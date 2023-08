Ces leçons que les grandes entreprises mondiales peuvent retenir de l’invasion russe en Ukraine

Le site d'une usine Renault en Russie.

Ces dernières années, avant l’intervention militaire à grande échelle de la Russie en Ukraine, les relations entre « l’Occident collectif » (principalement les États-Unis) et la Chine avaient atteint un stade de guerres commerciales pleines de tensions, de rivalité économique aiguë et de confrontation politique croissante. Cependant, du point de vue des entreprises occidentales opérant en Chine, la confrontation entre les grandes puissances se déroulait en arrière-plan, ne les poussant en aucun cas à réduire leur présence sur le marché chinois ou à freiner leurs activités. Au contraire, la reprise post-Covid de l’économie chinoise, malgré son rythme très modéré, s’est accompagnée d’une augmentation significative des revenus des entreprises multinationales, dont certaines envisagent de mettre en œuvre de nouveaux projets d’investissement et d’étendre leur présence en Chine. le pays. Les affirmations sur l’origine chinoise de la pandémie de coronavirus, les discours politiques anti-occidentaux ou diverses innovations idéologisées contre les hommes d’affaires n’ont pas non plus réussi à inverser ces tendances.

On pourrait penser que la guerre en Ukraine aurait dû inciter les entreprises à ajuster leurs calculs stratégiques, notamment parce que la Chine a refusé de critiquer l’invasion russe, a accusé les États-Unis et l’OTAN de l’avoir provoquée et a condamné les sanctions occidentales contre la Russie. En fait, la Chine a à ses côtés « l’Ukraine qui lui est propre », à savoir Taïwan, et les autorités chinoises acceptent des solutions militaires pour débarrasser Taïwan de son indépendance. Dans l'édition d'août 2022 du Livre blanc, bulletin périodique publié par le Conseil d'État de la RPC, la Chine n'exclut pas une solution belliqueuse à la question de Taiwan, et les services de renseignement américains affirment avec confiance l'existence d'un ordre secret du président chinois Xi. Jinping pour préparer les forces armées du pays à l'annexion de Taiwan en 2027. Déclarations individuelles faites par de hauts responsables chinois, comme le ministre des Affaires étrangères Qin Gang, qui a exhorté certains pays à « cesser de blâmer la Chine et d'arrêter de crier « l'Ukraine aujourd'hui, Taiwan demain ». ',» n'ont pas l'air très convaincants. En fait, ce même ministre a été suspendu de ses fonctions sans que les raisons soient indiquées, ce qui s'est produit sept mois après sa nomination et après un mois d'absence de la scène publique. En outre, les exercices militaires chinois réguliers dans l’espace maritime et aérien, y compris la pratique de l’opération d’encerclement de Taiwan, sont déjà devenus monnaie courante et ne surprennent plus les politiciens. En conséquence, les risques que des camarades chinois lancent une « opération militaire spéciale » pour réunifier Taiwan avec la Chine continentale semblent assez élevés.

Cependant, rien n’indique que les entreprises occidentales aient un « plan B » pour faire face à de tels développements. Bien au contraire. Dans le contexte d'appels de plus en plus fréquents à un « grand découplage », à une « atténuation des risques » et à des « relations équilibrées », les échanges commerciaux entre des pays comme par exemple la Chine et les États-Unis ou la Chine et l'Allemagne ont atteint des chiffres records en 2022. Cela rend le L’exode des entreprises occidentales de Chine serait plus difficile et plus coûteux en cas d’invasion militaire chinoise de Taiwan, comme le laisse penser le tableau dramatique qui se dessine autour des tentatives visant à mettre un terme aux affaires internationales en Russie après le 24 février 2022. Beaucoup a déjà été écrit sur les procédures procédurales. et les complexités juridiques et les coûts excessivement élevés associés à la sortie du marché russe, et l'on peut tout à fait convenir que «ce qui se passe aujourd'hui en Russie peut être défini en toute sécurité comme le plus grand vol d'investisseurs étrangers de toute l'histoire connue».

