand nombre d'étrangers non assimilés auraient été discutées a fait la une des journaux. Les médias tentent d'acculer l'AfD en affirmant qu'elle représente une menace pour la constitution. Cependant, les sondages montrent que les électeurs ne se soucient plus de ces diffamations, ni même des avertissements officiels du Verfassungsschutz, l'Office pour la protection de la Constitution (qui est en réalité une organisation d'espionnage interne dont on peut facilement abuser pour discréditer les opposants et les critiques politiques).

Fait intéressant et étonnant, dans les trois États est-allemands de Saxe, de Thuringe et de Brandebourg, où des élections sont prévues cet automne, le mouvement de protestation de la droite est particulièrement fort, et l'AfD est en tête des sondages, avec 34 % (Saxe) et même 36 % (Thuringe). Le "pare-feu" érigé par les partis établis pour exclure l'AfD de toute participation au pouvoir pourrait bien se fissurer cette année. L'establishment est en quelque sorte en mode panique face à cette perspective. Plusieurs journalistes du courant dominant se sont lamentés sur le "Ernstfall", qui se traduit généralement par "cas d'urgence", mais qui signifie également une situation où la survie de l'État est en jeu. Au moins, l'hégémonie du courant dominant gauche-vert est sérieusement remise en question et sur le point de tomber.

Cependant, on a également parlé récemment de la fragmentation de la politique allemande et peut-être de la fragmentation des forces d'opposition. Un nouveau parti a été fondé et un autre est sur le point de l'être. Sahra Wagenknecht, une ancienne gauchiste très populaire, a rompu avec le parti Die Linke et a lancé la semaine dernière son Alliance Sahra Wagenknecht (BSW). Le nouveau parti veut siphonner les voix de la gauche et de la droite, et de nombreux observateurs du courant dominant ont bon espoir qu'elle puisse s'emparer d'une grande partie des voix de l'AfD. Dans le même temps, l'ancien président de l'Office fédéral de protection de la Constitution, Hans-Georg Maaßen, a annoncé qu'il allait transformer la WerteUnion (Union des valeurs), qui était à l'origine un groupe de pression conservateur de la CDU, en un parti. Par ailleurs, il existe un petit parti conservateur appelé Alliance Allemagne (Bündnis Deutschland).

Cette fragmentation pourrait-elle compromettre le succès de l'AfD et arrêter le parti ? Les élections européennes de juin sont relativement simples pour les nouveaux partis et, en raison de l'absence d'un seuil de 5 %, elles constituent un test tentant. L'Union des valeurs a probablement les yeux rivés sur ces élections. Cependant, des doutes massifs pèsent sur sa capacité d'organisation et sur le réservoir de personnel politiquement compétent. Apparemment, elle se compose principalement d'abandons frustrés de l'AfD et de quelques retraités de la CDU qui veulent s'asseoir à l'arrière du bus lorsqu'il démarrera. Mais la question demeure : qui construira un moteur fonctionnel pour le bus, qui obtiendra suffisamment de carburant, qui contrôlera les cinglés et les grincheux qui sont toujours attirés par les nouveaux partis, et combien de conducteurs se battront pour le volant ?

Au vu du vaste cimetière de petits partis qui ont échoué en Allemagne au cours des dernières décennies, le scepticisme quant aux perspectives de ces nouveaux venus est tout à fait justifié. Le sondage le plus récent indique que le parti de Wagenkecht ne recueille que 4 % des voix, ce qui est bien inférieur au seuil nécessaire pour entrer au parlement en Allemagne.

L'AfD reste donc le point de convergence le plus important pour toute opposition de droite. C'est là que se déroulera la principale bataille. La question décisive cette année sera de savoir si le "pare-feu", l'exclusion injuste de millions d'électeurs protestataires de droite, peut être surmonté.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.