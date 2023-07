Ces psys qui nous voient (presque) tous traumatisés ?

Un patient dans une salle d'attente, image d'illustration.

Atlantico : Vous avez mis en garde contre l'utilisation toujours croissante du «traumatisme» dans les cercles de santé mentale, ainsi que sa redéfinition. Quelle est la définition actuelle de ce mot, quels sont les enjeux couverts par ce mot ?

Alastair Mordey : Traditionnellement, le mot a été utilisé par la plupart des gens pour désigner un événement bouleversant. En psychiatrie, le mot a été utilisé de manière encore plus conservatrice. Par exemple, il est peu probable que le SSPT (trouble de stress post-traumatique) apparaisse chez une personne qui a perdu un parent, voire un enfant, mais il est tout à fait probable qu'il apparaisse chez une personne qui a survécu à une voiture piégée. Ainsi, la définition médicale stricte du mot désigne une maladie mentale très spécifique qui survient après une exposition à une horreur pure, et pas simplement à un chagrin horrible provoqué par des événements de la vie terriblement tristes. Il existe des différences distinctes entre ces deux choses. Cependant, ces dernières années, la définition de ce que les "événements" peuvent être traumatisants a été édulcorée pour inclure des choses comme le divorce des parents ou la discrimination.

Pourquoi l'utilisation actuelle de cette terminologie est-elle problématique ?

Cette définition plus subjective du traumatisme est problématique car elle n'est pas scientifique. Ses objectifs sont politiques et commerciaux. Une grande partie de la terminologie utilisée par les thérapeutes modernes en traumatologie est le jargon de la politique d'identité et de justice sociale. Cela a fait du "traumatisme" un concept incroyablement puissant auprès des jeunes générations. De nombreux psychologues et thérapeutes se sentent désormais obligés de traiter les "traumatismes" de leurs clients ou risquent de fermer leurs portes.

Combien coûte un diagnostic de traumatisme frivole ? S'agit-il seulement de "croyances de luxe" ?

La nouvelle définition élargie du traumatisme crée une mentalité de victime. Par exemple, suggérer que quelqu'un ne peut s'empêcher d'être héroïnomane parce qu'il a été traumatisé dans son enfance. C'est un bon exemple de ce que le sociologue Rob Henderson appelle les "croyances du luxe". Une croyance de luxe est "une idée ou une valeur qui confère un statut aux riches, mais qui n'est pas pleinement adoptée ou pratiquée par eux". Mon expérience de travail avec des parents riches de jeunes toxicomanes, par exemple, a été que, bien qu'ils prétendent voir le « traumatisme » comme la cause prédominante de la dépendance, ils ne souhaitent pas le croire à propos de leurs propres enfants.

Qu'est-ce qui peut expliquer cette croissance incontrôlée du mot ?

L'utilisation élargie du mot traumatisme est sans aucun doute causée par le désir de profit commercial et/ou de statut accru chez ceux qui l'utilisent. Ceux des professions psychologiques qui prétendent traiter les traumatismes gagneront plus d'argent et seront mieux considérés par leurs collègues. Les membres du public peuvent diffuser leur sophistication et leurs convictions politiques (progressistes). C'est la principale motivation.

Dans quelle mesure est-elle encouragée par la politique de justice sociale ? Pourquoi ?

Le traumatisme est un concept qui a été militarisé par les militants de la justice sociale parce qu'il ajoute un effet dramatique aux problèmes sociaux sur lesquels ils veulent attirer l'attention. Par exemple, si le racisme ou l'attention sexuelle non désirée provoque un traumatisme (et recâble le cerveau comme ils le prétendent), alors le problème est soudainement catapulté dans les domaines de l'épidémiologie et de la recherche scientifique. Cela ajoute de la gravité à ce qui serait autrement un problème social prosaïque. De plus, il attire plus de financement lorsqu'il est considéré comme un problème médical légitime (ce qui n'est pas le cas).

Que faire contre cette tendance ?

Les mots (en particulier les mots médicaux) doivent avoir une signification précise et ne pas être manipulés par des personnes ayant des objectifs non médicaux. Sinon, nous n'aurons aucune idée de la maladie que nous traitons (par exemple, est-ce une dépendance ou un traumatisme ?) De plus, une sensibilité accrue au traumatisme crée une victimologie, qui est une catastrophe pour la santé mentale en soi. L'industrie de la psychologie est actuellement une force destructrice dans la société occidentale. Les psychologues devraient enseigner aux gens comment être stoïque et résilient en réponse aux vicissitudes de la vie - pas plus fragile. En d'autres termes, ils devraient enseigner aux gens comment réguler leurs émotions plutôt que de se laisser guider par elles. Cet état d'esprit est plus propice à une société saine, et de plus, il est plus conforme à notre propre disposition naturelle. Les êtres humains sont incroyablement résistants.