Cependant, permettez-moi de souligner qu'en plus des milliards de dollars de pertes, de la vente forcée d'actifs à des prix négligeables, de l'aliénation d'actifs, de la perte d'un marché majeur et de la diminution des perspectives de retour, les entreprises internationales, qui n'étaient pas préparées à la brusque cessation de leurs activités commerciales en Russie, ont également été confrontés à des problèmes d'une tout autre nature (et y seront également confrontés en cas d'invasion militaire chinoise de Taiwan).

«Le facteur humain est primordial»

Au cours des nombreuses années de leur présence en Russie, les entreprises occidentales ont formé des dizaines de milliers de spécialistes russes, leur transmettant un savoir-faire, une technologie, une expérience, des compétences professionnelles et managériales qui se sont avérées suffisantes pour au moins reprendre les activités des entreprises qui appartenaient autrefois aux propriétaires. en provenance de pays « hostiles », mais a dû s'arrêter dans le contexte de la guerre. Presque toutes les entreprises qui ont annoncé leur retrait de Russie ont laissé une part importante de leur personnel de fabrication et de bureau dans le pays. En plus du personnel, les entreprises qui sont restées sans leurs propriétaires étrangers ont conservé des équipements et des machines de pointe puisque l'exportation de ces machines et équipements a été interdite par le gouvernement russe dès le 10 mars 2022, et l'interdiction reste en vigueur jusqu'à fin 2025. En outre, la Russie a légalisé les « importations parallèles », c'est-à-dire l'importation de produits originaux fabriqués à l'étranger sans le consentement des détenteurs de droits.

Ces mesures, associées aux restrictions sur les désinvestissements à l'étranger, à l'interdiction directe de vendre des actifs dans un certain nombre d'industries stratégiques et aux barrières croissantes rendant plus difficile la sortie des entreprises étrangères du marché russe, ont permis aux nouveaux propriétaires de reprendre leurs activités relativement. facilement, principalement grâce au soutien de partenaires de pays « amis », principalement de Chine. Cela a été clairement démontré dans le secteur automobile russe : dans l’ancienne usine Renault de Moscou, rachetée par le gouvernement de Moscou et rebaptisée « Moskvich », l’assemblage a été réalisé par JAC. Dans l'usine Volkswagen de Kaluga, reprise par le concessionnaire automobile Avilon et rebaptisée « AGR Automotive Group », l'assemblage est réalisé par Chery tandis que des spécialistes des groupes BAIC, Kaiyi et Shineray travaillent aujourd'hui dans les installations d'Avtotor à Kaliningrad, qui était autrefois l'usine d'assemblage de BMW, Kia et Hyundai.

Bien entendu, nous ne parlons pas d’une restauration rapide et complète de la production, des chaînes d’approvisionnement et des processus commerciaux dans ces entreprises, ni de leur retour au « statu quo ». Il n'y a pas de retour en arrière, et avec les faibles volumes actuels du marché (en 2022, le marché automobile russe a diminué de 59 % sur un an, et AvtoVAZ l'a qualifié de pire année de son histoire), les risques géopolitiques et les sanctions, le nouveau les propriétaires donneront la priorité à la tâche de survie plutôt qu’aux tâches de développement pendant une longue période encore. Néanmoins, il faut reconnaître que le personnel russe formé, les technologies localisées, les connaissances transférées, le savoir-faire et les solutions commerciales sont récupérés par des concurrents potentiels, qui peuvent les utiliser pour renforcer leurs positions sur les marchés mondiaux. Par exemple, l’un des anciens concessionnaires Scania est devenu le nouveau propriétaire de l’activité de distribution exclusive de Scania en Russie. Afin de conserver les opérations d'entretien et de maintenance des camions, elle a réorienté ses activités vers le constructeur chinois de camions Sitrak, mettant à sa disposition un réseau de concessionnaires opérationnel et bien développé. En conséquence, l'entreprise chinoise a non seulement acquis une position de leader sur le marché russe des camions dès la première année de son activité en Russie, mais elle a apparemment également acquis des connaissances très utiles sur les règles et les particularités des technologies critiques de traitement des données, telles que Le système de surveillance de la flotte de Scania, que Sitrak avait commencé à développer seulement avant ces événements.

