Encourageant

Ces nouveaux médicaments qui pourraient révolutionner nos vies

Les agonistes du récepteur GLP -1 pourraient devenir l'une des classes de médicaments les plus efficaces de l'histoire. À mesure qu'ils deviennent moins chers et plus faciles à utiliser, ils promettent d'améliorer considérablement la vie des patients avec de profondes conséquences pour l'industrie, l'économie et la société.