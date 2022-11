Ces manifestations anti-Covid qui soulignent que la réalité de la Chine est bien différente de l’idée que nous nous en faisons

Manifestation à Shanghai pour protester contre la politique anti-Covid du gouvernement chinois. 26 novembre 2022.

Atlantico : La Chine et ce qui l’entoure peuvent paraître très opaques vu de l’extérieur. Avec les dernières manifestations à l’encontre de la politique du zéro Covid, on voit certains préconçus être démentis comme l’idée qu’il n’y a aucune manifestation en Chine, qu’en est-il ?

Emmanuel Lincot : Il serait tentant de croire que dans un pays à régime dictatorial comme en Chine il n’y a pas de révoltes. Or, il y en a constamment et partout. Ce sont des manifestations de paysans qui protestent contre la spoliation de leurs terres. Ce sont des citadins qui protestent contre la pollution de leur environnement. Mais ce qui est nouveau et ce à quoi nous avons assisté ces derniers jours c’est une protestation sporadique et diffuse à travers le pays s’en prenant directement à Xi Jinping et au Parti Communiste dans leur gestion de la pandémie. C'est cela qui est nouveau. Pour autant, il ne faut pas comparer ces contestations à 1989 car ces manifestants - qu’ils soient ouvriers ou étudiants - n’ont pas de leader et ne proposent à ce jour aucune alternative politique.





De même on entend souvent dire que la police est une figure forte et incontestée en Chine mais l’on voit de nombreuses vidéos montrant des foules prenant à partie des représentants des forces de l’ordre. Quelle est la situation à ce sujet ?

Dans les faits, et malgré les apparences, une certaine culture chinoise ne dissimule pas son mépris pour les autorités et les forces armées. On privilégie la négociation à l’affrontement. Mais lorsque les autorités n’entendent plus, des explosions de colère extrêmement violentes et aux conséquences parfois irréversibles peuvent avoir lieu. Empêcher la liberté de mouvement à des individus est dommageable. En Chine cela l’est d’autant que la notion de mal, de litige, de blocage se dissout « naturellement » dès lors où vous donnez à l’autre une possibilité de mouvement. S’il y a obstruction, il y a conflit et ce sont naturellement les représentants de cette obstruction, dut-elle être légale, qui perdent toute légitimité.







L’idée que le gouvernement a établi un contrôle total sur la population avec des outils tels que le crédit social est elle une idée reçue ou est-elle avérée ?

Elle est avérée et cela est antérieur à la pandémie. Les Chinois en découvrent les limites et paradoxalement, alors que cette société était souvent décrite comme a-politique, celle-ci se repolitise. Xi Jinping aura donc réussi à obtenir l’effet inverse escompté. C’est un double échec: de sa gouvernance sanitaire, de son contrôle sur la société que l’on croyait atone.







Quel est le rapport entre la population et son gouvernement ? Est-il vrai que le pouvoir est incontestable ?

Non. La preuve c’est que les gens se rebellent. Nous n’avons pas à faire à une société de robots ! Le Parti perd de sa crédibilité auprès des jeunes qui ne peuvent même plus consommer non plus que les seniors qui refusent d’être vaccinés. Même étouffées, ces révoltes vont laisser des traces et créer au sein même du PCC des remous. Hu Jintao, ancien Président, évincé publiquement lors de la dernière séance du XX eme Congrès, deviendra peut être à son corps défendant le porte étendard de ces révoltes. Ce que l’on peut craindre c’est que Xi Jinping trouve un dérivatif comme le choix d’une guerre contre Taiwan pour galvaniser la population autour du Parti.







Du point de vue européen, nous avons l’impression que la Chine est opaque de l’extérieur comme de l’intérieur, est-il vrai que les Chinois ne sont que peu au courant de la situation de leurs pays et de son « actualité » interne ?

Le Parti est opaque parce que léniniste dans son mode de fonctionnement mais la Chine en tant que société est tout aussi compréhensible que la France pourvu que l’on en étudie ses langues, ses contradictions et sa vivante complexité.