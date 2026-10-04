THE WORLD IN MAPS
4 octobre 2026
Ces pays dont la capitale n'est pas sur un continent
Certaines capitales nationales sont installées sur des îles, parfois séparées du territoire continental par quelques kilomètres de mer. De Copenhague à Malabo, ces choix racontent aussi l’histoire, la géographie et les contraintes politiques de ces États.
1 min de lecture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.