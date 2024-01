Ces guerres qui ravageaient déjà l’Europe il y a 5000 ans

La réplique d'un homme de Néandertal, exposée dans un musée.

Les conflits ont existé tout au long de l’histoire de l’humanité, et ils ont souvent été violents. Les attaques, assassinats, raids, embuscades et vendettas figurent dans les archives archéologiques presque aussi loin que l’origine de l’humanité elle-même. Mais pas la guerre.

La guerre – contrairement au conflit – nécessite une organisation, qu’elle soit temporaire ou permanente. Cela implique généralement la création d’armées institutionnalisées appartenant à au moins un des groupes impliqués. La guerre légitime la violence, ce qui signifie qu’une personne peut en tuer une autre sans que cela soit considéré comme un meurtre. La guerre est également temporaire par nature et dure généralement plusieurs mois ou années.

Diverses études suggèrent un lien entre la naissance de la guerre et l’établissement des êtres humains; lorsque le contrôle de la terre et de la propriété est devenu de plus en plus important.

L’émergence d’excédents au Néolithique, notamment dans l’agriculture et l’élevage, a rapidement conduit à une concentration du pouvoir, à des inégalités permanentes et à une volonté d’expansion et de défense des territoires. Cela a également conduit à la création des premiers États, qui ont maintenu, étendu et consolidé leur pouvoir en recrutant de grandes armées pour mener la guerre telle que nous la comprenons aujourd’hui.

La naissance de la guerre

Pour retracer l’émergence des guerres, les préhistoriens et les archéologues ont longtemps été contraints de s’appuyer sur des indicateurs indirects. Il s'agit notamment des défenses, des apparitions enregistrées d'armes ou de l'identification de certains éléments graphiques, comme les peintures rupestres. Plus récemment, la recherche s’est orientée vers des preuves directes, en particulier des blessures sur des os humains, qui constituent sans doute la preuve la plus incontestable dont nous disposons de violences passées.

Grâce aux progrès de l’anthropologie médico-légale, nous avons appris que la grande majorité des lieux de sépulture connus présentant des signes de violence dans la préhistoire européenne jusqu’au Néolithique (6 000-3 000 av. J.-C.) étaient essentiellement des massacres. Il s’agissait de meurtres aveugles de communautés comptant au maximum 20 à 30 personnes, dont des populations entières d’hommes, de femmes et d’enfants, à la suite d’attaques brutales et surprises perpétrées par d’autres groupes.

Les quelques sites archéologiques qui n’entrent pas dans cette catégorie semblent être le résultat de sacrifices ou d’autres pratiques rituelles violentes.

Sur des sites tels que les colonies britanniques de Crickley Hill et Hambledon Hill, la découverte de centaines de pointes de flèches autour des défenses pourrait suggérer de grandes attaques coordonnées, mais il existe peu ou pas de preuves squelettiques de leur utilisation réelle au combat. Pour cela, il faudra attendre l'âge du bronze, vers 1200 avant JC et la bataille de Tollense en Allemagne.

San Juan ante Portam Latinam : os brisés et paradigmes

Le lieu de sépulture de San Juan ante Portam Latinam (SJAPL) a été découvert en 1985 à Laguardia (à Alava, en Espagne) et a été fouillé par J. I. Vegas et ses collaborateurs en 1990 et 1991. Les restes squelettiques d'au moins 338 personnes y ont été retrouvés, ils étaient datés d'environ 3200 avant JC, à la fin du Néolithique.

Les premières études ont trouvé des preuves de violence. Plus précisément, il y a eu 53 blessures à la tête et huit blessures en pointe de flèche survenues quelque temps avant la mort (ante mortem) et déjà guéries. Cependant, il y avait également cinq blessures en pointe de flèche et un traumatisme crânien survenus au moment du décès (perimortem) et n'ayant pas guéri.

En outre, il était soupçonné que les 52 pointes de flèches en silex trouvées isolément (la plupart avec des signes d'impact) avaient été plantées dans les corps enterrés là-bas, et n'avaient pas été délibérément enterrées avec eux. Ainsi, malgré le nombre apparemment limité de blessures non cicatrisées, on pensait à l'origine que le lieu de sépulture était le résultat d'un massacre, peut-être en raison du manque de sites préhistoriques connus présentant des signes de violence collective à l'époque.

Une étude précédente sur des sites néolithiques européens présentant des preuves de violence a rapidement mis en évidence le caractère unique du site de San Juan ante Portam Latinam. Alors que les traumatismes péri-mortem, notamment les traumatismes crâniens typiques des combats au corps à corps, prédominaient dans d'autres sites, les blessures en pointe de flèche – preuves de combats à distance – et les traumatismes ante-mortem semblaient prédominer au SJAPL. Cela suggérait un conflit plus long, plus complexe et moins meurtrier.

La démographie du site est également différente des autres. Alors que sur d’autres sites il y avait des hommes, des femmes et des enfants, au site de San Juan ante Portam Latinam, il y avait principalement des adolescents ou des adultes de sexe masculin.

Réexaminer les restes

Récemment, nous avons réexaminé les restes trouvés au site de San Juan ante Portam Latinam pour évaluer ses résultats singuliers et anormaux. Cet examen a identifié un total de 107 blessures à la tête, dont 48 non guéries et 59 guéries, et un total de 47 blessures à d'autres parties du squelette, dont 17 non guéries et 30 guéries.

Il est intéressant de noter que la grande majorité impliquait des adolescents et des adultes de sexe masculin, en particulier ceux qui n’étaient pas guéris. En outre, certains de ces hommes présentaient des blessures à la fois cicatrisées et non cicatrisées, ce qui indique qu'ils avaient été exposés à des violences à plusieurs reprises.

Cette étude estime qu'au moins 23 % des personnes enterrées au SJAPL ont subi un événement violent au cours de leur vie et qu'au moins 10 % en sont décédées. Il s’agit cependant d’une estimation très basse, car elle ne prend pas en compte les 52 pointes de flèches qui pourraient avoir touché les tissus mous, ni les os blessés qui ne peuvent être liés à des individus spécifiques. L'inclusion de ces facteurs signifierait qu'environ 90 personnes (27 %) sont mortes à cause de la violence sur le site du SJAPL.

En outre, il convient de garder à l’esprit que seulement 50 % environ des blessures laissent une marque sur l’os et que la conservation des restes sur le site de San Juan ante Portam Latinam est assez mauvaise, de multiples fractures post-mortem récentes affectant le dossier. Par conséquent, le chiffre final pourrait facilement être le double ou le triple de nos estimations.

Sur la base de ces résultats, San Juan ante Portam Latinam est à ce jour le site européen le plus ancien dans lequel un conflit à grande échelle, organisé et de longue durée a été clairement documenté. En outre, la région de la Rioja Alavesa, où se trouve le SJAPL, est la région européenne avec le plus grand nombre total de blessures par pointes de flèches (identifiées dans au moins trois autres sites), toutes datant d'entre 3380 et 3000 avant JC, ce qui indique un conflit régional.

Les taux élevés de carence nutritionnelle documentés dans le site de San Juan ante Portam Latinam montrent une qualité de vie en déclin, mais révèlent également la capacité logistique jusqu'alors insoupçonnée des communautés de la fin du Néolithique à entretenir des conflits violents au fil du temps, c'est-à-dire à faire la guerre. Cela en fait le premier exemple documenté de guerre sur le continent européen à l’époque néolithique, près de deux millénaires plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Cet article a été publié initialiement sur le site The Conversation : cliquez ICI