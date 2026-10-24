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Drapeau Européen. (Image d'illustration)
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PANNE SECHE

24 octobre 2026

Ces moteurs de croissance qui bénéficient au reste de l’Europe mais plus à la France

Alors que ses voisins européens s'appuient sur la consommation et l'investissement pour soutenir leur croissance, la France peine à faire redémarrer ses moteurs économiques. Pour l'économiste Michel Ruimy, cette dépendance à la dépense publique révèle des fragilités structurelles préoccupantes.

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MOTS-CLES

croissance , europe , la France

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Ruimy

Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.