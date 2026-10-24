PANNE SECHE

Ces moteurs de croissance qui bénéficient au reste de l’Europe mais plus à la France

Alors que ses voisins européens s'appuient sur la consommation et l'investissement pour soutenir leur croissance, la France peine à faire redémarrer ses moteurs économiques. Pour l'économiste Michel Ruimy, cette dépendance à la dépense publique révèle des fragilités structurelles préoccupantes.