Ces stratégies de la télé russe pour banaliser la guerre en Ukraine

Des Russes regardent le discours annuel sur l'état de la nation du président russe Vladimir Poutine, à Rostov-sur-le-Don, le 21 février 2023.

Alors qu'une grande partie de l'analyse des médias depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie se concentre à juste titre sur le rôle et le contenu des réseaux sociaux liés à la guerre, la télévision russe joue toujours un rôle central dans la définition de la guerre de la Russie pour la consommation intérieure. En effet, l'environnement médiatique de la Russie est quelque peu inhabituel dans sa relation avec les médias sociaux : alors que les médias sociaux déterminent de plus en plus le contenu et les programmes des médias traditionnels dans le monde entier, les comptes et les canaux de réseaux sociaux russes pro-gouvernementaux ont tendance à suivre l'exemple des médias d'État.

Méthode et approche

Le projet Russian Media Observation and Reporting (RuMOR) suit les reportages de guerre de la Russie à la télévision. L'équipe RuMOR analyse les transcriptions des émissions des chaînes de télévision nationales fournies par Integrum pour mesurer la prévalence des mots-clés associés à la manière dont la Russie explique la guerre au public national. Bien que les transcriptions n'incluent pas d'émissions-débats politiques comme Vremia Pokazhet ("Le temps nous le dira"), les émissions d'information quotidiennes sur la télévision publique et contrôlée par l'État touchent un plus large éventail de téléspectateurs occasionnels qui ne recherchent pas la propagande pro-régime. De plus, les émissions d'information permettent d'observer les changements dans le contenu narratif au fil du temps, car les messages sont affinés pour les téléspectateurs en Russie. Par exemple, les mentions de « génocide » ont fortement augmenté avec le début de la guerre, ainsi que l'affirmation selon laquelle la Russie intervenait pour empêcher le génocide dans la région du Donbass. Deux semaines plus tard, les mentions de génocide ont pratiquement disparu des ondes radio tandis que les mentions de « biolabs » se sont multipliées avec les histoires de biolaboratoires parrainés par les États-Unis en Ukraine. À son tour, le récit du biolab a rapidement été supplanté par des histoires de mercenaires et de terroristes.

Figure 1 : Récits changeants à la télévision russe, février-mars 2022

Dans quelle mesure la télévision nationale est-elle susceptible d'affecter la manière dont les Russes voient la guerre ? Dans la consommation d'informations nationales, il est depuis longtemps vrai qu'une majorité de Russes obtiennent leurs informations à la télévision, alors même que les jeunes générations se tournent de plus en plus vers les plateformes de médias sociaux comme Telegram. Alors que la recherche basée sur des enquêtes en Russie n'est pas fiable et même nuisible dans des conditions de censure et de répression en temps de guerre, d'autres tentatives pour sonder l'opinion publique comme le projet RussiaWatcher suggèrent que cette tendance se poursuit depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine. Étant donné que les mentions de sujets à la télévision nationale seront remarquées par les téléspectateurs occasionnels en Russie, RuMOR calibre les mentions de sujets par rapport à la météo comme un seuil de pertinence au quotidien : si un sujet est mentionné plus souvent que la météo, il est plus susceptible d'être remarqué par les téléspectateurs. ' routines quotidiennes.

Normaliser la guerre

À première vue, il y a un éventail ahurissant de mentions de sujets au cours de la première année de la guerre de Russie. Ce «graphique en spaghetti» montre à quelle vitesse la télévision russe change d'orientation.

Figure 2 : Nombre total de mentions à la télévision russe, février 2022-février 2023

Alors qu'une partie de cette couverture est guidée par des événements en temps réel, le recalibrage par rapport à la météo donne une découverte surprenante : la guerre s'est progressivement estompée des télévisions russes.

Figure 3 : La guerre contre la météo à la télévision russe

De cette façon, les informations télévisées russes normalisent la guerre pour les téléspectateurs russes, l'insérant dans les routines quotidiennes des gens plutôt que de chercher à les changer. Normaliser la guerre peut sembler une stratégie particulière, car la plupart des observateurs occasionnels s'attendraient à ce que les gouvernements mobilisent le soutien du public en temps de guerre. Cependant, comme c'est souvent le cas parmi les autocraties, les dirigeants russes préfèrent garder le public démobilisé, apolitique et fidèle à l'État. Un objectif central de la propagande intérieure est donc de persuader les Russes que la guerre n'est pas une rupture dramatique ; c'est plutôt le prolongement logique d'affirmations de longue date selon lesquelles l'Ukraine en tant qu'État n'est pas légitime, les Ukrainiens en tant que peuple ne sont pas vraiment ukrainiens et l'Occident est russophobe jusqu'à des extrêmes irrationnels.

La situation est encore plus frappante lorsqu'on regarde les chaînes de télévision régionales, où « l'opération militaire spéciale » est (tout au plus) un bruit de fond. Parmi les quelques sujets couverts à la télévision régionale, les mentions de sanctions illustrent la manière dont la guerre est normalisée : alors que nous avons observé des discussions soutenues sur les sanctions au début de la guerre, celles-ci ont présenté les sanctions occidentales comme une continuation du régime de sanctions imposé depuis 2014.

Figure 4 : Mentions de sanctions à la télévision régionale

De même, la réponse aux nouvelles sanctions a reflété celles des années précédentes en claironnant les avantages de la substitution des importations, en favorisant la concurrence économique nationale et en améliorant la sécurité nationale en s'appuyant sur les biens et la technologie nationaux. En d'autres termes, les sanctions ont été présentées comme menaçantes mais rien de nouveau et finalement sans effet.

Ennemis, logique et légitimation

En décomposant la couverture de la guerre à la télévision russe en éléments narratifs d'acteurs et de motifs, on met un accent disproportionné sur la mention des ennemis de la Russie : les nationalistes ukrainiens, les États-Unis, l'OTAN, les nazis ou les fascistes, les mercenaires et les terroristes.

Figure 5 : La guerre contre la météo à la télévision russe : Ennemis

Parmi ceux-ci, l'accent est mis principalement sur les nationalistes ukrainiens et les États-Unis. Malgré l'objectif de guerre déclaré de Poutine de «dénazification» de l'Ukraine, les nazis sont rarement mentionnés dans la couverture de la guerre. Si « nationalistes » a été utilisé au début de la guerre pour faire la distinction entre les prétendus radicaux et les forces armées régulières ukrainiennes, ils ont rapidement été utilisés de manière interchangeable.

En revanche, les représentations des ennemis de la Russie sont souvent dépourvues de toute logique ou justification. Les mentions de machinations ennemies ont également diminué rapidement après le début de la guerre, seules les sanctions s'élevant régulièrement au-dessus du bruit de fond.

Figure 6 : La guerre contre la météo à la télévision russe : complots contre la Russie

En d'autres termes, la télévision nationale russe inonde les téléspectateurs de mentions des ennemis de la Russie, mais souvent sans aucune autre justification que la prétendue haine de la Russie et des Russes : ce qu'ils font et pourquoi est moins important que de rappeler aux téléspectateurs qu'ils existent et, par implication, que l'État russe est la seule chose qui se dresse sur leur chemin.

Dans le même temps, les propres motivations de la Russie dans «l'opération militaire spéciale» ont disparu de la vue tout au long de la première année de la guerre.

Figure 7 : La guerre contre la météo à la télévision russe : légitimation

En fait, l'objectif de dénazification déclaré dans le discours télévisé de Poutine le 24 février 2022 s'est estompé après seulement deux semaines. La libération du territoire ukrainien était un objectif de légitimation important du SMO au cours des sept premiers mois, mais, à la fin de la première année, la couverture télévisée venait en grande partie de signaler le SMO en cours. De cette façon, le déclin du souci de légitimer la guerre à la télévision nationale reflète sa normalisation en tant que fait routinier et attendu de la vie quotidienne en Russie. Cependant, il est à noter que l'absence de la guerre sur les télévisions régionales s'est interrompue pendant le temps de la mobilisation partielle : les mentions du SMO ont particulièrement augmenté dans les districts fédéraux du Sud et de l'Extrême-Orient, démentant la nécessité de conforter la légitimité de la guerre dans les régions qui probablement fourni une plus grande part des pertes de la Russie.

Figure 8 : Mentions d'opérations militaires spéciales à la télévision régionale

L'évolution du rôle de l'OTAN à la télévision russe

Il est quelque peu surprenant que l'OTAN ne soit pas discutée plus fréquemment à la télévision russe, en particulier par rapport aux autres ennemis dans la guerre de la Russie. En fait, l'OTAN fournit une illustration utile de la dérive narrative et même des contradictions de la propagande intérieure de la Russie. Avant la guerre, il y avait un niveau élevé de références à l'OTAN, qui était décrite comme un instrument de la politique étrangère américaine et une incarnation de l'idéologie anti-russe. Les exigences de Moscou dans les négociations avec les États-Unis en décembre 2021, telles que le recul de l'expansion de l'OTAN et le non-déploiement d'armes près des frontières russes, ont été fréquemment soulignées en présentant l'OTAN comme une alliance agressive dirigée par les États-Unis. Suite au discours de Poutine lançant la guerre actuelle le 24 février 2022, la télévision russe a souligné ses propos sur l'Ukraine comme une entité «anti-russe» hostile près de ses frontières, sous contrôle externe et lourdement armée par l'OTAN.

Au fil du temps, le nombre de références à l'OTAN a diminué, avec des pointes occasionnelles lors des réunions des pays membres, des conférences et des négociations. L'entrée potentielle de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN a été l'un des sujets qui a fait l'objet d'une attention considérable. Les médias russes ont adopté un ton relativement neutre, soulignant que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN différait considérablement de celle de l'Ukraine car elles n'avaient pas de problèmes territoriaux ou de différends qui dérangeraient directement Moscou. Ce changement de ton était probablement motivé par la nécessité de minimiser la perception de l'élargissement de l'OTAN comme une conséquence involontaire de la guerre de la Russie, mais il a effectivement détourné le récit de la composante idéologique anti-russe de l'Alliance. Au lieu de cela, les médias russes ont commencé à mettre en lumière les mouvements militaires occidentaux, les déploiements et les promesses non tenues d'adhésion à l'OTAN à l'Ukraine, en particulier concernant les fournitures militaires des États membres. Aujourd'hui, les références à l'OTAN dans les médias russes ne la présentent plus uniquement comme la principale cause de tension ou l'ennemi principal de Moscou. Au contraire, l'OTAN est devenue un argument flexible utilisé par le gouvernement pour servir divers objectifs, s'adaptant commodément à différentes explications et stratégies de légitimation.

La Grande Guerre patriotique : brouiller le récit

Comme pour l'occupation et l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, la propagande intérieure enveloppe l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022-2023 dans le symbolisme de la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale). La Grande Guerre patriotique reste un sujet de discussion constant à la télévision russe, et le calendrier de visionnage est jonché d'observations fréquentes de l'histoire de la guerre. En fait, les discussions liées à la Grande Guerre patriotique sont devenues plus importantes depuis le début de cette année, tandis que les mentions non liées à la « guerre » ont diminué depuis l'année dernière.

Le rôle de la Grande Guerre patriotique à la télévision russe n'est pas seulement important au sens symbolique. Au cours de la dernière décennie, les discussions sur des sujets militaires au fil des ans ont presque été accompagnées d'un dialogue entourant la Grande Guerre patriotique.

Figure 9 : War Talk à la télévision russe, janvier-mars (mentions hebdomadaires moyennes)

En d'autres termes, la croissance de la couverture de la Grande Guerre patriotique a coïncidé avec (et en partie dissimulé) une augmentation plus large des « discours de guerre » à la télévision russe. Pour parvenir à la fusion des discussions entre la guerre en Ukraine et la Grande Guerre patriotique, les médias et le gouvernement dépeignent des figures patriotiques et une mémoire culturelle appropriée, visant à unir le respect du passé à la loyauté envers les politiques actuelles. L'objectif est de trouver une idée nationale commune qui puisse combler les écarts au sein d'un pays diversifié englobant diverses origines ethniques, religieuses et idéologiques. Ces efforts soulignent l'acceptation généralisée parmi les Russes d'un récit historique qui justifie le conflit en cours.

Cependant, la convergence des discussions concernant la guerre en Ukraine et la Grande Guerre patriotique a potentiellement des conséquences imprévues. Non seulement cette stratégie mnémotechnique obscurcit la compréhension de la guerre en Russie, mais sape également sa gravité. Comme nous l'avons déjà vu ci-dessus, les associations mnémoniques fondamentales liées à la Grande Guerre patriotique telles que patriotisme, nazis/fascistes et dénazification/démilitarisation sont utilisées avec parcimonie. La stratégie de normalisation et de minimisation de la guerre sape ainsi le poids émotionnel souhaité de l'association avec la Grande Guerre patriotique. De plus, il devient difficile d'établir des parallèles convaincants entre la guerre contre l'Ukraine et les associations initiales présentées pour justifier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par conséquent, les médias ont façonné le récit de la Grande Guerre patriotique autour de l'unification du peuple russe, de la perpétuation d'un récit collectif et de la légitimation de l'intervention, tandis que la guerre réelle contre l'Ukraine a assumé un rôle secondaire.

Conclusion

Les modèles de normalisation et d'historisation de l'invasion de l'Ukraine pour les téléspectateurs russes peuvent aider à comprendre la réponse du public russe à la guerre, bien qu'il ne faille pas traiter les téléspectateurs en Russie comme un public captif car il existe de nombreuses sources d'information alternatives qui sont accessibles même de l'intérieur de la Russie. Néanmoins, les données de RuMOR démontrent les types d'associations narratives que les Russes consomment passivement dans la vie quotidienne alors que les nouvelles retentissent en arrière-plan à la maison, au salon, dans un taxi ou en faisant du shopping. Ces récits deviennent les données supposées de la vie quotidienne, tandis que les contester publiquement invite à des poursuites en vertu des lois de censure draconiennes adoptées peu après le début de la guerre. La prise de conscience de la volonté de l'État de réprimer ainsi que les récits omniprésents sur la guerre de la Russie expliquent en grande partie l'absence de dissidence ouverte. En l'absence d'informations réelles sur les justifications des ennemis, les images ennemies se substituent à la logique tandis que les associations avec la Grande Guerre patriotique fournissent une légitimation et attachent un impératif social d'unification derrière l'État.

La tendance à normaliser et à minimiser la guerre dans la vie quotidienne fait également ressortir des événements particuliers par rapport à ce schéma. Un peu plus d'un mois après avoir célébré l'annexion de quatre régions ukrainiennes, la Russie a été forcée de se retirer de la capitale Kherson début novembre 2022. Alors que la couverture de Kherson a fortement augmenté, il n'y a eu qu'une seule mention passagère à la télévision d'État de la retraite ( caractérisé comme un repositionnement des forces russes pour mieux protéger les populations locales). Plus récemment, l'attaque contre Shebekino à Belgorod a également connu un pic de mentions, mais une seule mention de l'attaque sur le sol russe suivie d'une série rapide de démentis catégoriques (et aucune mention du rôle des partisans russes). Dans les deux cas, la notion de territoires à risque russes ou occupés par la Russie était clairement inattendue et risquait de perturber la teneur normalisatrice des reportages de guerre. L'augmentation des discussions télévisées dans chaque cas était probablement moins motivée par les événements en cours que par le besoin perçu de contrer l'afflux d'informations sur les médias sociaux. Les récits ont dérivé et se sont heurtés au fur et à mesure que la télévision d'État élaborait ses messages.

