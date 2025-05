DÉMOGRAPHIE EN CRISE

Cette chute de nos niveaux de vie à laquelle nous condamne IMMANQUABLEMENT la chute de la natalité française

Face à une chute marquée de la natalité, la France, comme d'autres grandes puissances, voit son avenir économique et social fragilisé. Vieillissement accéléré, pression sur les systèmes sociaux, ralentissement de la croissance : les conséquences sont profondes, systémiques, et appellent une réponse politique ambitieuse et urgente.