Si une entreprise multinationale tente de se retirer du marché chinois, elle pourrait subir des conséquences bien plus graves, comme le montre bien un autre exemple du secteur automobile. Tout d'abord, une part significative des ventes mondiales générées par les constructeurs automobiles est détenue par la Chine (18,5 % pour Toyota ; 38,6 % pour le groupe Volkswagen ; 40,0 % pour General Motors ; 38,8 % pour Honda ; 32,4 % pour Nissan ; 33,0 % pour BMW ; 36,8 % pour Mercedes et 33,6 % pour Tesla). Deuxièmement, les entreprises chinoises sont profondément intégrées dans les chaînes commerciales et d’approvisionnement mondiales (par exemple, Geely est propriétaire du suédois Volvo Cars, du britannique Lotus Group et de l’allemand Smart Automobile et est très actif dans les opérations de fusions et acquisitions sur le marché mondial). Troisièmement, presque toutes ces sociétés automobiles mondiales ont un partenaire chinois local, c’est-à-dire un participant à la coentreprise qui est très profondément immergé dans les opérations industrielles et commerciales de l’entreprise commune. On peut supposer que pour quitter la Chine, les constructeurs automobiles seront contraints non seulement de vendre leur participation dans le capital de la coentreprise à leur partenaire (très probablement pour une somme négligeable), mais également de « partager » leur propriété intellectuelle. enregistrée en Chine, son personnel, ses installations de production, ses technologies et ses solutions commerciales prêtes à l'emploi s'y trouvent. Par conséquent, du point de vue d’entreprises telles que Tesla, dont plus de 50 % de sa capacité de fabrication est située en Chine, ou Apple, qui produit en masse pratiquement tous ses produits, y compris les iPhone et les iPad, dans son usine de Zhengzhou, toute tentative de quitter la Chine pourrait causer des dommages irréparables à l’ensemble de leur activité. De plus, les entreprises chinoises n’auraient pas du tout besoin de se livrer à des vols de technologie, comme ce fut le cas avec American Superconductor Corp. en 2010. Dix ans plus tard, il a été découvert qu’environ 20 % des éoliennes déployées dans le pays utilisaient illégalement ses technologies exclusives. logiciel. Les réalisations technologiques des entreprises internationales déployées en Chine seront « réaffectées » à des entreprises locales (ou à des partenaires de pays « amis », comme la Russie) pour une exploitation et une utilisation ultérieures contre leurs propres créateurs.

La politique industrielle au service de la guerre

En tant que pays qui construit une économie souveraine, la Russie a traditionnellement suivi une stratégie visant à réduire sa dépendance à l’égard de la technologie étrangère et des importations. Alors que les relations avec la plupart des pays industrialisés et technologiquement avancés se détériorent, la stratégie a été révisée : la Russie se concentre de plus en plus sur l’expansion de ses propres capacités productives, la réalisation d’un développement industriel autarcique et la réalisation de la souveraineté technologique. Aujourd'hui, pratiquement tous les secteurs de l'économie russe ont mis en œuvre divers programmes gouvernementaux, plans sectoriels et feuilles de route pour le remplacement des importations afin d'atteindre ces objectifs. Des investissements publics, atteignant des milliards de roubles, ont été alloués et le pays a même créé une Commission gouvernementale sur la substitution des importations. Le ministère russe de l’Industrie et du Commerce met régulièrement en avant ses succès, et divers centres d’experts font périodiquement état de la diminution de la dépendance de l’industrie russe à l’égard des importations : de 49 % en 1999 à 39 % en 2018, « encore en baisse en 2019-2022 ». Les stratégies de développement récentes pour certaines industries précisent des objectifs de réduction des importations. Par exemple, l'objectif pour l'industrie automobile est d'atteindre une réduction de 20 % d'ici 2035, tandis que l'objectif pour la production biologique est de 24 % d'ici 2030. La nationalisation à grande échelle des actifs des entreprises occidentales, actuellement menée par le Le gouvernement russe, qui ne surprend que les propriétaires dont les actifs sont saisis, vise également, entre autres, à atteindre ces objectifs.