Figure 10 : Explication de l'attaque de Belgorod à la télévision russe (29 mai-4 juin 2023)

Contrairement à la retraite de Kherson ou aux attaques de Belgorod, la destruction du barrage de Kakhovka a été signalée dès le début par la télévision d'État comme une attaque terroriste par l'Ukraine et il y a eu peu de dérive narrative. Les médias ont immédiatement cadré l'attaque en termes de logique et de planification à long terme de l'ennemi - une rareté, comme nous l'avons déjà vu - et ont qualifié l'attaque de catastrophe tout en soulignant l'absence de menace pour l'approvisionnement en eau de la Crimée ou la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. usine. Au deuxième jour de la crise, il s'est déjà concentré sur la contre-offensive prétendument ratée de l'Ukraine et les affirmations de Tucker Carlson sur sa nouvelle émission sur Twitter.

Figure 11 : Explication du barrage de Kakhovka à la télévision russe (6-8 juin 2023)

Lorsqu'elles sont vues dans leur contexte, de telles ruptures dans le schéma de normalisation des reportages de guerre de la télévision russe peuvent fournir un aperçu puissant de la perception par l'État des développements menaçants (comme avec la retraite de Kherson ou les combats à Shebekino). De même, ils peuvent également révéler quand la télévision d'État est bien trop préparée à des événements pour lesquels la Russie espère échapper à toute responsabilité, comme la destruction du barrage de Kakhovka.

La rupture de loin la plus significative dans la cadence habituelle de la propagande à la télévision russe a été la révolte armée menée par Evgenii Prigozhin qui a commencé tard dans la nuit le 23 juin. L'ampleur de la panique provoquée par la mutinerie se reflète dans la grande variété de récits diffusés sur télévision d'État en une seule journée, surtout par rapport aux crises précédentes. Comme pour l'attaque de Belgorod, le reportage sur la mutinerie contenait des silences stratégiques : il ne mentionnait pas qu'une deuxième colonne de forces wagnériennes se dirigeait vers Moscou ou que les wagnériens avaient abattu plusieurs avions militaires. Dans ce cas, cependant, la télévision d'État s'est empressée de suivre Telegram, où Prigozhin a lancé sa mutinerie et où diverses chaînes ont rendu compte de la progression réelle de la colonne Wagner en direction de Moscou.

En conséquence, les annonceurs ont lancé des appels de plus en plus désespérés aux téléspectateurs pour qu'ils ignorent les « sources d'information non officielles ».

Figure 12 : Explication de la mutinerie de Prigozhin à la télévision d'État russe (24-25 juin 2023)

La résolution de la mutinerie a coïncidé avec un retour à la normale dans les reportages. Premièrement, l'affirmation sous-jacente d'un soutien public écrasant à Poutine s'est intensifiée tout au long des 24 et 25 juin. Cela a coïncidé avec la représentation télévisée de la nature de la menace posée par la mutinerie. En dehors des portes, la mutinerie a été décrite comme risquant de provoquer une guerre civile – une représentation qui a été renforcée par le discours télévisé de Poutine le matin du 24 juin lorsque nous avons invoqué la mémoire de 1917 et de la guerre civile russe. Au moment où la mutinerie a été résolue, cependant, les reportages sont revenus vers l'Occident en tant que menace existentielle pour la survie de la Russie.

Figure 13 : Menaces posées par la mutinerie de Prigozhin à la télévision russe (24-25 juin 2023)

De cette façon, la mutinerie de Prigozhin fournit peut-être l'exemple le plus frappant de la façon dont la télévision russe normalise la guerre à travers l'utilisation d'images ennemies dépourvues de logique, l'utilisation flexible de l'Occident pour légitimer la réponse du Kremlin, la référence à l'analogie historique pour évoquer un lien émotionnel pour les téléspectateurs, et Poutine comme point central inévitable et inamovible.

Cet article a été publié initialement sur le site Riddle Russia : cliquez ICI