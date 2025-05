LANGAGE

Ces secrets du langage humain que révèle l’étude de la rythmique cachée des cris d’orangs-outans

Et si les origines du langage humain se cachaient dans la canopée indonésienne ? Grâce à une analyse fine des appels d’alarme des orangs-outans de Sumatra, des chercheurs révèlent une structure rythmique complexe, voire récursive – un principe que l’on croyait réservé à l’espèce humaine. Ces découvertes bouleversent nos certitudes sur l’évolution du langage et montrent que, parfois, la communication la plus élaborée ne passe pas par les mots, mais par le rythme.