À mon avis, la souveraineté industrielle croissante de la Russie a créé un sentiment de confiance parmi les autorités, qui estimaient que l’économie du pays n’était que marginalement vulnérable à toutes sortes de sanctions et que le moment était « opportun » pour lancer une action militaire contre l’Ukraine. À cet égard, il convient de souligner que les régularités et les particularités de la politique industrielle de la Russie témoignent de la volonté du pays d’intensifier la confrontation avec les pays occidentaux et de se préparer à la guerre.

L’affirmation susmentionnée est vraie non seulement pour la Russie, mais aussi pour la Chine, car cette dernière pays poursuit sa politique industrielle selon une logique similaire mais plus sophistiquée. Dans le plan à moyen et long terme pour le développement de la science et de la technologie jusqu'en 2020, adopté en 2005, le gouvernement chinois visait à augmenter le niveau de localisation dans 11 secteurs de l'économie à 30 %. Dix ans plus tard, le plan « Made in China 2025 » a été adopté, dans lequel les objectifs pour la plupart des secteurs ont été resserrés à 40 % d'ici 2020 et à 70 % d'ici 2025. En outre, ce plan fixe des objectifs de part de marché pour les entreprises locales. Par exemple, les fabricants chinois de véhicules électriques et d’équipements électriques doivent conquérir respectivement au moins 80 % et 90 % des parts de marché. En outre, à l’automne 2020, le président chinois Xi Jinping a approuvé le programme « China Standards 2035 », par lequel la Chine devrait devenir un développeur mondial de technologies, notamment la 5G, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle. Une telle tactique dans la mise en œuvre de la politique industrielle implique un double effet : (1) la localisation et l’augmentation de la production des entreprises occidentales en Chine, (2) la domination des entreprises locales sur le marché chinois. De plus, cette tactique vise à garantir que la Chine soit prête à diverses escalades dans ses relations avec « l’Occident collectif » et à minimiser les dommages causés par d’éventuelles sanctions. Par exemple, Intel exporte aujourd’hui des puces électroniques pour une valeur de plusieurs milliards de dollars vers la Chine, dont le marché représente env. 50 % de la demande mondiale de semi-conducteurs. Les objectifs de localisation évoqués précédemment ont déjà contraint Intel à accroître sa présence industrielle et, par conséquent, ses volumes de production dans ce pays. Cependant, l’accent mis sur la domination des entreprises locales sur le marché des semi-conducteurs affaiblit non seulement la position d’Intel sur le marché chinois, mais rend également son retrait potentiel du marché chinois pratiquement indolore pour l’économie chinoise. De même, la filiale de Volkswagen en Russie a investi au total environ 2 milliards d’euros dans la production et la localisation entre 2003 et 2017, mais la part de la marque sur le marché russe des voitures particulières n’a pas dépassé 6,4 %. Après le déclenchement de la guerre, Volkswagen a non seulement été confrontée au gel de ses actifs russes, mais a finalement été contrainte de les vendre pour seulement 125 millions d'euros, tandis que le nouveau propriétaire russe s'engage désormais activement dans la restauration de la production et l'expansion de l'activité avec le soutien des partenaires chinois.

***

Vladimir Lénine, l'idéologue et fondateur du régime communiste, affirmait un jour que «les capitalistes eux-mêmes nous vendraient la corde avec laquelle nous les pendrons», tandis que Karl Marx était sûr que les capitalistes «risqueraient n'importe quel crime, même s'il conduisait au potence», afin d'obtenir un rendement de 300%. Dans ce contexte, les approches employées par les hommes politiques russes et chinois contemporains pour établir des relations avec les entreprises occidentales, la logique de leur politique industrielle, les menaces qu’ils lancent et les décisions qu’ils prennent suggèrent qu’ils maîtrisent effectivement la « vision communiste du monde ». Les dirigeants politiques russes ont déjà présenté leur « image du monde », tandis que les entreprises occidentales en ont tiré d’amères leçons. Il est donc d'autant plus important que les sociétés multinationales fassent des calculs stratégiques concernant la Chine, repensent les risques liés aux affaires dans ce pays et disposent de leur propre plan d'action de « découplage » en cas de déclenchement des hostilités à Taiwan. .

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI