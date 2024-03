Les petites entreprises allemandes ont tiré la sonnette d'alarme sur l'affaiblissement de l'économie allemande dans une lettre ouverte au gouvernement signée par 18 associations représentant les entreprises.

Atlantico : Les petites entreprises allemandes ont tiré la sonnette d'alarme sur l'affaiblissement de l'économie allemande dans une lettre ouverte au gouvernement signée par 18 associations représentant les entreprises. Ces entreprises craignent que l'Allemagne ne soit confrontée à une récession. Elles demandent qu'il soit mis fin aux luttes politiques internes qui ont bloqué un éventuel plan de relance. Ce mouvement témoigne-t-il des failles et des difficultés de l'économie allemande ?

Olivier Rakau : L'économie allemande est confrontée à une longue liste de défis économiques sérieux. La demande mondiale pour les exportations allemandes est en baisse cyclique en raison des fortes augmentations des taux d'intérêt au cours des deux dernières années. Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche dans le sillage de la guerre de Russie en Ukraine et, bien qu'ils aient chuté plus récemment, il est peu probable qu'ils inversent complètement la tendance. Cette situation nuit à la compétitivité de l'un des principaux secteurs industriels de la Géorgie, à savoir l'industrie chimique. Certains des principaux secteurs industriels allemands sont également confrontés à des changements technologiques rapides, tels que le passage aux véhicules électriques, auxquels les constructeurs automobiles allemands s'efforcent de s'adapter face à une concurrence internationale féroce. Enfin, les vents contraires sous-jacents résultant du vieillissement rapide de la société allemande et d'un environnement national surréglementé représentent des charges supplémentaires pour le pays. Les entreprises représentées par les associations déplorent donc à juste titre que le gouvernement n'en fasse pas assez et que le peu qu'il a accepté de faire soit bloqué au Bundesrat (chambre haute du parlement), où il est bloqué par l'opposition.

Comment expliquer que l'Allemagne perde progressivement sa capacité à rester compétitive au niveau international ?

La diversité des défis que je viens d'évoquer fait qu'il n'est pas facile d'identifier une seule raison pour laquelle l'économie allemande est à la traîne de ses pairs. En dehors du Canada, c'est la seule économie avancée où nous prévoyons une contraction de l'activité cette année, bien que marginale. Il s'agirait de la deuxième contraction consécutive, ce qui ne s'est pas produit depuis le début des années 2000. Mais si je ne devais retenir qu'un seul facteur, ce serait probablement le parti pris des Allemands pour le statu quo ou la réticence de notre société à accepter le changement nécessaire pour relever les défis actuels. Par exemple, on a souvent l'impression que les hommes politiques veulent préserver le statut de l'Allemagne en tant que grande nation industrielle avec un important excédent commercial, alors que le vieillissement de la société, la hausse des coûts de l'énergie et l'intensification de la concurrence internationale remettent en cause ce statut et peuvent nécessiter un recentrage sur le marché intérieur. En outre, une telle notion préconçue, souvent accompagnée de mesures politiques sectorielles, peut nuire à l'émergence de nouvelles idées et de nouveaux secteurs qui pourraient prospérer si le gouvernement s'efforçait de créer un environnement plus favorable aux entreprises et à l'investissement en général.

Les doléances de ces entreprises, visant à demander aux législateurs de dépasser les batailles partisanes bloquant l'adoption d'une loi destinée à accorder des crédits d'impôts pour les investissements qui accélèrent la transition vers une économie verte, seront-elles entendues par la classe politique allemande ?

Il est difficile de dire si la législation proposée finira par être adoptée ou non. Il est tout à fait possible que l'opposition continue à bloquer le paquet à la fois parce qu'elle n'est pas d'accord avec certaines parties et pour des raisons politiques. Toutefois, je pense qu'il y aura un accord politique à terme, car la CDU se considère comme favorable aux entreprises et ne peut être perçue comme sabotant le soutien fiscal au secteur des entreprises à un moment où beaucoup d'entre elles sont déjà en difficulté. Quoi qu'il en soit, les incitations fiscales proposées représentent environ 0,1 à 0,2 % du PIB et sont donc beaucoup trop faibles pour espérer une relance matérielle de l'activité.

À mon avis, pour relever les défis, il faudrait une réponse beaucoup plus ambitieuse. Il serait difficile de mettre en œuvre des mesures de relance budgétaire de grande ampleur. Le frein de la dette publique du pays y fait obstacle. En outre, la Banque centrale européenne s'inquiéterait probablement des effets inflationnistes possibles d'une stimulation de la demande. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne n'a probablement pas vraiment besoin d'une relance de la demande à grande échelle. Après tout, le taux de chômage reste extrêmement bas.

Il serait probablement plus efficace si le gouvernement acceptait une série de réformes qui facilitent le processus d'ajustement dans le secteur des entreprises. Par exemple, des incitations fiscales ciblées plus ambitieuses en faveur de l'investissement pourraient contribuer à relancer les dépenses d'investissement. En outre, il existe de nombreuses propositions de réforme du marché du travail et de la fiscalité qui pourraient inciter davantage de personnes à rejoindre le marché du travail ou à travailler plus longtemps, afin d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre actuelles, qui freinent souvent les investissements des entreprises.

Pourtant, je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de la coalition gouvernementale actuelle à y parvenir. Ce n'est pas parce que le gouvernement n'est pas conscient des défis. Nombre d'entre eux ont été bien analysés dans le récent rapport économique annuel (Jahreswirtschaftsbericht 2024 | Bundesregierung). Mais les partenaires de la coalition ont souvent des idées divergentes en matière de politique économique et, même s'ils parvenaient à s'entendre, certaines réformes, comme le relèvement de l'âge de la retraite, seraient très controversées au sein de l'opinion publique. En outre, la réponse de l'Allemagne à l'agression russe a déjà mobilisé beaucoup d'énergie politique et les prochaines élections approchent. Il est donc plus probable qu'un rebond de l'activité repose sur une augmentation de la demande extérieure et sur un assouplissement de la politique monétaire par la BCE plus tard dans l'année, tandis que de nombreux défis structurels ne pourront être relevés que par le prochain gouvernement.

Cette mobilisation des entreprises allemandes reflète-t-elle la frustration ressentie par de nombreuses PME face à la volonté du gouvernement allemand de dépenser des milliards pour attirer de grandes entreprises comme le fabricant de puces Intel ?

C'est tout à fait possible. De nombreuses initiatives récentes du gouvernement visent à permettre ou à attirer des investissements à grande échelle. Ce n'est probablement pas tant que les petites et moyennes entreprises ne soient pas d'accord avec le fait que certains ou même beaucoup de ces projets pourraient être des investissements valables pour lancer l'écologisation de certaines des activités industrielles les plus gourmandes en énergie ou pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement en composants critiques. Mais si cela se fait au prix d'un affaiblissement de la compétitivité de l'économie allemande en général, en ne soutenant pas l'épine dorsale de l'économie, à savoir les PME, le prix à payer est peut-être trop élevé. En tout état de cause, il ne devrait probablement pas s'agir de soutenir l'un ou l'autre, mais les deux. Certes, il s'agit là d'un défi de taille. Mais l'histoire juge les gouvernements sur la manière dont ils répondent aux défis auxquels ils sont confrontés, et non sur le fait qu'ils ont réussi à mettre en œuvre toutes les priorités dont ils avaient convenu lorsque les partis ont formé la coalition.