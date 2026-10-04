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THE WORLD IN MAPS

4 octobre 2026

Ces pays dont la capitale n'est pas sur un continent

Certaines capitales nationales sont installées sur des îles, parfois séparées du territoire continental par quelques kilomètres de mer. De Copenhague à Malabo, ces choix racontent aussi l’histoire, la géographie et les contraintes politiques de ces États.

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Danemark , Gambie , Guinée Equatoriale , Emirats Arabes Unis , Malabo , Copenhague , Banjul , monde , carte du monde , The World in Maps

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