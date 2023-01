Cette crise existentielle provoquée par la guerre en Ukraine chez les spécialistes de la Russie

Vladimir Poutine lors d'une visioconférence depuis le Kremlin.

Galia Ackerman est docteure en histoire et chercheuse associée à l'université de Caen, Galia Ackerman est spécialiste de l'Ukraine et de l'idéologie de la Russie post-soviétique. Elle a été journaliste à RFI et à la revue Politique internationale. Elle est notamment l'auteure, aux éditions Premier Parallèle, de Traverser Tchernobyl (2016, rééd augmentée 2022). Elle a cofondé la revue Desk-Russie. Elle a également dirigé le numéro 77 de La Règle du jeu consacré à l'Ukraine (octobre 2022).

Atlantico : L'Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) a fait de la "décolonisation" - qu'elle décrit comme "un acte profondément politique de réévaluation de hiérarchies établies de longue date et souvent intériorisées, de renonciation et de reprise du pouvoir" - le thème de sa conférence de 2023. A quel point la guerre en Ukraine a-t-elle provoqué une crise existentielle chez les chercheurs ?

Galia Ackerman : Les chercheurs ont suivi le sentiment et la doxa en Russie. La guerre a provoqué la mise en question de ce qu’ingurgitent tous les Russes, à savoir que la langue russe et la culture russe sont les plus importantes et même supérieures au reste du monde. Cela commence à l’école car dès leur entrée, les élèves voient un panneau avec la célèbre phrase de Tourgueniev : « La langue russe est grande, puissante, honnête et libre ! ». Cet auteur du XIXe siècle ajoutait que cette langue ne peut appartenir qu’à un grand peuple. Ce sentiment de supériorité est très diffus au sein de la population russe.

Les études slaves reflètent la situation sociétale russe. L’historien Vassili Klioutchevski a influencé dans l’histoire de la Russie tout le champ de recherche slavistique. Les slavisants s’identifient très souvent avec l’objet de leurs études.

Par ailleurs, la Russie soviétique et la Russie poutinienne ont investi beaucoup d’argent dans cette approche, via des bourses, des projets communs, qui incitent les slavisants à rester sur la bonne ligne. Mais on leur fait du chantage car sinon, ils seront privés de venir en Russie ou encore de donner des cours à des élèves, etc.

La communauté des chercheurs commence à comprendre ce qu’il se passe en Russie. On comprend qu’on a empêché les étudiants à se diriger vers les études sur l’Ukraine par exemple.

Quels ont pu être les angles morts, les insuffisances du travail sur la Russie qui viennent aujourd’hui percuter les universitaires ?

La grande littérature a occulté le point de vue des populations plus marginales. On se concentre sur ces populations en raison de la guerre en Ukraine. La langue ukrainienne a été peu étudiée, le sentiment national des Ukrainiens n’a jamais été pris en compte. L’Ukraine restait une tache blanche au cœur de l’Europe.

Comment repenser aujourd’hui les études russes à la lumière des évènements actuels ?

Il faut commencer par réévaluer la place et l’importance des autres cultures de ces espaces proches de la Russie. Il faut essayer de voir la pluralité des cultures de cet espace impérial qu’a été et est la Russie. Ce n’est pas pour rien que l’Union soviétique a éclaté. Chaque Etat qui en a découlé a sa propre langue, sa propre culture. La connaissance de la langue russe n’est pas suffisante pour savoir ce qu’il se passait au temps des tsars.

